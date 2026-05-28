Tampa intensifica la aplicación de restricciones para el riego en exteriores

El agua no está sobrepasando la presa del río Hillsborough, la cual abastece gran parte del agua potable de la ciudad.

Ese fue el escenario el martes, mientras la alcaldesa Jane Castor promovía una fiscalización más estricta de las restricciones de riego en exteriores una vez por semana.

Castor está solicitando a los residentes de la ciudad que conserven agua en lo que se ha convertido en la peor sequía de la región en 50 años. La funcionaria señaló que tomará tiempo reponer el acuífero subterráneo.

"Aunque hemos visto que nuestras lluvias vespertinas comenzaron a llegar durante la última semana, aproximadamente, todavía nos encontramos en una sequía severa; de hecho, una sequía que no habíamos visto en los últimos 50 años", declaró Castor. "Por lo tanto, hemos reforzado nuestras regulaciones para el riego de céspedes".

La ciudad ha emitido 430 multas por riego excesivo, lo que representa un incremento de un tercio en comparación con la cifra registrada el año pasado. Esto podría afectar su bolsillo: la multa por la primera infracción es de $100 dólares, la segunda es de $200 dólares, y la tercera ocasión podría costarle una multa de $500 dólares y una comparecencia ante el tribunal.

Castor señaló un mapa que mostraba que algunas zonas de New Tampa y South Tampa consumían más de 10,000 galones al mes. Incluso una pequeña reducción en esas áreas, afirmó, generaría un gran impacto.

Steve Newborn / WUSF Public Media Un flujo mínimo de agua continúa hacia el río Hillsborough desde la presa de la ciudad de Tampa.

Julia Palaschak es la líder del equipo de conservación y eficiencia del Departamento de Agua de la Ciudad de Tampa. Ella solicita a las personas que están conectadas a un sistema de agua reciclada que no utilicen agua potable para regar sus céspedes.

"Contamos con el programa de incentivos de agua reciclada, el cual permitirá a estos clientes solicitar al departamento de agua la conexión a dicho sistema", explicó. "De esta manera, no tendrán que pagar una tarifa de solicitud ni un cargo por el equipo instalado en ese medidor".

Para aquellos residentes que no tienen acceso a agua reciclada, la ciudad realizará una evaluación de sus sistemas de riego (este link está en inglés) y puede instalar cabezales de aspersores de bajo volumen. También existe un programa de paisajismo amigable con el entorno de Florida, el cual orienta a las personas para transformar sus jardines en paisajes nativos que no requieran un alto consumo de agua.

Toda la región que pertenece al Distrito de Manejo del Agua del Suroeste de Florida se encuentra en una escasez de agua de Fase III, catalogada como "Extrema".

A continuación, se detallan las restricciones:

El riego está prohibido entre las 4:00 a.m. y las 8:00 p.m., y continúa limitado al día de riego que tenga asignado.

El riego a mano y la microirrigación de plantas, tales como jardineras, arbustos u otra vegetación (que no sea césped), están permitidos cualquier día, pero ahora quedan prohibidos entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Ninguna asociación de propietarios de viviendas (HOA) ni otra entidad podrá aplicar restricciones de escrituras u otras normas comunitarias que exigen un aumento en el uso de agua, lo cual incluye el reemplazo de plantas para cumplir con estándares estéticos o el lavado a presión.

El lavado de autos en casa (no comercial) solo está permitido en el día de riego asignado, y se debe utilizar una manguera con boquilla de cierre automático.

El lavado a presión anual con fines estéticos está prohibido en este momento. Se permite el lavado a presión únicamente como preparación para pintar y sellar.

El funcionamiento de fuentes estéticas y otras instalaciones acuáticas decorativas se limita a cuatro horas al día.

Para obtener más información sobre restricciones adicionales, visite el sitio web tampa.gov/WaterRestrictions.

Steve Newborn / WUSF Public Media El agua fluye debajo de la presa del río Hillsborough, continuando su curso en el río desde el embalse de la ciudad de Tampa.