La Ley SAVE de Florida abarca mucho: Así afectará el registro de votantes

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El primero de abril, el gobernador Ron DeSantis (este link está en inglés) firmó el proyecto de ley electoral (HB 991 (este link está en inglés)), también conocido como la ley SAVE de Florida. Sin embargo, múltiples grupos defensores del voto afirmaron que la nueva ley no es ninguna broma.

La legislación exige que las personas que necesiten actualizar o cambiar su registro, así como quienes voten por primera vez, demuestren su ciudadanía. También requiere que los funcionarios de Florida eliminen de los padrones electorales a las personas que consideren que no son elegibles para votar.

Durante la firma del proyecto de ley en The Villages, DeSantis afirmó que la ley protegerá el proceso de registro de votación.

"Nuestra constitución en el estado de Florida establece que sólo los ciudadanos estadounidenses tienen permitido votar en nuestras elecciones, por lo que debemos asegurarnos de que esa sea la ley", señaló el gobernador.

Casi inmediatamente después de que DeSantis la promulgara como ley, organizaciones a favor del voto presentaron múltiples demandas en tribunales federales.

Las demandas

Abha Khanna es socia de Elias Law Group (este link está en inglés) y representa a la NAACP de Florida (este link está en inglés) y a la Alianza de Florida para Estadounidenses Jubilados (este link está en inglés). Los grupos presentaron la demanda en el tribunal federal de Tallahassee.

Khanna afirmó que los requisitos de prueba de ciudadanía de la ley para las personas que se registran para votar violan las Enmiendas Primera (este link está en inglés) y Decimocuarta (este link está en inglés).

"Este tipo de disposiciones, histórica y tradicionalmente, han representado una carga excesiva, particularmente para los votantes de minorías, los votantes de edad avanzada y los votantes de bajos ingresos", dijo Khanna.

Por su parte, DeSantis sostuvo que la ley es solo otra forma en la que está fortaleciendo las elecciones. En 2022, creó la Oficina de Delitos y Seguridad Electoral para frenar el fraude electoral, especialmente en las "zonas azules más grandes".

"En algunas de estas jurisdicciones, simplemente no creen en combatir el fraude electoral", dijo el gobernador durante la firma. "Esa es simplemente la realidad".

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Khanna rechazó las afirmaciones de DeSantis.

“Esta idea de que existe un voto de no ciudadanos rampante y generalizado en todo el país, o específicamente en Florida, nunca ha sido confirmada por ninguna evidencia en ningún estado".

La ACLU de Florida presentó una demanda por separado en el tribunal federal de Miami el mismo día que DeSantis firmó el proyecto de ley. La abogada Carrie McNamara coincide con Khanna.

"La idea de que Florida tiene un problema con sus elecciones es simplemente falsa; es propaganda y está diseñada para asustar a la gente para que no vote o para que acepte resultados que no son precisos", afirmó.

McNamara representa a múltiples grupos pro-voto en el caso de la ACLU, incluidos UNIDOS, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y Common Cause.

Mencionó que, dado que la ley SAVE (este link está en inglés) nacional está acaparando titulares, la ACLU previó que esto sucedería.

“La idea de que para justificar tu ciudadanía tengas que reunir documentos del gobierno que cuestan dinero, es solo una forma de privar del derecho al voto, verdaderamente, a millones de personas y de cambiar significativamente quién puede votar y disminuir el número de personas en el estado que pueden hacerlo”.

Para votar en cualquier elección federal, estatal o local, se debe tener 18 años. Existen otras restricciones, pero McNamara señaló: "Todos los nacidos en este país pueden votar, y todos los que se naturalizan una vez que llegan aquí pueden votar”.

La ley actual de Florida ya exige que las personas confirmen su ciudadanía cuando se registran para votar. A McNamara le preocupa que los votantes elegibles no emitan su voto al enfrentarse a barreras de papeleo o confusión sobre la ley.

¿A quién afectará esto?

Amy Keith dirige la sección de Florida de Common Cause (este link está en inglés), una organización no partidista enfocada en proteger la democracia. Dijo que la ley aún no ha entrado en vigor y que ya ha escuchado a votantes expresar confusión sobre cómo registrarse.

“(Los funcionarios de Florida) quieren que la gente esté confundida y sienta que no vale la pena, o que tengan que superar todos estos obstáculos”, dijo Keith.

