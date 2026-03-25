Conozca a su vecina musical: Chelsea Gallo, directora residente de la Orquesta de Florida

Acaba de renovar su contrato en noviembre por los próximos dos años con la Orquesta de Florida. ¿Cuánto tiempo lleva ya con la agrupación?

La temporada pasada completé mi tercera etapa con ellos y cada año ha sido increíble. Justo el otro día hablaba con nuestro director musical, Michael Francis, sobre lo codiciados que son estos puestos; primero, por los pocos cargos de dirección que existen para las orquestas más importantes del país, y luego, por terminar en una orquesta que se encuentra en un lugar hermoso, con músicos increíbles y una trayectoria próspera. Es un verdadero regalo.

¿De dónde es originalmente?

Nací en Texas, pero mi familia y yo decimos que somos de California.

¿Dónde vive actualmente?

En el centro de St. Petersburg.

¿Cómo llegó a la dirección? ¿Tocaba algún instrumento antes de esto?

A la gente le encanta decir que se llega a la dirección de dos maneras: o eres músico, ves a alguien dirigir y piensas "yo puedo hacerlo mejor", o eres músico y alguien te ve y piensa que podrías ser director. Yo formo parte del segundo grupo. Durante la universidad, tuve un profesor que pensó que yo podía hacerlo, y en ese entonces yo sabía muy, muy poco. Mi gran meta en la vida era ser profesora de matemáticas. Amaba la música, por supuesto, pero también estudiaba matemáticas. Un día él se me acercó y me dijo: "Hablemos de dirección y dales una oportunidad en un concierto". Yo acepté.

Ni siquiera sabía leer una partitura ni nada parecido, pero salió bien. Él me preguntó: "¿Has pensado en hacer esto en el posgrado?". Le dije que no y le pregunté dónde podría hacerlo. Me sugirió Viena y yo respondí: "Nunca he estado en Italia". Así de poco sabía.

Él me ayudó a investigar cómo sería el examen en el Conservatorio y me indicó lo que necesitaba saber. Así que entré a YouTube. Aprendí alemán lo más rápido que pude, y como ya tocaba el piano desde pequeña, aprendí a leer partituras al piano a toda velocidad. Hice la audición y entré. Así fue como empezó todo.

Es asombroso para mi. Se me pone la piel de gallina porque, sabe cuando alguien cree en ti, aunque no tengas idea de lo que haces. Es posible que tengas una idea amorfa de lo que es algo y ellos crean en ti. Es algo muy poderoso.

Surgió de la nada. Pero la verdadera creadora de la idea de que yo podía ser directora, y probablemente la única razón por la que dije que sí a todo, fue mi madre. Cuando nacimos, ella dijo: "director, abogado, ingeniero", y todos terminamos haciendo esas cosas.

Mis padres fueron increíbles; nunca fueron insistentes. Sin embargo, la única persona que puede corroborar la historia es mi papá, y él es muy subjetivo, pero mi mamá sí plantó esa semilla. Quizás por eso estuve tan dispuesta a aceptar.

Sé que las cosas han cambiado con los años, pero pienso en Sabine Meyer (clarinetista) y cómo en la Filarmónica de Berlín no la querían. Ella fue la única mujer, allá por 1981. Ella terminó como solista. Supongo que las cosas se han abierto desde entonces, pero ¿cómo es ser una mujer directora?

Todos esperábamos que la situación fuera un poco mejor a estas alturas. Hay directoras como Marin Alsop, Simone Young, JoAnn Falletta o Diane Wittry que realmente sentaron las bases para esto.

La Liga de las Orquestas Americanas realizó un estudio que muestra que más del 50% de los graduados en dirección en el país son mujeres. Sin embargo, vemos un corte drástico cuando se trata de orquestas profesionales, especialmente en las 25 más importantes, grupo del que la Florida Orchestra suele formar parte.

De esas 25 orquestas principales en el país, solo una está dirigida por una mujer: Natalie Stutzman, de la Sinfónica de Atlanta.

Si consideramos esas 25 orquestas, hay directores musicales y luego uno o dos puestos de asistentes o residentes. Hablamos de apenas 50 o 65 puestos en total. Y no es una competencia solo para estadounidenses. Sino para todo el mundo. Y cada directora que he conocido ha sido fantástica.

