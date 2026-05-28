Reina la incertidumbre en USF Sarasota-Manatee ante la proximidad del traspaso de su campus

Tras enterarse de la noticia durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) de que los legisladores alcanzaron un acuerdo para entregar el campus de la Universidad del Sur de Florida Sarasota-Manatee al New College of Florida, Laura Guasca, estudiante de último año de mercadotecnia en USF, esperaba recibir más detalles por parte de la universidad el martes.

"Pensé que tal vez recibiríamos un boletín informativo o algo de información al respecto. Sigo leyendo e intentando averiguar todo lo que puedo, pero no nos han dicho nada", comentó Guasca temprano por el día.

Añadió que, para los más de 1,600 estudiantes actuales de USF-SM, las emociones varían entre la frustración, la confusión, la preocupación y una ansiedad generalizada sobre el futuro. ¿Podrán seguir tomando clases en el campus? ¿Y de qué manera, si todo pertenecerá al New College a partir del 1 de julio?

"Nadie fue realmente claro con nosotros. Nadie fue transparente por parte de la universidad", expresó Guasca, quien espera graduarse en diciembre. Ella vive en Venice, a más de 90 minutos en automóvil de Tampa.

El reconocimiento de la situación llegó finalmente el martes por la tarde a través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria. En este, el presidente de USF, Moez Limayem, afirmó que, aunque todavía quedan preguntas sin respuesta, han creado una lista inicial de preguntas frecuentes (este link está en inglés) en caso de que el traspaso obtenga la aprobación final a finales de esta semana. Indicaron que continuarán publicando información de la manera más "rápida y clara posible".

"Reconozco plenamente que este acuerdo genera una gran incertidumbre y ansiedad en nuestro dedicado y destacado cuerpo docente, personal y estudiantes", escribió Limayem. "Mi enfoque sigue siendo el mismo de siempre: cuidar de nuestra gente, comunicarnos con transparencia y apoyar las necesidades laborales de la comunidad de Sarasota-Manatee".

LEA TAMBIÉN: Legisladores de Florida logran acuerdo presupuestario con votación programada para el viernes (este link está en inglés)

El trato se concretó a última hora del domingo, según reportó Florida Politics (este link está en inglés), y corona un esfuerzo de más de un año para hacer posible la expansión del New College como un proveedor de educación clásica y conservadora. El principal defensor del proyecto es el gobernador Ron DeSantis, quien designó a un nuevo grupo de miembros en la junta de gobierno de esta pequeña universidad de artes liberales en 2023.

Daylina Miller / WUSF El campus de USF Sarasota-Manatee

El presupuesto estatal (este link está en inglés), que se prevé que sea aprobado y firmado por el gobernador a finales de esta semana, otorga al New College las 32 acres de terreno, edificios, equipos y mobiliario de USF, lo que incluye una instalación de STEM actualmente en construcción y las nuevas residencias estudiantiles.

A cambio, el New College, que ya arrastra una deuda a largo plazo de aproximadamente $17 millones de dólares y fue señalado en un informe del DOGE de Florida (este link está en inglés) como el menos eficiente del sistema universitario estatal, también deberá asumir la responsabilidad de $53 millones de dólares en deudas de residencias estudiantiles de USF para el 31 de diciembre de 2026.

LEA TAMBIÉN: Ex Estratega del New College afirma que el traspaso de la deuda de las residencias 'acabará con la universidad' (este link está en inglés)

“Esta comunidad ha dado la batalla. Miles de correos electrónicos y llamadas inundaron las oficinas legislativas. Empleadores, estudiantes, familias y líderes comunitarios dejaron en claro lo vital que es este campus para la región”, escribió Laurey Stryker, expresidenta del campus de USF-SM, en una carta dirigida a los simpatizantes el martes.

“Nada de eso importó. A puerta cerrada, los estudiantes de USF-SM se convirtieron en daños colaterales en un intento por impulsar la ambición del New College of Florida de convertirse en un referente nacional de la educación clásica conservadora”, señaló.

Stryker destacó que los estudiantes admitidos antes del 1 de julio de 2026 mantendrán el acceso a los espacios de aulas que ahora estarán controlados por el New College, pero “más de 150 profesores y miembros del personal enfrentan una reasignación y una gran incertidumbre para ellos y sus familias”.

