Emociones encontradas de los antiguos residentes al comenzar la demolición de Robles Park Village en Tampa

El lunes, las excavadoras entraron en Robles Park Village, dando inicio al ambicioso proyecto de reurbanización de viviendas asequibles de Tampa.

La alcaldesa Jane Castor se subió a una para derribar el primer edificio, marcando el inicio de una comunidad de ingresos mixtos que también honrará el pasado enterrado de la ciudad.

El proyecto transformará el ahora desocupado complejo de viviendas públicas de la década de 1950 en casi 1,850 nuevos hogares y un centro comunitario de 30,000 pies cuadrados. El centro ofrecerá programas educativos, capacitación laboral y acceso a atención médica.

Pero la tierra sobre la que se asienta el pueblo tiene una historia que no puede ser pavimentada.

En 2019, los investigadores descubrieron (este link está en inglés) casi 800 tumbas sin marcar del Zion Cemetery (este link está en inglés) — el primer cementerio afroamericano de Tampa, que data de 1901. Los registros muestran que sólo un puñado de tumbas fueron reubicadas.

El resto permanece debajo de Robles Park, oculto bajo décadas de desarrollo de viviendas y olvidado por gran parte de la ciudad.

Gabriella Paul / WUSF Cheryll Jenkans se para frente a una puerta tapiada en el 610 N. Avon Ave. en Robles Park Village. El complejo de viviendas públicas está siendo demolido para dar paso a una comunidad de viviendas de uso mixto. En el lugar también estarán ubicados un Centro Comunitario HUB y el Centro Memorial y Genealógico de la ubicación.

Los planes para el nuevo desarrollo de viviendas (este link está en inglés) incluyen el Zion Cemetery Memorial and Genealogy Center, que honrará a los que están enterrados, ofrecerá acceso a la investigación de la ascendencia y educará a las generaciones futuras.

"Va a estar en la lista de lugares que la gente dirá cuando vayas a Tampa, no si, cuando vayas a Tampa tienes que visitar el sitio conmemorativo de Zion Cemetery y el Centro de Genealogía", dijo el presidente de la Sociedad de Preservación y Mantenimiento de Zion, Fred Hearns.

Muchos de los asistentes a la ceremonia de demolición del lunes eran antiguos residentes que compartieron sentimientos encontrados de celebrar el futuro y la amargura de ver cómo derribaban sus antiguos hogares.

"No lo veo de una mala manera. Lo veo como algo que necesitaba ser mejor".

Antiguo residente Byron Jenkans

"Nos están quitando la vida", dijo Cheryll Jenkans. "Esto es todo lo que tenemos, es todo lo que teníamos, todos nuestros recuerdos".

"No lo veo de una mala manera", agregó Byron Jenkans. "Lo veo como algo que necesitaba ser mejor".

"Tengo la esperanza de que los residentes regresen, aquellos que quieran regresar", dijo Angerloe Bellamy. "Y que finalmente podamos ser uno, comunicarnos y unirnos".

Después de comenzar la demolición, la alcaldesa Castor dijo que estaba muy familiarizada con Robles Park Village desde su tiempo en el Departamento de Policía de Tampa.

"Solía patrullar esta área como una joven oficial de policía durante los días de apogeo del crack, por lo que vi el deterioro de muchos vecindarios, incluido Robles Park", dijo. "Así que derribar esto y que algo nuevo salga será genial para nuestra comunidad".

Otros oradores en la demolición incluyeron a la congresista Kathy Castor, las representantes estatales Dianne Hart y Fentrice Driskell, y la comisionada del condado de Hillsborough Gwen Myers, quienes llamaron a la reurbanización un punto de inflexión.

"Ya era hora", dijo Myers. "Pero cuando pensamos en los que vivían aquí, hoy volverán con esperanza y nuevas oportunidades para sus familias".

Se planea que la inauguración del proyecto comience en abril de 2026.

El proyecto es una asociación público-privada que involucra a la Autoridad de Vivienda de Tampa, la Compañía de Desarrollo Comunitario de Bank of America y Property Markets Group Affordable.

