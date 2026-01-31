Los exámenes de conducir en Florida se realizarán únicamente en inglés, informan funcionarios

El cambio entra en vigor el viernes 6 de febrero. Asimismo, ya no se permitirán los servicios de traducción de idiomas.

Los exámenes para la licencia de conducir en Florida deberán presentarse en inglés y sin la ayuda de un intérprete a partir del 6 de febrero.

De acuerdo con un comunicado de prensa (este link está en inglés) del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés), todos los exámenes de conocimientos y habilidades se realizarán únicamente en inglés. Esta medida aplica para todas las clasificaciones, incluyendo los exámenes orales.

Anteriormente, los exámenes de conocimientos para la mayoría de las clasificaciones de licencias no comerciales se ofrecían en varios idiomas, según el comunicado. Los exámenes de conocimientos para el Permiso de Aprendiz Comercial (CLP) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL) estaban disponibles en inglés y español.

La agencia ha actualizado su sistema de pruebas de conducción en todo el estado. Según el informe, ya no se permitirán servicios de traducción para las pruebas de conocimientos o habilidades. Además, se retirará cualquier examen impreso en idiomas distintos al inglés.

"El FLHSMV mantiene su compromiso de garantizar carreteras seguras para todos los residentes y visitantes de Florida mediante la promoción de una comunicación clara, la comprensión de las leyes de tránsito y un comportamiento de conducción responsable", señaló el comunicado.

Según la oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Hillsborough, en 2025, aproximadamente el 37% de los exámenes de habilidades (13,517 pruebas) se realizaron en idiomas distintos al inglés. La agencia también indicó que esta nueva política se aplica en todo el estado, incluyendo a los proveedores de exámenes de terceros.

James Fishback, quien se postula para gobernador por el Partido Republicano, escribió en X que, de ser elegido, iría más allá.

"Revocaré cada licencia de conducir emitida a cualquier persona que no haya realizado el examen en inglés", afirmó Fishback.

El cambio surge mientras el Senado de Florida ha comenzado a avanzar con una propuesta (SB 86) que, en parte, requeriría que los oficiales de la ley detengan a los conductores de camiones que se determine que son inmigrantes indocumentados y ayuden a transferirlos a oficiales federales de inmigración.

Además, la propuesta exigiría la confiscación de los camiones conducidos por inmigrantes indocumentados que sean puestos bajo custodia e impondría multas de $50,000 a los propietarios de los vehículos.

El proyecto de ley es una respuesta al caso del conductor de un tractocamión, Harjinder Singh, originario de la India, quien fue arrestado en agosto (este link está en inglés) tras un accidente que presuntamente ocurrió cuando intentaba dar una vuelta en U en la autopista de peaje (Turnpike) en el condado de St. Lucie. Tres personas murieron en el accidente.

Para cualquier duda, visite el sitio web del FLHSMV (este link está en inglés).

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.