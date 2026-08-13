¿Por qué todavía hay más de 3,100 posiciones de maestros vacantes en Florida?

Hay más de 3,100 vacantes docentes, según un recuento de la Asociación de Educación de Florida (FEA, por sus siglas en inglés), el sindicato de maestros a nivel estatal.

La cifra representa un panorama de la escasez de maestros justo antes de que los distritos escolares iniciarán el año académico. Los líderes de los distritos señalan que es probable que algunas plazas se ocupen en las próximas semanas.

Sin embargo, el sindicato destacó que las vacantes son mucho más altas en comparación con el recuento del año pasado en este mismo periodo.

Esto significa que "cientos de miles de niños en toda Florida regresarán este año a las escuelas públicas de sus vecindarios sin un maestro permanente y completamente certificado en su aula", escribió el sindicato en un comunicado de prensa.

Algunos distritos de la región de Tampa Bay están desafiando la tendencia estatal y registran menos vacantes que el año pasado (las cifras corresponden a principios de agosto de cada año).

Pat Barber es la presidenta de la Asociación de Educación de Manatee, el sindicato de maestros del distrito. Barber señala el estancamiento salarial, el cual no ha ido a la par del aumento en el costo de vida en la zona.

"Tenemos personas que se van porque no les alcanza para vivir en el condado de Manatee", afirmó Barber.

Por tercer año consecutivo, Florida ocupó el puesto 50 (este link está en inglés) en la nación en salario promedio para maestros.

El salario promedio (este link está en inglés) para el ciclo escolar 2024-2025 fue de $54,875 dólares, mientras que el promedio nacional se sitúa en torno a los $74,400 dólares, de acuerdo con la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés).

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El salario mínimo en Florida para maestros de primer año es de $47,500 dólares. Muchos distritos en la región de Tampa Bay tienen un salario base ligeramente superior. Los maestros ganan más cada año mediante una escala salarial progresiva.

Cada año, los sindicatos de maestros negocian aumentos salariales.

Barber comentó que un referéndum del condado ha ayudado a respaldar los sueldos de los empleados. Sin embargo, sigue sin ser suficiente.

"La forma en que nuestros legisladores han intentado aplicar soluciones temporales al financiamiento de la educación, en lugar de financiar realmente las escuelas públicas, definitivamente ha perjudicado nuestra capacidad para pagar cualquier recurso en la educación pública", dijo.

Uno de los golpes más duros al financiamiento de la educación pública es la expansión de los vales escolares (vouchers), según afirman algunos padres de familia y maestros.

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La inscripción en las escuelas públicas está disminuyendo a medida que más estudiantes optan por escuelas chárter y privadas. La matrícula escolar determina cuánto dinero reciben los distritos por parte del estado.

En 2023, Florida eliminó los límites de ingresos para determinar quién puede recibir vales escolares —subvenciones estatales para que las familias paguen colegiaturas en escuelas privadas o la educación en el hogar. Estos vales universales le cuestan al estado cerca de $4,000 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto de Políticas de Florida (este link está en inglés).

Raena Boston, madre de familia en el condado de Hillsborough, dijo que los vales han desviado fondos urgentemente necesarios lejos de las escuelas públicas.

"Se están desviando dinero, recursos y personas lejos de ellas [las escuelas públicas] hacia las escuelas privadas", afirmó Boston.

Boston también señaló las leyes estatales promulgadas recientemente que han restringido lo que se enseña en las aulas.

"Las escuelas públicas en general están bajo ataque y se ha debilitado mucho su papel como instituciones", dijo Boston. "Y aunque no son perfectas, existen para servir a todos".

La Asociación de Educación de Florida también destacó la falta de maestros dispuestos a permanecer en sus puestos a largo plazo.

"El año pasado, el 31 % de los maestros de aula tenían menos de cuatro años de experiencia", indicó el sindicato, "y el propio informe de escasez crítica del estado para 2026-2027 (este link está en inglés) muestra que las vacantes se cubren cada vez más con maestros fuera de su área de especialidad o temporales, mientras que el número de maestros certificados reemplazados se ha más que duplicado en cinco años".