Un viernes por la mañana, los voluntarios de la organización comunitaria Magnified Voices están ocupados llenando bolsas de mandado con frutas y verduras frescas, productos enlatados, huevos y pollo congelado.

Gianny Hunt, presidenta del grupo, verificó meticulosamente los nombres de 20 familias a las que les harán entregas como parte de su Programa de Estabilización Familiar de Wimauma (este link está en inglés).

El programa, según dijo Hunt, surgió de una necesidad que identificaron durante el verano: los programas de desayunos y almuerzos gratuitos destinados a atender a los niños cuando no hay clases seguían dejando fuera a algunas familias.

"Nos encontramos con algunas familias que sentían que corrían riesgo con el simple hecho de manejar para llegar a los programas, ya sea porque eran familias de estatus mixto, porque no tenían estatus migratorio regular o porque ya habían tenido a algún familiar deportado debido a las políticas migratorias actuales", señaló Hunt.

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En Florida, las alianzas locales y estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han impulsado los arrestos migratorios. Un encuentro con las autoridades en la carretera podría derivar en una detención o deportación.

Este verano, los arrestos del ICE en Florida alcanzaron niveles récord (este link está en inglés), reflejando una tendencia nacional. Se realizaron más de 200 arrestos al día en el estado entre junio y la primera semana de agosto, según los datos más recientes dados a conocer (este link está en inglés) por The Deportation Data Project.

A su vez, hubo un "aumento en la inseguridad alimentaria durante el verano en Wimauma", de acuerdo con Hunt.

Wimauma alberga una importante población inmigrante (este link está en inglés). Los residentes comparten con frecuencia en redes sociales videos de agentes del orden público que sospechan podrían ser agentes del ICE en el vecindario.

Nancy Guan / WUSF Cartones de huevo con la etiqueta de "Magnified Voices" forman parte de los víveres que se entregan a las familias.

Una mañana temprano en septiembre se captaron videos de agentes del orden público con equipo táctico en la Biblioteca Pública de Wimauma.

Hunt comentó que ese avistamiento, junto con otros, ha hecho que las familias se muestran renuentes a manejar hacia bancos de alimentos tradicionales, escuelas y supermercados. Es por ello que Magnified Voices comenzó a realizar entregas a domicilio directamente a las familias.

No son los únicos que han reconocido esta necesidad. Iglesias y organizaciones sin fines de lucro en toda la región de la Bahía de Tampa están tratando de cubrir ese vacío en sus propias comunidades, creando una red de apoyo que es informal pero necesaria, dijo Hunt.

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"Es algo que se corre de boca en boca", explicó Hunt. "Algunas de las familias a las que hemos apoyado, ya sea conectándose con abogados de inmigración o simplemente ayudándose de distintas maneras, nos han dicho: 'Oigan,¿pueden pasar por la casa de mi amigo? Están en una situación similar'".

Magnified Voices recibe donaciones de socios comunitarios, buenos samaritanos y subvenciones de organizaciones sin fines de lucro, indicó Hunt. En ocasiones, los propios voluntarios también aportan.

"Cuando voy a hacer el mandado, siempre compro una bolsa extra de arroz", comentó Hunt. "Y, poco a poco, todo eso se va sumando a esta causa".