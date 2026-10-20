La votación anticipada comienza el lunes en la región de Tampa Bay. Aquí puede emitir su voto

Si desea evitar la gran afluencia de personas en las urnas para las elecciones intermedias del 3 de noviembre, puede emitir su voto por adelantado a partir del lunes 19 de octubre en toda la región del gran Tampa Bay.

Los centros de votación abrirán a las 7:00 a. m. en los condados de la zona (con excepción del condado de Hernando, que inicia la votación anticipada el jueves 22 de octubre).

GUÍA ELECTORAL DE WUSF: Compare a los candidatos para las elecciones de 2026 (este link está en inglés)

Asimismo, si prefiere omitir la asistencia a los centros de votación e inscribirse para votar por correo, le recordamos que el plazo límite para solicitar una boleta de voto por correo es el jueves 22 de octubre.

A continuación se presentan las fechas y ubicaciones para encontrar un centro de votación anticipada cercano a usted. Solo haga click en los enlaces para localizar los centros en su condado:

Hillsborough: del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Pinellas: del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Sarasota: del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. Manatee: del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Pasco: del 19 al 31 de octubre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

del 19 al 31 de octubre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Polk: del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Hernando: del 22 al 31 de octubre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Si prefiere entregar su boleta postal en persona en lugar de enviarla por correo tradicional, también puede hacerlo. Habrá buzones de entrega seguros instalados en los sitios de votación anticipada.

Sin embargo, si espera hasta el Día de las Elecciones, deberá entregar su boleta en la oficina del Supervisor de Elecciones de su condado antes de las 7:00 p. m., hora de cierre, para que su voto sea contabilizado.

Qué debe llevar consigo para votar

Ya sea que vote por anticipado o de manera presencial el día de la elección, debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma. A continuación se detallan las identificaciones válidas que serán aceptadas:

Licencia de conducir de Florida o tarjeta de identificación emitida por el FDHSMV

Pasaporte de EE. UU.

Tarjeta de débito o crédito

Identificación militar

Identificación estudiantil

Identificación de centro de retiro

Identificación de asociación de vecinos

Identificación de asistencia pública

Tarjeta de salud de veterano emitida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE. UU.

Licencia para portar un arma oculta o de fuego (emitida conforme a la sección 790.09 del estatuto)

Tarjeta de identificación de empleado emitida por cualquier rama, departamento, agencia o entidad del Gobierno federal, del estado, de un condado o de un municipio

Un recordatorio: no se permite tomar fotografías dentro de los centros de votación, salvo por una excepción: la selfie con la boleta electoral (este link está en inglés). Aunque algunos estados prohíben esta práctica, en Florida los votantes tienen permitido tomarse una foto con su boleta dentro de la casilla.