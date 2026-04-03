Las gafas inteligentes podrían ser prohibidas pronto en las escuelas del condado de Hillsborough

La Junta Escolar del Condado de Hillsborough está considerando añadir las gafas inteligentes a su lista de aparatos electrónicos prohibidos en las instalaciones escolares.

Bajo la política actual (este link está en inglés), los "dispositivos de comunicación inalámbrica" están restringidos en el salón de clases. Esto incluye teléfonos inteligentes, audífonos, auriculares, dispositivos de mensajería bidireccional, relojes inteligentes y dispositivos electrónicos de juegos.

Los estudiantes de primaria y secundaria no tienen permitido usar estos dispositivos en ningún momento de la jornada escolar; los estudiantes de preparatoria no pueden utilizarlos durante el tiempo de instrucción a menos que un profesor lo apruebe.

Actualmente, la lista de dispositivos no incluye las gafas inteligentes, pero los miembros de la junta están considerando incorporarlas.

En un taller de la junta escolar realizado el martes, la integrante de la junta, Patti Rendon, señaló que todo se reduce al comportamiento de los estudiantes.

"Si alguien ha usado estas gafas, realmente pueden darte las respuestas a las preguntas", afirmó. "La inteligencia artificial puede hacerlo por ti y responder las preguntas de tus exámenes, por lo que realmente afecta nuestro proceso educativo, y creo que es responsabilidad de esta junta dejar muy claro a nuestros estudiantes que esto no será aceptable".

El jefe de asuntos académicos, Gary Brady, aconsejó a los estudiantes que requieren lentes de prescripción que busquen unos regulares.

"Creo que las únicas dudas que hemos tenido están relacionadas con las gafas inteligentes con prescripción, pero estamos dando suficiente tiempo ahora mismo para que los estudiantes realicen los ajustes necesarios", comentó. "Pueden tener otro par de lentes que puedan usar si son de prescripción médica".

Los directores de las escuelas recibirán capacitación sobre cómo identificar las gafas inteligentes en el aula.

A ellos también se les permitirá usar dichas gafas, ya que la política se limitará a los estudiantes.

"Somos muy restrictivos respecto a lo que los estudiantes pueden utilizar, pero en lo que respecta a los adultos, ellos pueden conservar sus gafas inteligentes por ahora", dijo el superintendente del distrito, Van Ayres. "Esto se refiere más a los estudiantes y a cómo las utilizan durante la jornada escolar, lo cual distraerá del aprendizaje".

No se ha fijado una fecha para que la junta vote sobre este cambio.

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Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.