La Junta Escolar de Hillsborough sugiere a los votantes rechazar la conversión del cargo de superintendente a una posición por elección popular

La Ley de la Cámara de Representantes 4027 (HB 4027), la cual entró en vigor el 1 de julio de 2026, podría exigir que el Condado de Hillsborough elija a un superintendente de escuelas por la vía del voto, en lugar de que sea designado por la junta escolar. Este cambio iniciaría en las elecciones de 2028.

Sin embargo, los votantes del Condado de Hillsborough deberán decidir el 3 de noviembre si desean o no que dicha ley entre en vigor.

Esta legislación enfrenta el rechazo de los integrantes de la junta, quienes consideran que elegir a un funcionario para el sistema escolar podría hiperpolitizarlo. Nadia Combs, vicepresidenta y representante del Distrito 1 de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, señaló en la reunión del martes que debe haber una clara separación entre la política partidista y la educación.

“Tenemos que mantener la política fuera de las escuelas”, afirmó Combs.

Combs se ha mantenido firme al expresar su oposición a este proyecto de ley, al argumentar que, cuando un funcionario electo asume el cargo, lo conserva automáticamente durante los siguientes cuatro años, a menos que el gobernador intervenga. En cambio, cuando una persona asume la posición mediante designación, la junta puede supervisar más de cerca su gestión y hacer cambios en caso de ser necesario.

“Queremos a alguien que cuente con las cualificaciones, la preparación y la experiencia necesarias. Y si consideramos que esa persona no está cumpliendo con su trabajo, tenemos la facultad de despedir y contratar a alguien más”, declaró.

Patricia Rendon, integrante de la junta por el Distrito 4, citó el escándalo de J. Crockett Farnell en 1966 como un ejemplo de por qué el condado no debería adoptar esta legislación. Farnell fue elegido en cinco ocasiones como superintendente escolar del Condado de Hillsborough. Se le descubrió malversando fondos del distrito escolar, aunque la condena fue revocada y desestimada posteriormente en una apelación. Dicho caso provocó que la ciudadanía optara por cambiar hacia un esquema de superintendente designado.

“El señor Farnell utilizó fondos de manera inapropiada, empleó al personal de mantenimiento para hacer reparaciones en su casa y arreglar su jardín, entre muchas otras cosas. Y la junta no podía hacer absolutamente nada para detenerlo”, explicó Rendon. “La gente no comprendía lo que estaba sucediendo, pero la junta sí lo sabía y lo entendía. Sin embargo, la junta no tenía ningún poder para tomar el control de la situación”.

La discusión de esta semana concluyó con una votación en la que los siete integrantes de la junta escolar se opusieron a la Ley HB 4027 e instaron a los votantes a hacer lo mismo el próximo 3 de noviembre.

“Ganarse la confianza de los votantes es algo valioso, pero hacer campaña para un cargo y administrar uno de los distritos escolares más grandes de Estados Unidos son conjuntos de habilidades completamente distintos”, concluyó Stacy Hahn, integrante de la junta por el Distrito 2.