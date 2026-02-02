Lo que debe saber sobre su derecho a protestar y a la asamblea pacífica

La Primera Enmienda protege el derecho de una persona a expresar sus opiniones mediante la protesta y la asamblea pacífica. No obstante, existen límites que debe conocer.

El gobierno puede imponer restricciones de tiempo, lugar y forma, y pueden surgir interrogantes legales en caso de que las manifestaciones se tornan violentas.

Se han producido enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en diferentes partes del país.

En Minnesota, las confrontaciones y los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti han generado dudas sobre violaciones a los derechos de la Primera Enmienda (este link está en inglés) y la seguridad de los manifestantes.

"Tenemos muchísimas personas interesadas en saber cómo son sus derechos, especialmente en un lugar como Florida", señaló Madeline Bowman, organizadora estatal de la ACLU de Florida (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

Varias leyes estatales vigentes restringen lo que los manifestantes pueden hacer. Esto es lo que debe saber:

Grabación de las fuerzas del orden

Los tribunales han protegido el derecho general a grabar a las fuerzas del orden cuando los oficiales desempeñan funciones oficiales en un espacio público, según el Freedom Forum (este link está en inglés), una organización sin fines de lucro que educa sobre la Primera Enmienda.

Los agentes de policía no pueden confiscar ni exigir ver fotografías o videos sin una orden judicial, ni pueden eliminar datos bajo ninguna circunstancia, de acuerdo con las directrices de la ACLU (este link está en inglés).

LEA TAMBIÉN: Manifestantes se reúnen contra la aplicación de la patrulla fronteriza durante un evento de reclutamiento en St. Petersburg (este link está en inglés)

Los oficiales pueden ordenar a los ciudadanos que cesen actividades que interfieran genuinamente con las operaciones legítimas de las fuerzas del orden.

Si usted es detenido o demorado por tomar fotografías, las directrices de la ACLU indican mantener la calma y no resistirse.

La policía no puede detener a alguien sin una sospecha razonable de un delito. Pregunte al oficial si es libre de irse.



Si la respuesta es afirmativa, retírese con calma.

Si es detenido, pregunté al oficial de qué delito se le sospecha y recuérdele que tomar fotografías es un derecho protegido.

Si cree que sus derechos han sido vulnerados, escriba o grabe todo lo que recuerde, incluyendo el número de placa de los oficiales y el número de la patrulla. Esta información puede utilizarse para presentar una queja formal por escrito.

En un entorno más privado, la ACLU de Florida (este link está en inglés) recomienda hacerse dos preguntas: ¿hay otras personas alrededor para presenciar lo que está sucediendo? y ¿ha dado el oficial su consentimiento para ser grabado?

Si la respuesta es negativa, la ley es menos clara y se deben tomar precauciones antes de grabar. Esto incluye: anunciar que está grabando, permanecer al menos a 25 pies (7.6 metros) de distancia si se le solicita y no interferir con las acciones policiales mientras graba.

Nancy Guan / WUSF Los manifestantes se congregaron frente al Hilton de Carillon Park en St. Petersburg. Los agentes del sheriff del condado de Pinellas y los oficiales de policía de St. Petersburg piden a la gente que se retire del césped el 13 de enero de 2026.

Ley Halo de Florida

Un estatuto relativamente nuevo, la Ley Halo (este link está en inglés), entró en vigor el 1 de enero de 2025. La ley establece una zona de amortiguamiento de 25 pies alrededor de los socorristas, lo que incluye a las fuerzas del orden.

Establece que es ilegal que una persona, tras recibir una advertencia verbal, se acerque o permanezca a menos de 25 pies del socorrista con la intención de impedir sus funciones, amenazar o acosar.

Quienes violen la ley pueden ser acusados de un delito menor de segundo grado.

LEA TAMBIÉN: Grupo de estudiantes activistas demanda a USF, alegando violación de derechos de libre expresión (este link está en inglés)

La ley tiene como objetivo proteger a los socorristas y permitirles llevar a cabo sus tareas sin interferencias. Sin embargo, defensores de la Primera Enmienda han criticado su lenguaje vago y el potencial de disuadir a los transeúntes de grabar y observar.

Bowman afirmó: "es muy importante conocer la distinción de que se requiere tener una advertencia verbal primero. Por lo tanto, no se requiere en todo momento mantener 25 pies entre usted y un socorrista".

