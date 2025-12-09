Informe arroja luz sobre las vidas de los inmigrantes de Florida bajo el segundo mandato de Trump

Un reporte de la Universidad del Sur de Florida (USF, por sus siglas en inglés) recopiló los hallazgos de 53 entrevistas a profundidad realizadas entre enero y julio a inmigrantes y a sus hijos, ciudadanos estadounidenses, residentes en Florida.

El reporte arroja luz sobre cómo han cambiado sus vidas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. Muestra cómo las políticas federales, combinadas con las políticas estatales de Florida, han orillado a la comunidad inmigrante al aislamiento social.

Elizabeth Aranda, profesora de sociología de la USF, supervisó el proyecto de investigación. Señaló que el informe no recomienda decisiones políticas específicas, pero podría servir como recurso para legisladores y el público.

El grupo entrevistado incluye a personas sin estatus legal, solicitantes de asilo, personas en el país con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), beneficiarios de DACA, residentes permanentes legales conocidos como titulares de la Green Card e hijos de inmigrantes ciudadanos estadounidenses.

"El impacto de estas políticas de aplicación de la ley realmente se filtró en prácticamente todas las áreas de la vida social", afirmó Aranda.

Evitando a las autoridades

En sus testimonios, los inmigrantes reportaron no ir al trabajo, a la iglesia, al médico o a los supermercados para evitar el contacto con las autoridades. También expresaron dudas al contactar a la policía local si eran víctimas o testigos de un crimen.

Florida mantiene la mayor cantidad de acuerdos 287(g) con agencias federales de inmigración, según el reporte. Estos acuerdos permiten que las agencias estatales y locales de cumplimiento de la ley ayuden en las iniciativas federales de inmigración.

"En general, todos en la muestra hablaron de insomnio, problemas con apetito —ya sea pérdida de apetito o comer más—, ansiedad, depresión, fatiga, pérdida de cabello, toda una gama de síntomas psicosomáticos", dijo Aranda.

Los padres dijeron que sus hijos nacidos en EE. UU. experimentaron dolencias similares y estaban hipervigilantes.

Aranda describió el caso de una entrevistada que dijo que su hija le preguntaba si su mamá seguiría en casa cuando regresara de la escuela.

A medida que el trabajo se vuelve menos estable y más peligroso, los efectos colaterales se extienden directamente al hogar. Las familias que ya luchan por mantener un empleo ahora enfrentan opciones reducidas sobre dónde y cómo vivir.

"Ella siempre se sorprendía alegremente de que su madre estuviera allí. Esto da una pequeña ventana a cómo piensan los niños", comentó Aranda.

Los entrevistados describieron que el empleo se ha vuelto más precario. Los inmigrantes se han movido de la construcción, la agricultura y otras industrias a trabajos más informales, como repartidores o reventas a pequeña escala, que son peor remunerados y potencialmente explotadores.

Trabajadores agrícolas migrantes optan por quedarse

El temor a ser detenidos por las autoridades, según el reporte, no solo puso fin a los viajes a sitios de trabajo locales. Los trabajadores agrícolas migrantes, que viajan fuera del estado para el trabajo agrícola de temporada, también han optado por quedarse en Florida.

Los inmigrantes también hablaron de explotación y estafas.

Amanda, una solicitante de asilo venezolana de 39 años que ha vivido en EE. UU. durante 11 años, describió cómo miembros de su familia extendida perdieron miles de dólares en una operación de reclutamiento fraudulenta.

Amanda describe cómo sus tíos pagaron un depósito de $400, pero finalmente no fueron contratados para trabajar.

"A medida que el trabajo se vuelve menos estable y más peligroso, los efectos colaterales se extienden directamente al hogar. Las familias que ya luchan por mantener un empleo ahora enfrentan opciones reducidas sobre dónde y cómo vivir", se lee en el reporte.

Algunos reportaron tener que vender sus casas, mientras que otros redujeron su espacio y se mudaron con familiares para consolidar gastos.

Sin embargo, incluso con el aumento de la aplicación de la ley, el reporte señaló que la mayoría habló de quedarse.

"La gente sentía que mudarse a otro estado no necesariamente iba a resolver las cosas", dijo Aranda, "así que la pregunta era, ¿dejan el país o no? Y muchos de ellos optaron por quedarse debido a las razones originales por las que se fueron y las razones originales por las que construyeron sus vidas aquí [en EE. UU.]".

Rosa, una madre indocumentada mexicana de 42 años, dijo que quiere quedarse en EE. UU. por sus hijos.

"A veces sí me gustaría [irme]. Pero por mis hijos no, como están estudiando aquí, pienso más en ellos. Cuando me estreso... sí me gustaría irme, pero sigo adelante por ellos", dijo Rosa.

Para muchos padres inmigrantes, mantener a la familia unida se convierte en un acto de resistencia, afirma el informe; permanecen en un ambiente hostil por obligación hacia el futuro de sus hijos.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.