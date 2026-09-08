Reacciones diversas tras el inicio del retiro de las cámaras Flock en las carreteras estatales

Diversas agencias del orden público han iniciado acciones para retirar de las carreteras estatales estos dispositivos, conocidos comúnmente por el nombre de la marca “cámaras Flock”.

El Departamento de Transporte de Florida emitió un memorando (este link está en inglés) el lunes en el cual revocó los permisos existentes en el derecho de paso estatal, en medio de una ola constante de críticas contra los dispositivos.

Además de rastrear las placas de matrícula, las cámaras registran detalles del vehículo como la marca, el modelo, el color y las calcomanías de parachoques.

LEA TAMBIÉN: El FDOT revoca los permisos para las cámaras Flock instaladas en terrenos estatales junto a las carreteras (este link está en inglés)

Algunos mandos de las fuerzas del orden público lo consideran una herramienta eficaz para resolver delitos. Sin embargo, los detractores afirman que el sistema vulnera la privacidad.

Zach Schira, organizador del grupo DeFlock St. Pete, señaló que los dispositivos permiten esencialmente que las autoridades rastreen la ubicación de las personas sin una orden judicial.

“Tan pronto como le explicas a la gente lo que está sucediendo, no suele gustarle, y esto realmente está movilizando a personas de todo el espectro político, razón por la cual estamos viendo que incluso el estado de Florida está tomando medidas ahora”, afirmó Schira.

Schira mencionó que considera que el estado está dando un paso en la dirección correcta, pero le preocupan las cámaras que permanecerán en las carreteras del condado y de la ciudad, así como la posibilidad de que la decisión sea únicamente una jugada política.

“Creo que todavía hay dudas reales sobre lo que está sucediendo tras bambalinas”, expresó Schira.

La reacción de las agencias del orden público

Las respuestas por parte de los mandos policiales han sido variadas.

La Ciudad de Tampa emitió un comunicado el martes en el que informó que retirará 17 cámaras ubicadas en el Sistema de Autopistas Estatales.

“El departamento continuará supervisando de forma estricta el uso de la tecnología ALPR y mantendrá controles rigurosos sobre el sistema ALPR. El acceso está limitado al personal que desempeña una función de investigación y que tiene una necesidad legítima de orden público para utilizar la tecnología”, se lee en un comunicado enviado por correo electrónico por la policía de Tampa.

De acuerdo con la policía de Tampa, los lectores de placas de matrícula colaboraron en 622 arrestos, la recuperación de 485 vehículos y 68 armas de fuego, y ayudaron en 14 casos de personas desaparecidas.

LEA TAMBIÉN: Las razones del descontento ciudadano ante las cámaras Flock y otras herramientas de vigilancia pública (este link está en inglés)

Un vocero de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough señaló que estaban al tanto del memorando. La oficina se negó a dar a conocer el número de cámaras que tendrán que ser retiradas, citando una ley de Florida (este link está en inglés) que, según indicaron, exime dicha información.

Un mapa de las cámaras Flock elaborado por miembros de la comunidad se encuentra disponible en el sitio web de DeFlock St. Pete (este link está en inglés).

Un vocero del Alguacil del Condado de Pasco indicó que están en proceso de retirar las 70 cámaras Flock ubicadas en los derechos de paso del condado y del estado. El contrato original estaba valuado en aproximadamente $250,000 y la remoción no generará costos adicionales, según el vocero.

La Comisión del Condado de Pasco votó recientemente a favor de retirar docenas de las cámaras de terrenos del condado, a pesar de la oposición del alguacil Chris Nocco.

La Oficina del Alguacil del Condado de Hernando publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que afirmó que “cumplirá plenamente con el cronograma del FDOT”.

“Antes de esta directiva estatal, la Oficina del Alguacil del Condado de Hernando ya había iniciado de manera proactiva el retiro de las cámaras Flock ALPR ubicadas previamente a lo largo de los derechos de paso mantenidos por el condado”, se lee en la publicación (este link está en inglés).

Oposición al retiro de los dispositivos

Otros municipios y condados expresaron su rechazo a la prohibición.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, recurrió a las redes sociales el martes para calificar la revocación como un golpe a la seguridad pública.

“Presentaré legislación para recuperar el control de nuestras carreteras frente al Estado. Nuestros residentes merecen algo mejor”, escribió Meiner en Facebook (este link está en inglés).

El alguacil del Condado de Polk, Grady Judd, publicó un video de 11 minutos en el que abordó el tema de los lectores automáticos de placas de matrícula. Judd señaló que deben existir límites contra el abuso, pero que las críticas contra las cámaras Flock están equivocadas.

“No necesitamos deshacernos de la mejor herramienta para mantenernos a salvo”, afirmó Judd.

LEA TAMBIÉN: DeFlock de St. Pete lleva el debate sobre las cámaras ante el Concejo Municipal (este link está en inglés)

Judd hizo referencia a otros tipos de vigilancia, como las cámaras de fotomulta, las cámaras en autobuses escolares y las cámaras corporales.

“La tecnología ya lo sabe todo sobre todos nosotros. Lo que tenemos que hacer en el gobierno es regular para garantizar que se utilice de manera adecuada”, sostuvo Judd.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Judd afirmó que “continuarán utilizando lectores de placas de matrícula que no estén ubicados en los derechos de paso de carreteras estatales”.

Sin embargo, Schira sostuvo que los lectores de placas de matrícula van más allá de las herramientas normales de seguridad pública. Mencionó casos en los que la tecnología fue utilizada como un arma contra inmigrantes (este link está en inglés) o empleada de forma indebida por agentes del orden público (este link está en inglés) para acosar a mujeres.

Otro informe publicado por 404 Media (este link está en inglés) reveló que la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida ha estado compartiendo datos de Flock con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalamiento que Flock Safety niega.

Schira expresó su deseo de que la ciudadanía siga prestando atención a este tema.

“Espero que esto plantee una pregunta más amplia sobre cómo la industria privada y nuestro gobierno están utilizando la tecnología, y si existen formas más responsables de implementar nuevas tecnologías”, concluyó.