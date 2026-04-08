Fort Meade está un paso más cerca de construir el primer centro de datos de inteligencia artificial a hiperescala en Florida

El año pasado, Fort Meade otorgó un cambio de zonificación y una exención de impuestos para el desarrollador Stonebridge, que busca construir un centro de datos de inteligencia artificial a hiperescala de 200-acres en un terreno de 1,300-acres.

En su medida más reciente, la comisión de planificación de la ciudad votó el martes para recomendar un acuerdo de 20 años con la empresa.

Sigue siendo un misterio quién arrendará o comprará esta instalación, que requeriría 1.2 gigavatios de electricidad para funcionar.

“Piensen en cuántos generadores se necesitarían para abastecer de energía a toda la ciudad de Tallahassee, multiplicado por dos. De eso es de lo que estamos hablando aquí”, dijo Christina Reichert, abogada sénior de Earthjustice.

Calidad del aire y ruido

Doug Firstenburg, de Stonebridge, explicó a los comisionados de planificación de la ciudad por qué el centro necesita un respaldo de generación de energía del 100%.

“Todos queremos ver nuestro Netflix, o puede que el hospital quiera acceder a sus expedientes, o puede que queramos usar ChatGPT o el que prefieran para responder a nuestras preguntas”, dijo Firstenburg.

A los residentes les preocupa que los generadores degraden la calidad del aire al emitir contaminantes nocivos como óxidos de nitrógeno, material particulado y monóxido de carbono.

Firstenburg señaló que, en un año típico, los generadores funcionarán 40 horas, con una restricción permitida de no más de 100 horas anuales.

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Un residente expresó dudas sobre esa cifra anual tan baja debido a la reciente actividad de huracanes que ha interrumpido el suministro eléctrico durante días consecutivos.

En cuanto a la contaminación acústica, Firstenburg dijo que a media milla del sitio los generadores se escucharán a 50 o 52 decibelios, lo que es aproximadamente equivalente a una conversación tranquila o a una lluvia moderada.

Reichert mencionó que aún existen impactos en la salud por los sonidos de baja frecuencia, los cuales están vinculados a síntomas como irritación severa, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares.

“Me preocupa mi sueño”, dijo la residente Lisa Rice, quien también es aficionada a la fotografía de vida silvestre.

“Me emociona tomar fotos de algunas de las aves que migran – principalmente los milanos. Vuelan sobre nosotros para llegar a África, y ese es uno de los pocos corredores de vida silvestre en esa área. Por lo tanto, ya no podrán tomar un descanso allí para continuar”.

El uso de agua aún no está claro

Los centros de datos requieren una gran cantidad de agua para enfriar los sistemas informáticos que funcionan constantemente.

Las conversaciones originales para esta instalación situaban la cantidad de H2O en 140,000 galones diarios.

Ahora, Stonebridge afirma que solo necesitará 50,000 galones al día – y ni siquiera para el enfriamiento, sino solo para el mantenimiento de las operaciones cotidianas, como los baños o las salas de descanso.

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El acuerdo actualizado establece que el centro utilizará lo que se denomina un sistema de circuito cerrado para el enfriamiento, en el cual se usa el mismo volumen de agua una y otra vez sin descargas.

Firstenburg añadió que, en algún momento, el agua usada podría necesitar ser transportada fuera en camiones y agua nueva traída de la misma forma, pero no especificó qué cantidad ni con qué frecuencia.

Reichert dijo que, aunque el acuerdo de desarrollo limita la cantidad de agua potable que puede usar la instalación, no está convencida de que realmente pueda funcionar a ese nivel acordado.

“No existe ningún centro de datos de IA que utilice esa cantidad de agua. Todos usan significativamente más agua, incluidos los centros de datos que son grandes y dependen del enfriamiento de circuito cerrado”, afirmó.

“Entonces, aunque el acuerdo diga estas cosas, si un desarrollador sigue adelante con su proyecto y descubre – para sorpresa de todos – que en realidad necesita de 5 a 8 millones galones de agua al día, ¿en qué posición queda la ciudad si ya aceptó este centro de datos?”.

También cuestionó la descripción de Firstenburg sobre el sistema de circuito cerrado, afirmando que habrá cierta evaporación y filtración de agua.

Voto unánime a pesar de la falta de opinión experta

Aunque los comisionados de planificación de la ciudad parecieron conformes con las respuestas de Firstenburg a las inquietudes sobre el tráfico, el ruido, el uso de servicios públicos y la contaminación, 15 residentes se manifestaron en contra de la propuesta.

“Siento que esto se ha presentado apresuradamente... Nos estamos precipitando. No sabemos nada de ellos”, dijo Tina Barnett, de 69 años, y agregó que ha tenido dificultades para encontrar evidencia de los éxitos previos de Stonebridge en centros de datos.

“Quería saber dónde estaban esos centros de datos que han construido con éxito para poder hacer una visita personal. Siento que nuestros comisionados necesitan hacer una visita para ver esos sitios, para estar en esas comunidades... pero dijeron: ‘Esto es confidencial’”.

Una residente de Winter Haven preguntó a los comisionados si habían considerado cómo este desarrollo afectaría a los pueblos fuera de Fort Meade.

“¿Quiero que mis facturas de energía suban porque ustedes obtuvieron algo de lo que yo no me beneficio?”, preguntó Roxanne Reyes.

“Después de que todo el polvo se asiente, el desarrollador se haya ido, los abogados se hayan ido, el consejo municipal cambie y los contribuyentes sigan aquí... viviendo con las repercusiones”.

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Finalmente, la comisión de planificación votó unánimemente a favor del acuerdo, citando beneficios económicos como el uso de parte de los $10 millones de dólares de Stonebridge para modernizar los sistemas de agua.

“Creo que los beneficios realmente van a ser beneficios económicos. No sé sobre el personal profesional y técnico que trabajará en un centro de datos. Realmente no lo sé, pero estoy seguro de que habrá algo de empleo para Fort Meade”, dijo el presidente de planificación, Richard Cason.

Los comisionados tampoco comentaron mucho sobre las preocupaciones ambientales y de salud planteadas por sus residentes – trasladando la responsabilidad a las agencias estatales y federales.

“Tendrán que cumplir con la OSHA, la EPA, así como con la supervisión del comité y de la ciudad. Por lo tanto, estoy a favor de recomendarlo a los comisionados para que tomen su decisión”, dijo el nuevo administrador de la ciudad, Troy Bell.

La comisión de la ciudad de Fort Meade tendrá la última palabra el martes.

Antes de eso, Reichert dijo que Fort Meade debería observar al condado de Palm Beach, que está tratando de obtener respuestas concretas antes de decidir sobre un proyecto de esta magnitud.

“Porque reconocen que esas son las piezas de información que la comisión y la junta necesitan saber para evaluar realmente si esta es una buena opción”, dijo.

Reichert señaló que Fort Meade aún no ha escuchado a un experto, como un ingeniero, para confirmar que un centro de datos puede operar realmente bajo los parámetros ajustados prometidos por Stonebridge.

“Estas promesas del desarrollador no coinciden con la experiencia del mundo real”, concluyó.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.