La Ley Halo permite explícitamente grabar desde fuera de la zona de amortiguamiento de 25 pies (este link está en inglés), pero los individuos deben cumplir con las advertencias de mantenerse alejados.

Ley "antidisturbios" de Florida

En 2021, Florida aprobó una ley "antidisturbios" después de que estallaran protestas por la justicia racial en todo el país en respuesta al asesinato de George Floyd en Minneapolis.

La ley establece (este link está en inglés) que una persona comete un disturbio si "participa deliberadamente en una alteración pública violenta que involucre una asamblea de tres o más personas, actuando con la intención común de ayudarse mutuamente en una conducta violenta y desordenada, que resulte en:

(a) Lesiones a otra persona;

(b) Daños a la propiedad; o

(c) Peligro inminente de lesiones a otra persona o daños a la propiedad".

La ley no puede utilizarse para procesar (este link está en inglés) a manifestantes no violentos o transeúntes.

"Tienen que demostrar que usted era básicamente parte de este grupo, y no solo un manifestante pacífico que pudo haber estado cerca o simplemente presente en la protesta", dijo Bowman.

Portación abierta en las protestas

La portación abierta de armas (open carry) se legalizó en Florida (este link está en inglés) el pasado mes de septiembre. La ley permite a los propietarios de armas con permiso portar abiertamente un arma de fuego siempre que no la exhiban de manera amenazante ni inciten a la violencia.

También se aplican restricciones en lugares sensibles. Estos incluyen estaciones de policía, juzgados, escuelas, bares, hospitales y otros.

Los propietarios de terrenos privados también tienen permitido prohibir que las personas porten armas en sus instalaciones.

Si bien la portación abierta puede ser legal en ciertos espacios públicos, los organizadores alientan a los manifestantes a considerar la seguridad por encima de todo.

"Sus derechos no significan que no tengan riesgos", dijo Jerry Funt, miembro de la sección de Tampa Bay del National Lawyers Guild. "Sus derechos no son un escudo que los proteja de la violencia del gas pimienta, un bastón, una bala o cualquier otra cosa".

Tras el tiroteo mortal de Pretti, el enfermero de cuidados intensivos de 37 años de Minnesota, el presidente Donald Trump lo criticó por portar un arma. Pretti tenía permiso para portar.

Trump dijo a los periodistas (este link está en inglés): "no se pueden tener armas, no se puede entrar con armas", una declaración que la Asociación Nacional del Rifle (NRA) rechazó.

La NRA, que generalmente respalda a los candidatos republicanos, calificó los comentarios de Trump como un "error".

"Si bien estamos de acuerdo en que no se puede interferir con las fuerzas del orden, usted tiene absolutamente el derecho de portar las herramientas para la defensa propia mientras protesta legalmente. De hecho, ese es precisamente el tipo de lugar donde ejercer ese derecho más importa", declaró la NRA en X (este link está en inglés).

En declaraciones a The Lakeland Ledger (este link está en inglés), el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, criticó el acto de llevar un arma a una protesta.

"Eso es inherentemente estúpido. Si tienes un derecho legal o no es otro tema, pero es inherentemente estúpido", dijo Judd al Ledger.

Funt, sin embargo, señaló que no portar un arma de fuego no garantiza la seguridad.

"Puedes estar desarmado y que te disparen como a Renee Good. Puedes ser alguien que sostiene las manos en alto por encima de la cabeza y que las fuerzas del orden te disparen, y la tendencia general va a ser la misma. Te van a demonizar", dijo Funt.

Nancy Guan / WUSF Manifestantes se pararon frente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. en Tampa. Varios vehículos de la policía del Departamento de Seguridad Nacional estaban estacionados afuera. 19 de abril de 2025.

Observadores legales

En las protestas, algunas personas pueden servir como observadores legales. Su propósito es actuar como un tercero neutral para asegurar que los derechos de la Primera Enmienda de todos están siendo protegidos.

A los observadores legales se les indica que se separen de la protesta, pero que permanezcan lo suficientemente cerca como para escuchar y observar lo que sucede. Los observadores suelen usar un chaleco o gorra para diferenciarse de la multitud.

El objetivo es documentar incidentes, arrestos y mala conducta oficial.

La ACLU ofrece capacitaciones para observadores legales de forma virtual y presencial en condados donde ya hay organizadores establecidos (este link está en inglés). Esto incluye los condados de Hillsborough, Broward, Leon, Miami-Dade, Orange, Palm Beach, Pasco o Pinellas.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.