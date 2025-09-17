© 2025 All Rights reserved WUSF
Emociones encontradas de los antiguos residentes al comenzar la demolición de Robles Park Village en Tampa

WUSF | By Emma Brisk,
Gabriella Paul
Published September 17, 2025 at 12:59 PM EDT
Updated September 17, 2025 at 12:59 PM EDT
Tres carteles se encuentran sobre caballetes frente a un complejo de viviendas públicas desocupado en Tampa llamado Robles Park Village.
1 of 4  — Robles Park Village demolition Gabriella Paul 1.png
La demolición de Robles Park Village, un complejo de viviendas públicas ahora desocupado desde la década de 1950 en Tampa, comenzó el 15 de septiembre de 2025. Es la primera fase de la tan esperada reurbanización del sitio de viviendas que fue erigido sobre el primer cementerio de Tampa para afroamericanos, conocido como Zion Cemetery.
Gabriella Paul / WUSF
Una representación del plan de reurbanización de Robles Park Village.
2 of 4  — Robles park rendering 1.png
Una representación muestra la reurbanización de Robles Park Village que incluirá viviendas de ingresos mixtos, un centro comunitario, un monumento y un centro educativo del Zion Cemetery y otras comodidades comunitarias. La demolición comenzó el lunes, con la inauguración del plan maestro prevista para abril de 2026.
Courtesy of Tampa Housing Authority
La comisionada del condado de Hillsborough, Gwen Myers, se encuentra en un podio durante una conferencia de prensa en Robles Park Village en Tampa.
3 of 4  — Hillsborough County Commissioner Gwen Myers Robles Park Gabriella Paul 1.png
Durante una ceremonia con socios del proyecto antes de la demolición de Robles Park Village, la comisionada del condado de Hillsborough, Gwen Myers, dijo que sus padres alguna vez vivieron en el complejo de viviendas públicas. "Hoy es un nuevo día para Robles Park, cuando este complejo sea demolido y vayamos a construir nuevos apartamentos, casas adosadas, una tienda de comestibles, un centro educativo y luego el cementerio Zion", dijo.
Gabriella Paul / WUSF
Los socios del proyecto de reurbanización de Robles Park Village posan y sonríen frente a un fondo con logotipos de Bank of America, Tampa Housing Authority y PMG Affordable.
4 of 4  — Robles Park Village demolition Gabriella Paul 1.png
Funcionarios electos y socios privados del proyecto de reurbanización de Robles Park Village posan para una foto después de la ceremonia de demolición en el complejo de viviendas públicas el 15 de septiembre de 2025. Los socios del proyecto incluyen la Autoridad de Vivienda de Tampa, Bank of America y PMG Affordable.
Gabriella Paul / WUSF

El proyecto transformará el ahora desocupado complejo de viviendas públicas de la década de 1950 en casi 1,850 nuevos hogares, un centro comunitario y un monumento al Zion Cemetery.

El lunes, las excavadoras entraron en Robles Park Village, dando inicio al ambicioso proyecto de reurbanización de viviendas asequibles de Tampa.

La alcaldesa Jane Castor se subió a una para derribar el primer edificio, marcando el inicio de una comunidad de ingresos mixtos que también honrará el pasado enterrado de la ciudad.

El proyecto transformará el ahora desocupado complejo de viviendas públicas de la década de 1950 en casi 1,850 nuevos hogares y un centro comunitario de 30,000 pies cuadrados. El centro ofrecerá programas educativos, capacitación laboral y acceso a atención médica.

LEA TAMBIÉN: Se devela una placa conmemorativa histórica en el Zion Cemetery, alguna vez olvidado en Tampa (este link está en inglés)

Pero la tierra sobre la que se asienta el pueblo tiene una historia que no puede ser pavimentada.

En 2019, los investigadores descubrieron (este link está en inglés) casi 800 tumbas sin marcar del Zion Cemetery (este link está en inglés) — el primer cementerio afroamericano de Tampa, que data de 1901. Los registros muestran que sólo un puñado de tumbas fueron reubicadas.

El resto permanece debajo de Robles Park, oculto bajo décadas de desarrollo de viviendas y olvidado por gran parte de la ciudad.

Una mujer se encuentra frente a una puerta tapiada en Robles Park Village en Tampa.
Gabriella Paul
/
WUSF
Cheryll Jenkans se para frente a una puerta tapiada en el 610 N. Avon Ave. en Robles Park Village. El complejo de viviendas públicas está siendo demolido para dar paso a una comunidad de viviendas de uso mixto. En el lugar también estarán ubicados un Centro Comunitario HUB y el Centro Memorial y Genealógico de la ubicación.

Los planes para el nuevo desarrollo de viviendas (este link está en inglés) incluyen el Zion Cemetery Memorial and Genealogy Center, que honrará a los que están enterrados, ofrecerá acceso a la investigación de la ascendencia y educará a las generaciones futuras.

"Va a estar en la lista de lugares que la gente dirá cuando vayas a Tampa, no si, cuando vayas a Tampa tienes que visitar el sitio conmemorativo de Zion Cemetery y el Centro de Genealogía", dijo el presidente de la Sociedad de Preservación y Mantenimiento de Zion, Fred Hearns.

Muchos de los asistentes a la ceremonia de demolición del lunes eran antiguos residentes que compartieron sentimientos encontrados de celebrar el futuro y la amargura de ver cómo derribaban sus antiguos hogares.

"No lo veo de una mala manera. Lo veo como algo que necesitaba ser mejor".
Antiguo residente Byron Jenkans

"Nos están quitando la vida", dijo Cheryll Jenkans. "Esto es todo lo que tenemos, es todo lo que teníamos, todos nuestros recuerdos".

"No lo veo de una mala manera", agregó Byron Jenkans. "Lo veo como algo que necesitaba ser mejor".

"Tengo la esperanza de que los residentes regresen, aquellos que quieran regresar", dijo Angerloe Bellamy. "Y que finalmente podamos ser uno, comunicarnos y unirnos".

Después de comenzar la demolición, la alcaldesa Castor dijo que estaba muy familiarizada con Robles Park Village desde su tiempo en el Departamento de Policía de Tampa.

"Solía patrullar esta área como una joven oficial de policía durante los días de apogeo del crack, por lo que vi el deterioro de muchos vecindarios, incluido Robles Park", dijo. "Así que derribar esto y que algo nuevo salga será genial para nuestra comunidad".

Otros oradores en la demolición incluyeron a la congresista Kathy Castor, las representantes estatales Dianne Hart y Fentrice Driskell, y la comisionada del condado de Hillsborough Gwen Myers, quienes llamaron a la reurbanización un punto de inflexión.

"Ya era hora", dijo Myers. "Pero cuando pensamos en los que vivían aquí, hoy volverán con esperanza y nuevas oportunidades para sus familias".

Se planea que la inauguración del proyecto comience en abril de 2026.

El proyecto es una asociación público-privada que involucra a la Autoridad de Vivienda de Tampa, la Compañía de Desarrollo Comunitario de Bank of America y Property Markets Group Affordable.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.
WUSF Noticias WUSF Noticias
Emma Brisk
Emma Brisk is a WUSF Zimmerman Radio News intern for fall of 2025.
See stories by Emma Brisk
Gabriella Paul
I tell stories about living paycheck to paycheck for public radio at WUSF News. I'm also a corps member of Report For America, a national service program that places journalists in local newsrooms.
See stories by Gabriella Paul
