Votantes aprueban impuestos escolares en todo el estado en medio del amplio recorte al impuesto predial de la Enmienda 3

Los votantes en 26 de los 27 condados aprobaron aumentar o renovar los impuestos sobre las ventas o sobre la propiedad que financiarán sus escuelas públicas.

Al mismo tiempo, la ciudadanía aprobó de manera abrumadora la Enmienda 3 (este link está en inglés), la cual reducirá significativamente los impuestos prediales y probablemente recortará los servicios de los gobiernos locales (este link está en inglés).

La enmienda aumenta la exención por vivienda principal a partir del próximo año, lo que disminuye la cantidad de impuestos sobre la propiedad (este link está en inglés) que no se destinan a las escuelas.

Gran parte del impulso político a favor de la Enmienda 3 surgió de la frustración de los residentes por el aumento de los costos y de los impuestos prediales.

Aubrey Jewett, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida Central, señaló que los resultados electorales indican que los votantes siguen dispuestos a respaldar a sus escuelas locales, incluso en medio de estas preocupaciones por la asequibilidad.

"Si dices que vas a subir los impuestos, pero los destinas a algo específico que los votantes consideran valioso, entonces están dispuestos a hacer el esfuerzo y seguir ayudando", dijo Jewett.

Jewett agregó que existe un largo historial de votantes que aprueban aumentos de impuestos para las escuelas.

"Si analizas los últimos 20 años, se han aprobado la mayoría de las veces, y eso simplemente demuestra que los sistemas de escuelas públicas locales aún cuentan con un gran apoyo por parte de los residentes del condado", comentó Jewett.

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Los votantes del condado de Polk aprobaron (este link está en inglés), por primera vez, un aumento de 1 milésima (millage) en el impuesto predial que ayudará a financiar los salarios de los maestros y otros programas escolares relacionados con las artes y la seguridad escolar.

El referéndum escolar obtuvo alrededor del 60 % de los votos.

Mientras tanto, cerca del 62 % de los votantes del condado de Polk también aprobó la reducción del impuesto predial de la Enmienda 3.

"Esto demuestra que fue un esfuerzo completamente bipartidista lograr ese nivel de participación", declaró Stephanie Yocum, presidenta del sindicato de maestros, la Asociación de Educación de Polk.

Yocum indicó que los distritos en todo el estado dependen cada vez más de los impuestos prediales aprobados por los votantes para financiar sus escuelas debido a la inflación y a la disminución de los fondos estatales.

"No deberíamos tener que salir a pedirles impuestos adicionales a nuestras comunidades porque hay suficiente dinero en Florida, y Florida, como estado, no ha priorizado nuestras escuelas públicas", expresó Yocum.

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El salario inicial para los maestros de Florida ocupa el puesto 19 a nivel nacional (este link está en inglés), mientras que su salario promedio se ubica en el puesto 50.

El apoyo tanto a los impuestos escolares locales como al amplio recorte del impuesto predial se observa en todo el estado.

Los votantes del condado de Pasco aprobaron (este link está en inglés) de manera contundente tanto la renovación de su impuesto predial escolar (74 %) como la Enmienda 3 (67 %).

En el condado de Hillsborough, los votantes renovaron un impuesto sobre las ventas de medio centavo que financia reparaciones y mantenimiento escolar con el 61 % de los votos.

La Enmienda 3 recibió el 59 % de aprobación de los votantes de Hillsborough, obteniendo menos respaldo que el promedio estatal (62 %).

De los 27 condados con un referéndum escolar en su boleta, Suwannee, un condado rural en el centro-norte de Florida,fue el único que rechazó el impuesto. El impuesto sobre las ventas de medio centavo (este link está en inglés) habría ayudado a financiar mejoras de seguridad y protección, actualizaciones tecnológicas, así como obras de construcción y renovación.

Jewett dijo que cree que la exclusión escolar en la Enmienda 3 fue crucial para su éxito. Los votantes, explicó, parecían estar más conformes con dejar que "los condados, las ciudades y una especie de distritos especiales difusos... lo resuelvan por su cuenta".

"Para ellos, es algo así como: 'bueno, este es parte de tu dinero que se va a un barril sin fondo, y seguramente pueden encontrar dónde ahorrar y no necesitan todo ese dinero'", señaló Jewett.

Aunque la Enmienda 3 mantiene vigentes los impuestos escolares, los servicios infantiles como los programas extraescolares, el aprendizaje temprano y el cuidado infantil aún podrían sufrir recortes (este link está en inglés).