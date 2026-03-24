DeSantis ordena la reconstrucción del muelle de pesca Sunshine Skyway

El gobernador Ron DeSantis presentó una actualización de gran alcance sobre el muelle de pesca Sunshine Skyway de Tampa Bay.

DeSantis declaró el jueves que el muelle sur se sustituirá por una nueva estructura construida a un costado de la sección dañada. Agregó que el muelle norte será mejorado para prolongar su funcionamiento por 20 años más.

"Este ha sido un lugar fundamental para mucha gente", afirmó DeSantis durante una conferencia de prensa en la que anunció la firma de un proyecto de ley que bloquea la construcción (este link está en inglés) de una terminal de cruceros en el condado de Manatee.

"Nuestro objetivo es completar este proyecto de manera expedita para que la gente pueda disfrutar de nuevo de esta gran atracción recreativa".

El puente original Sunshine Skyway, que conecta St. Petersburg con el condado de Manatee, sufrió daños en el pasado, fue reemplazado y posteriormente convertido en lo que el estado promueve (este link está en inglés) como el muelle de pesca más largo del mundo.

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Sin embargo, el huracán Milton de 2024 volvió a dañar el muelle, indicó DeSantis.

Aunque DeSantis mencionó que el lugar atrae a multitudes de pescadores, también señaló que "es un punto recreativo popular para la fotografía, el kiteboarding, el kayak y simplemente para disfrutar de los paisajes y sonidos de la hermosa costa del Golfo de Florida".

Técnicamente, el muelle de pesca se divide en dos secciones: el muelle norte en el lado del condado de Pinellas y el muelle sur en el lado del condado de Manatee.

Tras una inspección del Departamento de Transporte de Florida, el estado cerró una gran parte del muelle sur el año pasado. El muelle forma parte del sistema de parques estatales.

El gobernador dijo que los trabajos para mejorar el estacionamiento y ampliar las aceras del muro de contención ya han comenzado. La demolición del muelle sur y de las porciones dañadas y sin uso del muelle norte iniciará a finales de la primavera.

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.