Otros afectados incluyen a los estudiantes transferidos del State College of Florida, graduados de escuelas secundarias locales y adultos que trabajan y tenían planificado asistir a USF Sarasota-Manatee en los próximos años.

Limayem informó que USF retendrá más de $22 millones de dólares en fondos operativos recurrentes asignados al campus. Esto les permitirá conservar a todo el cuerpo docente y al personal, además de asegurar la culminación de los estudios de todos los alumnos actuales cuya sede principal sea USF-SM.

Limayem añadió que el proyecto de ley exige que los estudiantes de USF tengan la máxima prioridad en el uso de las instalaciones durante el proceso de transición académica, el cual tomará varios años.

Gov. Ron DeSantis / Instagram El gobernador de Florida, Ron DeSantis (izquierda), y el presidente del New College of Florida, Richard Corcoran, en un evento en el New College en Sarasota.

Los partidarios del acuerdo, incluido el presidente del New College, Richard Corcoran, publicaron declaraciones en X para agradecer al gobernador y a la legislatura.

“Esta posible transición representa una oportunidad reflexiva y con visión de futuro para expandir la capacidad del New College, al tiempo que se preserva la continuidad para la comunidad de Sarasota-Manatee, sus estudiantes, profesores y personal”, escribió Corcoran.

“El New College está preparado para guiar esta transición con cuidado e intencionalidad mientras seguimos construyendo una institución pública de artes liberales con distinción nacional, enfocada en la excelencia académica, el discurso civil, la innovación y las oportunidades para los estudiantes”, continuó Corcoran.

LEA TAMBIÉN: Líderes empresariales advierten que el cierre de USF Sarasota-Manatee afectaría la economía local (este link está en inglés)

Will Weatherford, miembro de la Junta de Gobierno de USF, quien aprobó el primer borrador de la legislación sobre este asunto a principios de 2025 y autorizó su envío al New College, según reveló una solicitud de registros públicos (este link está en inglés), no respondió a la petición de comentarios realizada por WUSF.

Weatherford publicó en X que "esto beneficia los mejores intereses de USF, del New College y de nuestro estado", y manifestó estar “confiado” en que la universidad “será capaz de proteger” a sus estudiantes, profesores y personal.

Screenshot: USF Will Weatherford es el presidente de la Junta de Gobierno de USF y se desempeñó en la Cámara de Representantes de Florida entre 2006 y 2014.

El presidente de USF, Moez Limayem, admitió haber "perdido el sueño (este link está en inglés)" por este asunto y se comprometió a mantener la transparencia (este link está en inglés) cuando asumió el cargo en febrero.

Sin embargo, desde la perspectiva de Guasca, las señales no son alentadoras. Ella tomará tres clases en línea este verano y tiene tres programadas para el otoño: una en línea, otra en el campus de USF St. Petersburg y una más en Sarasota-Manatee.

"Para ser sincera, cuando estaba haciendo mi inscripción, ya quedaban muy pocas clases para Sarasota, lo cual fue un poco extraño", comentó.

Guasca también mencionó que, aunque ve cerca el final de su carrera, le preocupan los estudiantes de primer, segundo y tercer año, a quienes les queda más camino por recorrer.

El campus de Sarasota-Manatee es “donde conocí a algunos de mis amigos más cercanos y donde encontré a otros estudiantes que, al igual que yo, trabajaba mientras estudiaba”, agregó.

“Es más que un simple campus. Realmente construí muchas conexiones y recuerdos allí”, continuó.

Limayem afirmó estar comprometido a garantizar que USF siga siendo un "socio sólido para la comunidad de Sarasota-Manatee". Actualmente trabajan en colaborar con los sectores interesados sobre cómo la universidad puede continuar impulsando el crecimiento de la región. Asimismo, visitará el campus en coordinación con el canciller regional interino, Brett Kemker.

"La fortaleza de USF no reside en un conjunto de edificios y tierras; nuestra verdadera fortaleza ha sido, y siempre será, nuestra gente", escribió Limayem.

WUSF cuenta con estudios en USF Sarasota-Manatee, pero mantiene su independencia editorial, por lo que sus notas informativas no son revisadas por las autoridades universitarias antes de ser difundidas.