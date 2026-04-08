DeSantis impulsa la redistribución de distritos mientras las victorias demócratas sacuden el panorama republicano

El gobernador Ron DeSantis ha solicitado a los legisladores que rediseñen el mapa del Congreso estatal, una medida que podría ayudar al Partido Republicano (GOP) a obtener más escaños en las elecciones intermedias.

No obstante, los demócratas ganaron recientemente dos contiendas para la legislatura estatal, lo que ha encendido las alarmas sobre las perspectivas de los republicanos y – potencialmente, ha cambiado el cálculo para una posible redistribución de distritos en Florida.

Brian Nathan logró (este link está en inglés) arrebatar un escaño en el Senado estatal de Tampa. Por su parte, Emily Gregory ganó (este link está en inglés) un escaño en la Cámara que un republicano había obtenido por 19 puntos hace apenas dos años. Dicho distrito incluye Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump.

“Mi oponente puso al presidente Trump al frente de su mensaje”, afirmó Gregory. “El respaldo aparecía en la mayor parte de su propaganda. Para mí, se trató de hablar sobre los temas que nos afectan a todos y no sobre un único constituyente, por más famoso que sea”.

Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, percibe una tendencia nacional.

“Estos cambios de control en Florida fueron ya nuestro 29.º y 30.º cambio de este ciclo electoral”, afirmó Williams. “Los candidatos a las legislaturas estatales están desafiando los pronósticos en todo el país, porque están totalmente enfocados en la asequibilidad”.

Williams añadió que no solo la preocupación por el costo de vida está impulsando este éxito.

Generalmente, el partido que no ocupa la Casa Blanca suele obtener buenos resultados en las elecciones intermedias. Sin embargo, Williams mencionó que los bajos niveles de aprobación (este link está en inglés) del presidente Donald Trump ofrecen a los demócratas una oportunidad única para ganar escaños legislativos estatales.

“Estamos muy entusiasmados por aprovechar esta oportunidad única en una generación, trabajando arduamente para ganar el voto de los estadounidenses en todo el país y posicionar a los demócratas en puestos de poder significativos en todas partes”, expresó Williams.

Los resultados podrían influir en el siguiente paso para Florida: un posible esfuerzo de redistribución de distritos que ayudaría a determinar qué partido controlará el Congreso después de noviembre.

DeSantis ha programado (este link está en inglés) una sesión especial para finales de abril con el fin de, posiblemente, modificar el mapa del Congreso de Florida.

Aubrey Jewett (este link está en inglés), profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida Central, comentó que las recientes elecciones especiales podrían hacer que los republicanos lo piensen dos veces.

“Creo que seguirán investigando el tema”, dijo. “Incluso podrían hacerlo, pero apuesto a que no será una medida tan agresiva como lo habría sido originalmente”.

El inconveniente es que, cuando un partido rediseña las líneas de votación para capturar escaños, puede provocar que los distritos seguros que ya poseen se vuelvan más competitivos.

“Es posible que terminen, en lugar de un “gerrymander” (manipulación de distritos), con lo que podríamos llamar un “dummymander” (manipulación fallida)”, explicó Jewett. “Intentas ayudarte a ti mismo, pero en cambio, terminan perjudicando a tu propio partido y pierden escaños”.

Algunos miembros republicanos del Congreso de Florida han expresado dudas (este link está en inglés) sobre la redistribución. Asimismo, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries, afirmó que un cambio (este link está en inglés) en el mapa de Florida ayudaría a los demócratas a ganar escaños.

Sin embargo, Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida, advirtió que no se deben sobreinterpretar los resultados.

“Creo que en lo que nos hemos vuelto muy buenos como republicanos es en votar en los ciclos electorales regulares”, comentó. “No somos particularmente buenos en estas elecciones especiales. Pero eso no significa nada para noviembre, cuando todos nuestros votantes saldrán a participar como lo hacen normalmente, y acumularemos grandes victorias”.

Power afirmó que existe “claramente espacio” para que la Legislatura realice la redistribución y para que el GOP obtenga algunos escaños adicionales.

El lunes, DeSantis reafirmó su postura de querer redistribuir los distritos.

Él y otros líderes estatales han citado una decisión pendiente de la Corte Suprema de EE. UU. sobre un caso de redistribución en Louisiana (este link está en inglés) como motivo para cambiar el mapa. Ese caso podría modificar la manera en que el factor racial influye en el trazado de los límites políticos.

No obstante, la decisión aún no se ha emitido.

Independientemente de ello, DeSantis dijo creer que el caso se decidirá a favor de la redistribución en Florida.

El gobernador también mencionó otra razón para el cambio de mapa: la forma drástica en que ha cambiado la población del estado desde el último censo de 2020, a pesar de que el mapa tendría que elaborarse utilizando esos datos poblacionales anteriores.

Se desconoce qué querrán hacer exactamente los legisladores cuando comience la sesión especial el 20 de abril.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.