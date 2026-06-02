Directrices de ICE podrían violar las leyes de registros abiertos de Florida. Un caso en Sarasota muestra la postura de los tribunales

Una nueva directriz de ICE podría violar las leyes de registros abiertos de Florida.

Estos denominados acuerdos 287(g) (este link está en inglés) impiden que las agencias locales participantes, como la policía, las oficinas del alguacil y los aeropuertos, divulguen información sobre las actividades de control migratorio sin la aprobación federal.

Esto contradice el Capítulo 119 de los Estatutos de Florida (este link está en inglés), el cual protege el acceso del público a los registros gubernamentales. La ley de registros públicos del estado también prohíbe que una agencia celebre un contrato que "afecte la capacidad del público para inspeccionar o copiar los registros públicos".

"Cualquier documento creado por la agencia de la ley (LEA, por sus siglas en inglés) que contenga información desarrollada u obtenida como resultado de este memorando de entendimiento (MOA, por sus siglas en inglés), está bajo el control de ICE", según el texto del memorando (este link está en inglés).

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Courtesy of Michael Barfield Michael Barfield es el director ejecutivo del Centro para la Rendición de Cuentas del Gobierno de Florida (Florida Center for Government Accountability) y un galardonado reportero de investigación en Sarasota.

Esta no es la primera vez que el gobierno federal utiliza esta estrategia para ocultar registros públicos.

Michael Barfield, reportero de investigación del Florida Trident (este link está en inglés) y director ejecutivo del Centro para la Rendición de Cuentas del Gobierno (este link está en inglés) de Florida, demandó al gobierno federal — y ganó — por un asunto similar (este link está en inglés) hace más de una década.

En 2014, Barfield demandó a la ciudad de Sarasota para obtener información sobre el uso que el departamento de policía hacía del equipo de vigilancia telefónica conocido como "StingRay". El acceso a los registros fue denegado inicialmente por el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el cual alegó que los registros del grupo de trabajo estaban bajo control federal.

"Libramos esa batalla... y el gobierno federal decidió resolver el caso, y obtuvimos los registros. Y esos registros demostraron... que las fuerzas del orden estaban violando la Constitución", afirmó.

Barfield conversó recientemente con Gabriella Paul, de WUSF, sobre cómo la opinión de los tribunales en su caso de registros públicos de hace una década podría influir en la legalidad de las directrices modernas de ICE.

Esta transcripción de la entrevista ha sido editada para mayor claridad y concisión.

En 2014, usted demandó a la ciudad de Sarasota después de que se negaran a entregar registros públicos sobre cómo utilizaban el equipo de rastreo de teléfonos celulares conocido como tecnología "StingRay". ¿Por qué quería esta información en primer lugar?

Realmente fue a raíz de un incidente ocurrido con un dispositivo StingRay, en el que la vivienda de una ciudadana fue invadida por agentes federales camuflados que entraron a su casa apuntando con armas — sin llamar, sin orden judicial — en busca de alguien que creían que estaba dentro de esa casa. Por supuesto, resultó que esa persona nunca vivió allí. No estaba allí. No estaba en ningún lugar cercano. Y el dispositivo StingRay estaba fallando ese día.

Por lo tanto, queríamos saber por qué había ocurrido eso, y ellos no hablaron hasta que presentamos la solicitud de registros.

¿Y cuál fue su experiencia al solicitar registros al Departamento de Policía de Sarasota, que colaboraba con el Servicio de Alguaciles de EE. UU.?

Bueno, inicialmente tenía una cita para inspeccionar los registros. Y el día anterior a esa cita, recibí una llamada del abogado de la ciudad diciéndome que los alguaciles federales literalmente habían venido al amparo de la noche y se habían llevado los registros del departamento de policía. Y no preguntaron. Dijeron que estos eran sus registros.

