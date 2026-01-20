Primas más altas de la ACA presionan a trabajadores en Florida mientras caen las cifras de inscripción

El costo del seguro médico en el mercado de la ACA ha aumentado, y Florida registró la mayor cantidad de personas que abandonaron el programa en comparación con cualquier otro estado del país, según datos gubernamentales publicados la semana pasada.

Las cifras muestran que 261,115 personas menos se inscribieron en healthcare.gov en Florida, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Florida contó con 4,74 millones de personas inscritas en el mercado de seguros de la ACA en 2025 (este link está en inglés), frente a los 4,47 millones registrados en lo que va de 2026 (este link está en inglés).

Tras la expiración de los subsidios federales mejorados a finales de 2025, algunos expertos predijeron que un millón de personas perderían su cobertura en Florida.

"Todavía estamos esperando para ver cuántas personas han perdido realmente la cobertura", señaló Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, ya que el panorama completo podría no definirse hasta el próximo mes.

"Normalmente, si las personas dejan el programa, no notifican a la compañía de seguros que no se van a inscribir. Simplemente dejan de pagar la prima. Por ello, esperaremos para ver cuál será la cifra definitiva", explicó.

Por ahora, parece que Florida perdió el 5,5% de su inscripción total. El estado sigue teniendo el mayor número de inscritos en el país, seguido por Texas y California.

"Son las personas que constituyen la columna vertebral de la economía de Florida las que más están sufriendo", afirmó Darius.

"Los trabajadores independientes, empleados en el sector minorista, servicios de alimentos y cualquier trabajador que vive de su sueldo probablemente vieron un incremento en sus tarifas".

Medicaid no es una opción para muchos trabajadores de bajos salarios en Florida, debido a que el estado se encuentra entre aquellos que han rechazado los fondos federales destinados a la expansión del programa.

Algunas personas han optado por planes de cobertura menos amplios o con deducibles altos, han buscado empleos con beneficios o han renunciado por completo a su seguro.

De acuerdo con KFF, el grupo de investigación de políticas de salud sin fines de lucro, se proyectaba que aquellos que recibían subsidios y adquirieron planes de Obamacare verían sus pagos mensuales aumentar a más del doble, con un incremento aproximado del 114% (este link está en inglés).