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Estaba viendo su sitio web y no sabía que está trabajando con la Sinfónica de la USF.

Sí, esta temporada anunciamos una colaboración. Tanto Michael Francis como yo somos artistas residentes en la Universidad del Sur de Florida y es genial.

Vamos allá, ensayamos un poco con la orquesta y luego nos presentamos con ellos. Es muy especial. Estos jóvenes músicos tienen mucho talento y ganas. Gracias a nuestro increíble departamento de marketing, hemos podido ofrecerles muchas oportunidades para asistir a nuestros conciertos.

Son estudiantes universitarios que encuentran la manera de ir a toda nuestra variedad de presentaciones para pasar un buen rato, ya sea en St. Petersburg o en Tampa, y están floreciendo. Todo el Departamento de Música de la USF parece estar prosperando. Ambos estamos ansiosos por conocer más al respecto.

Sé que los músicos y directores viajan y practican por todo el mundo. ¿Qué sigue para usted?

Acabo de realizar una producción de Carmen en Ohio con la Ópera, la Filarmónica y el Ballet de Dayton. Luego tuvimos los espectáculos festivos aquí, y en el año nuevo iré a dirigir a la Sinfónica de Knoxville y a la Filarmónica de Nuevo México.

¿A qué escuela asistió en Viena para conducir la Conservatoria de Viena y cómo diste los pasos para llegar hasta donde estás ahora?

En América? Conocí a un profesor de dirección estadounidense que impartía una clase en Lituania y asistí. Él enseñaba en la Universidad de Michigan y me gustó mucho su forma de enseñar, así que postulé para hacer mi Doctorado en Artes Musicales (DMA) allí.

Cuando estaba terminando mi título en Michigan, tuve la oportunidad de trabajar para la Sinfónica de Detroit. Entonces ocurrió lo del Covid y todo se detuvo.

Obviamente fue horrible, pero el primer director en la Sinfónica de Detroit esa temporada fue Michael Francis.

Durante la pandemia nos mantuvimos en contacto por correo electrónico porque él me había recomendado varios libros. Entonces un día le escribí un email diciendo: "Leí los libros, estuvieron geniales, ¿tienes otras recomendaciones?". En un momento dado, él me avisó “Hey, para que sepas, que la Florida Orchestra va a tener una audición para un asistente”. Y yo dije, “Oh, genial.” Fui, tuve una audición muy memorable y gané el puesto. Así fue como terminé de regresar a los Estados Unidos y luego a Florida.

Chelsea, me parece grandioso que esté allí representando para que las niñas puedan verla y pensar que es una posibilidad.

Estos trabajos son muy codiciados y a veces terminas en un puesto donde haces tu labor, la haces bien y tu contrato expira después de un par de años. Así suelen ser diseñados estos cargos; no estás realmente integrada en la operación de la organización.

Aquí en la Orquesta de Florida, Michael se ha asegurado de que yo sea parte del equipo de liderazgo. Es muy poco común. Además, lo que lo hace especial es que esta organización está prosperando y creciendo exponencialmente.

No se trata de ser parte de un equipo de liderazgo que se centra simplemente en mantenerse en números negros o apenas fuera de números rojos. Es participar y entender una orquesta sinfónica en un nivel de crecimiento real. Es un momento emocionante para la Orquesta de Florida; estamos recibiendo audiencias a un ritmo increíble.

Estamos presentándonos constantemente y trayendo artistas de clase mundial. Este año hemos tenido a Cynthia Erivo y Morgan Freeman, y tendremos a Audra McDonald en febrero.

Además, interpretamos algunas de las mejores obras de la historia y también música contemporánea de gran nivel.

Más adelante en la temporada, con la Orquesta de Florida, presentaré el estreno en Estados Unidos de un concierto para tres trombones (la obra "Tribones" de Thierry Caens, co-comisionada por la TFO y la Orchestre National du Capitole de Toulouse). Tuvo un estreno increíble en Francia con dos de nuestros trombonistas y será un éxito total.

En ese mismo programa incluiremos la Séptima Sinfonía de Beethoven, porque esta es una orquesta que realmente puede hacerlo todo. Son increíbles.

Me siento increíblemente afortunada de tener este puesto con un director musical como Michael (Francis).

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.