Este argumento fue finalmente rechazado en los tribunales. Sin embargo, este mismo argumento se está presentando hoy a una escala mucho mayor. Miles de agencias locales colaboran con ICE en virtud de los denominados acuerdos 287(g) que restringen la divulgación de registros públicos. ¿De qué se tratan estos acuerdos?

Los acuerdos de ICE, conocidos como acuerdos 287(g)... dicen que los registros relacionados con esas actividades de control [migratorio] son registros federales, sujetos al código federal y a la ley federal. El problema es que, en el ámbito estatal, existe desde hace mucho tiempo un conjunto de leyes que establece que los agentes estatales no pueden aceptar ni celebrar acuerdos que restrinjan el acceso, según el Capítulo 119, a los registros en posesión de los agentes estatales.

Siguiendo esa lógica, y basándose en su experiencia con el caso StingRay, ¿cree que lo que están haciendo las autoridades federales aquí también es ilegal?

Que yo sepa, todavía no hay ninguna decisión judicial específica sobre el asunto del 287(g). Sobre el caso StingRay, y la interceptación ilegal de comunicaciones sin orden judicial, existen opiniones judiciales claras. Y, en mi opinión, esas mismas decisiones se aplicarían lógicamente aquí.

No se puede evitar el acceso a la información bajo la teoría de que exponerla subvertiría de algún modo la seguridad de las fuerzas del orden o la seguridad operativa. Se pueden tener razones justificables para la seguridad y protección de las fuerzas del orden. Nadie lo discute. Pero debe existir cierta capacidad de los ciudadanos para verificar lo que hace su gobierno, y si lo está haciendo correctamente. Invocar el 287(g) para evitar cualquier escrutinio es simplemente una oportunidad propicia para el abuso.

¿Por qué es de interés público la información que guardan las agencias locales en colaboración con ICE?

Por ejemplo, las dificultades que tienen los seres queridos para encontrar a sus familiares al navegar por el sistema es un problema que ha surgido. También hemos documentado casos de ciudadanos estadounidenses que han sido arrastrados por estas acciones de control migratorio. Y la controversia de Alligator Alcatraz, donde el gobernador de ese momento nos prometió que todo eso sería reembolsado por el gobierno federal. Bueno, hace poco tiempo — tras las insistentes solicitudes de muchos reporteros — en virtud del Capítulo 119, el gobernador reconoció que es poco probable que los contribuyentes reciban el reembolso de ese dinero.

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El Capítulo 119 de los Estatutos de Florida protege el acceso del público a los registros del gobierno local. ¿Qué tipo de respuestas está recibiendo de las agencias locales bajo los acuerdos 287(g) cuando solicita registros?

He escuchado tantas explicaciones diferentes que varían de una agencia a otra. No hay uniformidad, lo que considero una de las razones por las que este asunto es motivo de preocupación. También invita, a mi parecer, a que las agencias invoquen el 287(g) como una barrera para acceder a registros que antes se entregaban de forma habitual.

También disponemos de información bastante sólida de que los métodos que utilizan para localizar a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados son muy distópicos y [utilizan] la vigilancia masiva. Se está violando la privacidad de los datos de los lectores de matrículas, no solo de las personas a las que buscan, sino que los ciudadanos estadounidenses comunes están perdiendo sus derechos de privacidad en nombre de la campaña contra la inmigración.

Michael, ¿cómo ve el desenlace de esta situación?

La ley no siempre se pone al día tan rápido como debería. Creo que la "era" del 287(g) es otro ejemplo en el que vamos a descubrir, con el tiempo, que se está eludiendo la Constitución en nombre de poder detener y deportar rápidamente a las personas.

También intentamos evitar los litigios cuando podemos porque son costosos, requieren mucho tiempo y el resultado siempre es incierto. Por lo tanto, estamos buscando otras formas de obtener información sobre lo que está ocurriendo. Siendo un poco ingeniosos con los registros que solicitamos.

Pero, al mismo tiempo, el 287(g) se encuentra en rumbo de colisión con el Capítulo 119.