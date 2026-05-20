La Orquesta de Florida inaugura 'Play Out Tampa Bay'

Alrededor de 100 músicos subirán al escenario del Ferguson Hall en el Straz Center de Tampa este jueves para la edición inaugural de "Play Out Tampa Bay" de la Orquesta de Florida.

La mitad de ellos serán músicos aficionados de la comunidad.

Michelle Kim-Painter, de la Orquesta de Florida, comentó que conversó sobre esto con el director musical Michael Francis, y que se trató de una evolución natural. Esto se debe a que no todas las personas cantan ni pueden formar parte de "Sing Out Tampa Bay", un proyecto que la orquesta ha realizado durante algunos años.

Esa iniciativa fue una idea original de Francis.

Los músicos comunitarios que se registraron para participar debían tener al menos 18 años o cursar el último año de la escuela secundaria. También debían ser capaces de leer música y tocar un instrumento de orquesta estándar.

La fecha límite de inscripción fue el 20 de marzo. Sin embargo, cuando WUSF habló con Kim-Painter a principios de ese mes, solo quedaban unos dos lugares disponibles.

Kim-Painter estará en el escenario para esta presentación.

The Florida Orchestra / Courtesy Vicepresidenta de educación e impacto comunitario de la Orquesta de Florida, Michelle Kim-Painter:

"Es algo emocionante para mí, en lo personal. Soy violinista de profesión, ¿saben? Así que es como que ya no toco tanto. Y tenemos a varios músicos en el personal, por ejemplo, que no llegan a tocar tanto. Además, todo el mundo conoce a alguien que toca algo, ¿verdad?", expresó.

Kim-Painter señaló que, junto con la educación musical juvenil y el desarrollo de "la próxima generación de defensores de la música", esta es otra forma de acercarse a la comunidad.

"El entendimiento de que debemos invertir en nuestra comunidad y ser verdaderos aliados para ella, porque para eso estamos aquí. Esa es la esencia de hacer música, así que ¿por qué no manifestar eso en la mayor cantidad de versiones posibles?", comentó.

Andi Tafelski / Courtesy El director musical de la Orquesta de Florida, Michael Francis, de pie frente a un árbol en Sunken Gardens en St. Petersburg.

Michael Francis dirigirá un concierto de piezas favoritas como "Somewhere" de "West Side Story" y "Hoe-down" de Copland.

El evento se llevará a cabo el 21 de mayo en el Ferguson Hall del Straz Center, bajo la modalidad de "paga lo que desees".

Puede obtener más detalles en el sitio web de la Orquesta de Florida (este link está en inglés).