La Ley del Sol de Florida (Sunshine Law) permite solicitar registros públicos. Aquí le explicamos cómo hacerlo.

La ley de gobierno abierto de Florida, también llamada la Ley del Sol (Sunshine Law), permite a las personas acceder a los registros públicos de cualquier gobierno estatal, local o municipal.

El Estatuto de Florida 119 (este link está en inglés) es el capítulo de la constitución estatal que describe qué tipos de registros se consideran públicos – todos los "documentos, papeles, cartas, mapas, libros, cintas, fotografías, películas, grabaciones de sonido, software de procesamiento de datos u otro material", enviado o recibido por cualquier agencia.

Ted Bridis, profesor titular de reportajes de investigación en la Universidad de Florida, ofrece algunos ejemplos de los tipos de registros que alguien podría solicitar.

"Podría pedir, por ejemplo, correos electrónicos dirigidos a o enviados por un comisionado de la ciudad en su jurisdicción", comentó. "Podría solicitar información sobre quién está en la cárcel del condado y cuáles son los cargos que enfrenta".

Pero si no está seguro de qué solicitar, tiene otro consejo.

"Algo que podría hacer es pedir una lista de lo que otras personas ya han solicitado", dijo Bridis. "Algunas agencias, no todas, sí mantienen esa lista de solicitudes, y eso le dará una idea de los tipos de información que podrían estar disponibles para usted".

Cómo solicitar un registro

La mayoría de las agencias le permiten solicitar (este link está en inglés) un registro de diferentes maneras: en persona, por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal de Estados Unidos.

Cualquiera que sea la forma que elija, se recomienda mantener un registro de su solicitud para darle seguimiento. También es importante tener en cuenta que una vez que presenta una solicitud de registros públicos, esta también se convierte en registro público.

Cuando redacte una solicitud, debe ser lo más específico posible sobre lo que está buscando.

Comience citando la ley – Estatuto de Florida 119 (este link está en inglés).

Dígale a la agencia exactamente lo que quiere – tipos de registros, marco de tiempo, nombres o dominios al final de los correos electrónicos involucrados, etc. También pida a la agencia que le diga la exención específica si niegan su solicitud.

Pregunte cuánto le cobrará la agencia por la solicitud y especifique cómo le gustaría recibir los registros – PDF, CD, copias físicas, etc.

Puede hacer solicitudes de forma anónima, pero incluir alguna información de contacto puede facilitar su recepción. Además, no está obligado a revelar por qué desea los registros.

Aquí hay algunas agencias gubernamentales de Florida donde puede solicitar registros:



La Fundacion de la Primera Enmienda (First Amendment Foundation) (este link está en inglés) es un excelente recurso si tiene problemas para encontrar un registro o no sabe por dónde empezar.

Conozca sus derechos

Los floridanos tienen garantizados ciertos derechos en lo que respecta a los registros. El sitio web (este link está en inglés) del Procurador General del Estado dice:



Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar los registros en cualquier momento razonable.

Tiene el derecho de solicitarlos sin tener que mostrar identificación.

Tiene el derecho de preguntar cuánto tiempo tomará y cuánto costará producir los registros.

Tiene el derecho de solicitar una declaración por escrito de por qué se denegó la solicitud. Si una agencia se niega a cumplir una solicitud sin una razón, hay acciones legales que puede tomar.

Finalmente, tiene el derecho de estar presente y grabar de manera no intrusiva las reuniones públicas.

Qué convierte una reunión en pública

Cualquier reunión, formal o informal, de dos o más miembros de la misma junta o comisión que discutan asuntos oficiales se considera una reunión pública.

Y se le permite grabarlas en las reuniones, siempre y cuando no sea perturbador.

La ley de Florida requiere que las agencias proporcionen un aviso (este link está en inglés) adecuado para todas las reuniones para que el público pueda prepararse debidamente. Depende del tipo de reunión, pero generalmente son 14 días de aviso por escrito y las agendas, fechas y horas deben publicarse al menos 48 horas antes.