Keith señaló que Florida ya cuenta con un "mantenimiento agresivo de las listas". Una ley (este link está en inglés) de 2023 impuso requisitos más estrictos sobre cómo las oficinas de los supervisores locales de elecciones mantienen los padrones electorales, eliminando a las personas que no han votado en los últimos dos ciclos electorales.

"Si usted está inactivo, aún puede votar", dijo Keith. "Si ha sido eliminado, no puede. Tendrá que volver a registrarse".

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Con esta nueva ley, Keith explicó que las bases de datos de vehículos motorizados y de registro de votantes del estado se cotejarán para verificar la ciudadanía. Si coinciden, probablemente no tendrá problemas. Pero si no coinciden, tendrá que mostrar sus documentos – y esto podría afectar a millones de floridanos.

"Si tal vez obtuvo su licencia de conducir por primera vez cuando tenía una tarjeta de residencia y tenía residencia permanente, y desde entonces se ha naturalizado y se ha convertido en ciudadano estadounidense, y por lo tanto ahora tiene el derecho a votar", dijo Keith, es posible que el DMV lo marque como no ciudadano, a pesar de que lo sea.

"Los otros grupos que nos preocupan son la enorme cantidad de floridanos que no tienen una licencia de conducir de Florida o una identificación estatal de Florida", añadió Keith.

Y eso podría incluir a estudiantes de fuera del estado, ciudadanos de la tercera edad, residentes de bajos ingresos y floridanos con discapacidades. Keith dijo que también habrá grupos de personas que encontrarán errores administrativos cuando se comparen las bases de datos.

Los floridanos reaccionan a la nueva ley

Susan Magnuson, de Riverview y de unos 70 años, dijo que nunca había visto leyes como esta.

"No tenemos un sistema de tránsito aquí en Florida, así que poder llegar a esta oficina y obtener estos documentos, y demostrar su ciudadanía y toda esa otra tontería, creo que es un intento deliberado de limitar nuestra voz en Florida”, expresó.

Magnuson dijo que mantiene sus documentos en orden, pero cree que "hay muchísimos adultos mayores que tendrían que andar a las carreras y probablemente ni siquiera se molestarían" en obtener sus documentos o votar. Y afirmó que esta nueva ley lo hace más difícil.

"Simplemente me indigna", dijo Magnuson.

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Your Florida preguntó a los usuarios en la aplicación de redes sociales Threads qué pensaban sobre la nueva ley. La mayoría de los encuestados se opone, calificándola de "supresión de votantes" o "ridícula". Sin embargo, algunas respuestas apoyaron la legislación, diciendo que "les encantó".

Cómo prepararse

Independientemente de si apoya la ley o no, Amy Keith, de Common Cause, recomienda que las personas comiencen a poner sus documentos en orden solo para estar seguras.

"No permita que nadie le quite su poder de voto debido a este tipo de confusión o desinformación o estos obstáculos adicionales", dijo.

Estas son algunas formas en las que Keith sugiere que las personas pueden prepararse para la nueva ley:

Llame a su Supervisor de Elecciones (este link está en inglés) local y bríndele su número de licencia de conducir.

Visite el sitio web de registro de votación (este link está en inglés) del estado y solicite una tarjeta de información de votante actualizada.

Para nuevos votantes o personas que actualizan su registro, incluyan tanto su número de Seguro Social como su número de licencia de conducir para reducir la posibilidad de ser marcados.

Si puede obtener una licencia de conducir de Florida o una identificación estatal, obténgala.

No obstante, Abha Khanna, socia de Elias Law, afirmó que las personas no deberían tener que superar estos obstáculos adicionales.

"Hay tiempo para que los votantes de Florida confíen en el proceso legal, confíen en los litigantes que luchan en su nombre y confíen en que los tribunales protegerán sus derechos", dijo Khanna. "Por lo tanto, esperemos que no se llegue al punto en que tengan que exponer esas cargas para poder emitir su voto".

La ley entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Los grupos de derechos de voto afirman que nada cambiará sino hasta después de las elecciones intermedias de noviembre.

WUSF se puso en contacto para obtener comentarios de la representante estatal Jenna Persons-Mulicka, quien presentó el proyecto de ley. Su oficina no respondió a nuestra solicitud antes del cierre de esta edición.

¿Desea unirse a la conversación o compartir su historia? Envíe un correo electrónico a Meghan a bowman4@wusf.org.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.