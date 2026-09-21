Más de 150,000 infracciones emitidas en zonas escolares del condado de Hillsborough

Un total de 154,262 avisos de infracción fueron emitidos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 a conductores sorprendidos a exceso de velocidad en las zonas escolares de Hillsborough.

Cada infracción conlleva una multa de $100 dólares.

Los conductores pueden impugnar sus citaciones, pero si son hallados responsables, se pueden aplicar sanciones adicionales.

Se programaron alrededor de 788 audiencias para impugnar infracciones. La mayoría (619) fueron ratificadas.

Los ingresos recaudados por las infracciones en zonas escolares sumaron alrededor de $10.3 millones de dólares.

El dinero se dividirá entre agencias estatales, del condado y la empresa proveedora de las cámaras, RedSpeed.

Iniciativa de Seguridad Pública: $4,030,494.00

Departamento de Ingresos de Florida: $2,066,920.00

Capacitación de FDLE: $310,038.00

Distrito Escolar del Condado: $1,240,152.00

Programa de Guardias de Cruce Escolar: $516,730.00

RedSpeed (Proveedor): $2,170,266.00

Hay múltiples cámaras instaladas alrededor de varias escuelas en el condado de Hillsborough. La lista de cámaras se encuentra disponible en el sitio web del condado (este link está en inglés).

Las cámaras operan durante la jornada escolar, la cual puede variar según la escuela. Los límites de velocidad oscilan entre 15 y 20 mph durante el horario escolar.

Los conductores son multados si rebasan el límite por más de 10 mph. Las infracciones iniciales no impactan el seguro ni generan puntos en la licencia de conducir.

Sin embargo, no tomar medidas mediante el pago o la apelación de la infracción podría resultar en una citación de tránsito uniforme, lo que podría derivar en multas adicionales y un antecedente en el historial del conductor.

"Operation Safe Passage (este link está en inglés)", la cual inició con un periodo de prueba en 2024, tiene como objetivo concientizar sobre la seguridad vial y proteger a los niños de los conductores a exceso de velocidad mediante cámaras en zonas escolares.

Miles de citaciones de tránsito fueron emitidas (este link está en inglés) durante las primeras semanas del ciclo escolar 2025-2026.

El programa ha recibido críticas por parte de miembros de la comunidad; algunos acusan al condado de utilizarlo como un mecanismo para recaudar fondos (este link está en inglés).

El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, también fue objeto de escrutinio cuando la empresa privada RedSpeed donó $10,000 dólares a su comité político tras recibir el contrato gubernamental, según informó Creative Loafing (este link está en inglés).

Las cámaras de velocidad en zonas escolares son independientes de las cámaras de luz roja del condado, las cuales también son operadas por RedSpeed.

Se emitieron alrededor de 22,000 avisos de infracción relacionados con el control de las cámaras de luz roja (este link está en inglés).