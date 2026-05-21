Propietarios residenciales en Florida colaboran para fortalecer la resiliencia de sus costas compartidas

A principios de esta semana, se informó cómo los municipios locales han liderado los esfuerzos para aumentar la resiliencia de la costa de Florida a través de costas vivas.

Esto significa que reemplazan la infraestructura rígida y obsoleta, como los rompeolas de concreto, con elementos más suaves y naturales, entre ellos plantas, rocas y arrecifes de ostras.

En la continuación de la cobertura durante la Semana de Soluciones Climáticas de NPR, WUSF analiza un factor clave en este esfuerzo: los propietarios residenciales.

Debido a que los residentes poseen la mayoría de las propiedades costeras en Florida, un experto busca hacer que las costas vivas sean más accesibles económicamente para ellos.

St. Pete Beach

El rompeolas frente a la entrada de la casa de Betty Rzewnicki, en St. Pete Beach, está agrietado y sus fragmentos caen al agua turquesa de la bahía de Boca Ciega.

"Después de Helene y Milton, el rompeolas colapsó", dijo la maestra de Florida Virtual School y ex comisionada de la ciudad.

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Sin embargo, los residentes de esta subdivisión del vecindario Don Cesar ya discutían la resiliencia de su costa mucho antes de los huracanes de 2024.

"Esta es una de las zonas más bajas de St. Pete Beach, por lo que experimentamos muchos problemas de flujo de marea debido a las mareas vivas (King Tides), además de inundaciones por aguas pluviales. Todo eso nos unió... hace unos 11 años... para hablar y decir: 'Oigan, algo está pasando aquí'", comentó.

Jessica Meszaros / WUSF Los rompeolas de concreto, como este en St. Pete Beach, tienen una vida útil de aproximadamente 50 años. Algunos residentes implementan costas vivas con elementos naturales que se fortalecen con los años en lugar de debilitarse.

Esas conversaciones entre Rzewnicki y sus vecinos incluyeron al biólogo marino Tom Ries, considerado "el gurú de las costas vivas".

"Trabajé para el estado durante muchos años... y después de realizar unos 80 proyectos, todos tenían un único denominador común: todos estaban en terrenos públicos", señaló.

Ries deseaba ayudar a los propietarios privados, por lo que fundó la organización sin fines de lucro Ecosphere Restoration Institute.

"Así podíamos usar fondos públicos en terrenos privados, porque a las aves y a los peces no les importa quién es el dueño, por lo tanto, a nosotros tampoco debería importarnos", afirmó Ries.

Beneficios

Los rompeolas son necesarios en ciertas áreas de gran profundidad; sin embargo, Ries mencionó que la mayoría de las veces no se requieren.

Aun así, han sido la opción más popular, lo cual representa un problema según el especialista.

"Con estos muros verticales, cuando pasa un bote, el oleaje choca contra ellos. Esa energía de la ola se desplaza hacia arriba o hacia abajo, y la parte que va hacia abajo vuelve a suspender el sedimento, lo que ensucia el agua", explicó.

Jessica Meszaros / WUSF Tom Ries, biólogo marino y fundador de Ecosphere Restoration Institute, ayuda a residentes particulares a reemplazar sus rompeolas de concreto con costas vivas. El experto gestiona subvenciones y fondos públicos para algunos, mientras que ayuda a agrupar a otros para dividir los costos de diseño y permisos.

Por el contrario, una pendiente gradual compuesta por plantas nativas fomenta la vida marina.

Pero no se trata solo de la calidad del agua. Ries aseguró que sus proyectos de costas vivas resistieron el impacto de las tormentas consecutivas de hace un par de años.

"Me alegra decir que los 11 sitios de alta energía protegidos resistieron, mientras que justo al lado, muelles enteros fueron destruidos", afirmó.

A pesar de los beneficios, reemplazar un rompeolas dañado por una costa viva ha sido un reto para los residentes.

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La transición requiere financiar el diseño y la obtención de permisos – pasos que no se exigen al instalar otro rompeolas tradicional.

"Por lo tanto, es un gran desincentivo", comentó Ries.

Los legisladores estatales aprobaron una ley este año para facilitar el proceso y brindar asistencia financiera, la cual entrará en vigor el 1 de julio.

Ries espera que el estado no demore demasiado en implementar estos cambios. Mientras tanto, cuenta con otras alternativas.

Betty Rzewnicki / Courtesy El rompeolas deteriorado frente a la casa de Rzewnicki en St. Pete Beach colinda con una vía pública, por lo que ella y sus vecinos calificaron para recibir fondos municipales y una subvención para ayudar a reemplazarlo con una costa viva.

Ries ayudó a Betty Rzewnicki y a sus vecinos de St. Pete Beach a obtener fondos para cubrir los costos de diseño y permisos.

Debido a que su rompeolas colinda con una vía pública, calificaron para recibir dinero de la ciudad y una subvención.

"Los planos de diseño para una costa viva... serían transferibles a otros propietarios de nuestra área, por lo que se contaría con planos de ingeniería listos para usar que se adaptarán a diferentes profundidades", explicó Rzewnicki.

Su diseño particular incluye rocas, marismas y manglares. Actualmente se encuentran en las etapas iniciales de la instalación.

Tampa

Ries también ha colaborado con vecinos en Tampa para dividir los costos de diseño y permisos a lo largo del río Hillsborough.

David Reed vive en los límites del centro de la ciudad, en la comunidad de Ridgewood Park, la cual se inundó debido al huracán Helene.

"El río superó la orilla con la marejada ciclónica, por lo que nuestra propiedad quedó completamente cubierta por el agua", relató.

La costa detrás de su casa solo contaba con algo de escollera (rip rap) y concreto vaciado para proteger la propiedad, elementos que se habían erosionado con el tiempo debido al aumento del tráfico de botes.

Jessica Meszaros / WUSF David Reed dividió los costos de diseño y permisos para una costa viva con sus vecinos, pero ha instalado personalmente grandes piezas de roca caliza para evitar algunos de los altos costos de construcción.

Tras realizar investigaciones y llamadas telefónicas, Reed contactó a Tom Ries.

El "gurú de las costas vivas" guió a Reed y a un par de sus vecinos a través del proceso de diseño y obtención de permisos, cuyo costo total fue de $25,000 dólares, dividido entre tres partes.

"Obtuvimos algunos beneficios al hacerlo todos juntos, y luego llegamos al punto en el que estábamos listos para proceder con la construcción de la costa; sin embargo, es muy costoso", expresó Reed.

Los costos de construcción se triplicaron después del cierre por la pandemia. Reed recibió un presupuesto estimado de $90,000 dólares para su sección.

A pesar de que sus vecinos desistieron, Reed decidió realizar el trabajo por sí mismo.

Compró cinco toneladas de roca caliza. Con la ayuda de su camioneta, una carretilla y sus propias manos, rellenó manualmente su costa, roca por roca.

"Fue mucho trabajo, pero era factible", afirmó.

El diseño requiere tierra, plantas y otras 25 toneladas de roca, ante lo cual Reed comentó: "Creo que eso acabaría conmigo".

Por ello, planea contratar a un equipo de trabajadores para que le ayuden a concluir el proyecto antes de que finalice el año.

Jessica Meszaros / WUSF La piedra caliza no solo ayuda a disipar la energía de las olas, sino que también proporciona una superficie porosa y de pH neutro que permite el desarrollo de la vida marina.