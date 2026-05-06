Encuesta: Cuánto dinero dicen los residentes de Tampa Bay que necesitan para jubilarse cómodamente

Los residentes de la región del gran Tampa Bay señalaron que se requiere un promedio de aproximadamente $1.5 millones de dólares, de acuerdo con un estudio reciente (este link está en inglés) de Northwestern Mutual.

Se necesitan alrededor de $1.5 millones de dólares en 2026, lo que representa un incremento de $200,000 dólares en comparación con el año anterior, para jubilarse cómodamente en la región del gran Tampa Bay, según un estudio reciente de Northwestern Mutual.

La encuesta anual, realizada por la firma The Harris Poll en representación de la compañía de gestión de patrimonio, consultó a adultos de 13 mercados distintos de Estados Unidos sobre su seguridad financiera a largo plazo.

En Tampa Bay, aproximadamente la mitad de los residentes encuestados expresaron que no se sienten preparados financieramente para la jubilación, o bien, consideran probable que "sus ahorros no sean suficientes para cubrir el resto de sus vidas".

Alrededor de tres de cada cuatro encuestados, es decir, el 73%, indicaron que prevén esperar hasta los 65 años o más para jubilarse.

El costo de vida merma los ahorros para el retiro

Dexter Wyckoff, asesor financiero de Northwestern Mutual en Sarasota, señaló que el incremento en el costo de vida dificulta el ahorro para el futuro.

"Vivir es más costoso que nunca. Tener hijos es más costoso que nunca. Y, aun así, tenemos que ahorrar más dinero del que jamás hayamos tenido que ahorrar", afirmó.

A medida que estas presiones financieras se acumulan, Wyckoff indicó que muchos consumidores se enfrentan a la disyuntiva de ahorrar más, jubilarse más tarde o trabajar después del retiro.

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En la mayoría de las generaciones, el porcentaje de estadounidenses que planea trabajar después de su jubilación aumentó del 40% al 41% en comparación con el año anterior, conforme al estudio (este link está en inglés).

Debido a que el panorama de la jubilación se vuelve más costoso y menos predecible, Wyckoff subrayó que es fundamental presupuestar para la incertidumbre si el objetivo es permanecer jubilado.

"Lo que termina ocurriendo es: 'No esperaba que la gasolina costará $4.50 dólares el galón ahora que tengo setenta años', o bien, 'No esperaba que los impuestos sobre la propiedad subieran'. No existía un algoritmo para prever eso", explicó.

Incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

A pesar de ello, Wyckoff comentó que las personas recurren cada vez más a los chats de inteligencia artificial para obtener asesoría financiera (este link está en inglés).

Al mismo tiempo, los trabajadores con cuentas de jubilación respaldadas por sus empleadores se preguntan qué proporción de su dinero podría estar comprometida en acciones tecnológicas.

La semana pasada, de acuerdo con reportes de Axios, OpenAI publicó informes de crecimiento de ingresos poco alentadores que inquietaron a los inversionistas. Asimismo, los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Microsoft y Meta reportaron una cifra récord de $130,000 millones de dólares en gastos de capital trimestrales destinados a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, según informó el New York Times (este link está en inglés).

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En respuesta a los temores de algunos consumidores sobre una inminente "burbuja de inteligencia artificial" que pudiera mermar los ahorros de los trabajadores, Wyckoff recordó que esto ya ocurrió anteriormente con el auge de las empresas de internet a principios de la década de 2000.

No obstante, ante el exceso de ruido y especulación sobre el futuro de la inteligencia artificial, destacó la importancia de mantener la perspectiva.

"Siempre va a surgir algo nuevo. Serán las criptomonedas, será la inteligencia artificial", afirmó. "Habrá herramientas disponibles que transformarán la fuerza laboral o cambiarán la forma en que invertimos. Considero que, al final del día, los principios fundamentales son lo que cuenta".

Precisó que dichos principios consisten en contar con una cartera de jubilación diversificada y buscar asesoría financiera profesional para asegurar que se establezca una "coherencia entre la realidad y sus ahorros".

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses se muestra pesimista respecto al impacto que consideran que tendrá la inteligencia artificial en sus carreras profesionales. Los miembros de la generación Z se sienten significativamente más afectados, pues el 46% reporta sentimientos negativos hacia esta tecnología, de acuerdo con los hallazgos de la encuesta nacional (este link está en inglés).

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región del gran Tampa Bay para WUSF. Puede ponerse en contacto con ella a través de este enlace para compartir su testimonio.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.