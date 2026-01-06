Legisladores demócratas de Florida impulsan agenda de "asequibilidad" para la próxima sesión

Los legisladores demócratas representan una "superminoría" en el Capitolio de Florida, lo que significa que poseen mucho menos poder que los republicanos.

Sin embargo, con el inicio de la sesión legislativa de 2026 (este link está en inglés) a pocas semanas, esperan que su agenda de "asequibilidad" logre ganar terreno.

"Las ideas en nuestra agenda de asequibilidad reducirían el costo de vida, devolverían dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras y de las personas mayores que más lo necesitan, y darían a los jóvenes una oportunidad real de ser dueños de una casa algún día, ayudándonos a que Florida crezca hacia el futuro", afirmó Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, de Tampa.

"En este momento, es demasiado caro para demasiados floridanos incluso permanecer en Florida", continuó.

Los demócratas impulsan tres proyectos de ley principales, centrados en seguros de propiedad, asequibilidad de la vivienda y prácticas de gasto estatal.

Seguros de propiedad

Una propuesta, la HB 319 (este link está en inglés)/SB 366 (este link está en inglés), tiene como objetivo reducir los costos de los seguros de propiedad.

El proyecto establece que el comisionado de regulación de seguros, actualmente Michael Yaworsky (este link está en inglés), debe "iniciar" un pacto con otros estados para establecer un fondo común de riesgo de seguros de propiedad para desastres naturales, reduciendo así la carga sobre un estado individual.

El estado "deberá, tan pronto como sea factible, entrar en el pacto con al menos otros 14 estados miembros", indica el texto del proyecto.

Gasto estatal

El gobernador Ron DeSantis y otros líderes conservadores del estado han promocionado los esfuerzos estatales de "DOGE" (este link está en inglés) (eficiencia gubernamental), especialmente al acusar a varios gobiernos locales de gastos innecesarios.

No obstante, los demócratas acusan al gobierno estatal de malgastar fondos, señalando proyectos como el centro de detención apodado "Alligator Alcatraz" (este link está en inglés) y la reforma conservadora de New College of Florida, que gasta considerablemente (este link está en inglés) más que otras universidades estatales.

"Es hora de que apliquemos el concepto de DOGE a nuestro estado y descubramos a dónde van nuestros fondos estatales para asegurarnos de que se gasten correctamente", dijo la líder demócrata del Senado, Lori Berman, de Delray Beach.

De ahí surge la legislación de los demócratas sobre "despilfarro y mala conducta gubernamental", HB 687 (este link está en inglés)/SB 780 (este link está en inglés).

La propuesta requeriría un informe sobre el gasto estatal, incluyendo el centro de detención de los Everglades y la decisión de DeSantis (este link está en inglés) de trasladar migrantes de Texas a Martha’s Vineyard.

El informe también investigaría la controversia de Hope Florida (este link está en inglés), los anuncios patrocinados por el estado (este link está en inglés) que se opusieron a las enmiendas constitucionales de 2024 sobre el aborto y la marihuana, y otras áreas que han generado debate en el estado.

La medida ordena la recuperación de los fondos que se determine fueron malgastados.

Asimismo, crea el "Programa de Reembolso de Impuestos para Floridanos Trabajadores", donde los residentes de ingresos bajos o moderados recibirán un alivio fiscal "financiado exclusivamente con dinero identificado como en riesgo de ser desperdiciado o recuperado tras haber sido malgastado".

Asequibilidad de la vivienda

Otra medida, la HB 675 (este link está en inglés)/SB 756 (este link está en inglés), busca reducir los costos de las viviendas.

El proyecto de ley exige que las unidades de alquiler asequible mantengan ese estatus durante 50 años en lugar de 30, a cambio de los beneficios de zonificación creados bajo la Ley Live Local de 2023 (este link está en inglés).

Además, endurece las reglas para que los incentivos de vivienda asequible se dirijan realmente a la construcción de dichas unidades.

También reduce el monto que deben pagar algunos compradores de vivienda por primera vez, eliminando los impuestos de sellos documentales, que son tarifas estatales pagadas al cierre de una propiedad.

El senador republicano Nick DiCeglie, de Indian Rocks Beach, ha patrocinado una legislación similar, la SB 752 (este link está en inglés), que aborda el impuesto para compradores de vivienda por primera vez.

Las prioridades republicanas

Las prioridades de los republicanos legislativos quedarán más claras cuando el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del Senado pronuncian sus discursos de apertura el 13 de enero, el primer día de la sesión.

Sin embargo, la sesión aún es susceptible a cambios significativos de prioridad. El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, por ejemplo (este link está en inglés), esperó varias semanas tras el inicio de la sesión de 2025 para anunciar que quería reducir el impuesto sobre las ventas.

Aun así, el liderazgo legislativo ha dejado claro que los recortes de impuestos a la propiedad (este link está en inglés) y los cambios (este link está en inglés) al mapa del Congreso de Florida están sobre la mesa para los próximos meses, a pesar del rechazo demócrata.

Pérez también propone cambios (este link está en inglés) en el sistema de salud y reducciones en los precios de los medicamentos. El presidente del Senado, Ben Albritton, impulsa nuevamente (este link está en inglés) un proyecto de ley de "renacimiento rural" para aumentar la inversión en los condados rurales, el cual no logró aprobarse en la sesión anterior.

