La administración de Trump elimina protecciones para especies en peligro en el Golfo

La administración de Trump está eliminando todas las protecciones para las especies en peligro de extinción en el Golfo.

El Comité de Especies en Peligro de Extinción (este link está en inglés) se reunió por primera vez en 34 años para tomar la decisión. Los ambientalistas llaman al grupo el "God Squad" (Escuadrón de Dios) porque puede decidir el destino de algunas especies. Está integrado por varios funcionarios de la administración y presidido por el secretario del Interior, Doug Burgum.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitó la reunión, señalando que las demandas de los ambientalistas amenazaban con obstaculizar el suministro energético nacional mientras Estados Unidos libra una guerra contra Irán. Hegseth busca que las perforaciones de petróleo y gas en alta mar en el Golfo queden exentas en nombre de la "seguridad nacional".

Estados Unidos bombea más petróleo que cualquier otra nación, pero eso no lo ha protegido del aumento de los precios como resultado de la guerra. El promedio nacional por un galón de gasolina superó los $4 el martes.

"Las interrupciones en la producción de petróleo del Golfo no solo nos afectan a nosotros, sino que benefician a nuestros adversarios", dijo Hegseth al comité. "No podemos permitir que nuestras propias reglas debiliten nuestra posición y fortalezcan a quienes desean hacernos daño. Cuando el desarrollo en el Golfo se detiene, se nos impide producir la energía que necesitamos como país y como departamento".

Martha Collins, directora ejecutiva del grupo ambientalista Healthy Gulf (este link está en inglés), se mofa de esa afirmación. Asegura que pronto se presentará una demanda.

"Creo que esto indica que la administración se está preparando para abrir el este del Golfo a la perforación, porque ese es el hábitat principal de las ballenas de Rice." Martha Collins de Healthy Gulf

"¿No tendría más sentido que Irán fuera una amenaza para la seguridad nacional, o que Venezuela pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional? Pero no, están diciendo que la ballena de Rice es una amenaza para la seguridad nacional", dijo Collins.

Agregó que considera esto una señal de que la administración se prepara para abrir el sector oriental del Golfo a las perforaciones, ya que ese es el hábitat principal de las ballenas de Rice.

"Por lo tanto, están tratando de eludir el proceso legal aquí porque saben que van a perder en los tribunales, y saben que cada uno de los miembros de la delegación del Congreso de Florida firmó una carta exigiendo que la administración de Trump no abra el este del Golfo a la perforación. Así que creo que es otro espectáculo de cortinas de humo", afirmó.

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Los ambientalistas están particularmente preocupados por el futuro de la ballena de Rice. Se estima que quedan unas 50 ballenas de Rice (este link está en inglés), principalmente en el noreste del Golfo. La población colapsó tras el derrame de Deepwater Horizon en 2010.

La ballena de Rice fue reconocida como una especie distinta en el 2021.

El año pasado, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas emitió una opinión biológica (este link está en inglés) concluyendo que los choques con barcos de la industria petrolera ponían en peligro la existencia de la ballena de Rice, que vive únicamente en el Golfo, y perjudican a los cachalotes en peligro de extinción y las tortugas marinas, también en peligro. Esto siguió a una opinión de 2020 que llegó a la misma conclusión.

Por ello, la agencia estableció "alternativas razonables y prudentes" que requerían que la industria petrolera operará sus embarcaciones a velocidades más lentas dentro del hábitat principal de las ballenas en el este del Golfo y monitoreara la ubicación de las ballenas de Rice para evitar golpearlas y matarlas accidentalmente.

El Golfo produce unos $2 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa casi el 15% del crudo bombeado anualmente en EE. UU. No se esperaba que las exenciones a las perforaciones afectaran de inmediato los precios del crudo o en la gasolinera. Poner en producción nuevos pozos petroleros requiere años de planificación y desarrollo.

El grupo ambientalista Earthjustice afirmó que no hay proyectos de petróleo y gas en el Golfo que están siendo retenidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

"De hecho, la administración de Trump ya está permitiendo que las corporaciones de petróleo y gas 'maten incidentalmente' a la vida silvestre en peligro a través de una opinión biológica de 2025 (este link está en inglés)", señaló en un comunicado de prensa. "Permite que las corporaciones de petróleo y gas maten o dañen a medio millón de tortugas marinas cada año durante los próximos 45 años – una subestimación que, increíblemente, ni siquiera incluye el daño provocado por los derrames de petróleo".

Steve Mashuda, abogado gestor del Programa de Océanos de Earthjustice, emitió la siguiente declaración:

"La administración Trump está explotando una crisis de gasolina creada por ellos mismos para deshacerse de las protecciones para las ballenas en peligro y otras especies amenazadas en el Golfo de México. El secretario Hegseth y su Comité de Extinción afirman que esto eventualmente reducirá los costos para los estadounidenses con dificultades económicas, pero las comunidades del Golfo saben lo que realmente traerá la perforación sin restricciones: derrames de petróleo devastadores y la destrucción de los ecosistemas y las economías costeras.”

“Earthjustice y nuestros socios acudiremos a los tribunales para detener esta orden ilegal".

El Centro para la Diversidad Biológica solicitó el martes al juez de distrito de EE. UU. Rudolph Contreras, en Washington, que cancele la exención. La semana pasada, Contreras rechazó (este link está en inglés) la solicitud del grupo ambientalista para impedir que el Comité de Especies en Peligro de Extinción se reuniera.

En este informe se utilizó información de Associated Press.

NOAA Este gráfico muestra los peligros que enfrentan las ballenas de Rice.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.