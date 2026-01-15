El liderazgo republicano dividido marca un tono tenso para la sesión legislativa de Florida de 2026

La sesión legislativa de Florida del 2026 parece encaminarse hacia el mismo tipo de divisiones que dominaron los titulares y mantuvieron a los legisladores en Tallahassee mucho más allá del horario previsto el año pasado.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, y el gobernador Ron DeSantis han mantenido una disputa desde principios de 2025. Su fracturada relación cobró protagonismo durante el informe anual sobre el Estado del Estado del gobernador este martes.

DeSantis estrechó la mano del presidente del Senado, Ben Albritton, pero no la de Pérez.

"Si el gobernador quiere ser petulante y no estrechar la mano de un socio, eso queda en él", afirmó Pérez en una conferencia de prensa posterior. "No va a cambiar nuestro rumbo. Nuestra dirección es la del pulso de los miembros y lo que es importante para ellos".

Al ser contactada para ofrecer comentarios, Molly Best, secretaria de prensa de DeSantis, respondió por correo electrónico: "Debe haber algo mejor sobre lo que puedan escribir".

Sin embargo, el desaire se convirtió en el momento más comentado en el Capitolio el martes.

"Voy a mantenerme positivo", dijo Albritton al ser consultado al respecto. "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para trabajar con el gobernador y el presidente de la Cámara con el fin de lograr victorias para los floridanos".

No obstante, Pérez tampoco coincide plenamente con Albritton.

"He tenido mis frustraciones", comentó. "Frustraciones por la falta de oportunidades que veo para el estado de Florida si él y yo estuviéramos en la misma sintonía. Desafortunadamente, eso no ha sido una posibilidad hasta ahora. Siempre hay esperanza de que las cosas cambien".

Las diferencias entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado fueron evidentes desde sus discursos de apertura.

Albritton adoptó un tono general de precaución. Repitió un refrán que ha sido común en su mandato: "Mide tres veces y corta una".

Instó a tomarse el tiempo necesario para realizar "deliberaciones reflexivas", advirtiendo contra la "toma de decisiones precipitadas o impulsivas".

El presidente del Senado adoptó un enfoque medido similar la sesión pasada, cuando Pérez impulsó una reducción permanente del impuesto sobre las ventas (este link está en inglés). A Albritton le preocupaba que esto afectara el financiamiento de servicios gubernamentales críticos.

En la Cámara de Representantes, Pérez se mostró mucho menos reservado.

"Encontramos la voz de esta Cámara y la usamos con rotunda claridad. Vivimos la euforia de victorias estimulantes y enfrentamos amargas decepciones", expresó. "Nuestra carrera de velocidad se convirtió en un maratón. Escuchamos y nos adaptamos. Nos mantuvimos firmes en nuestros principios e insistimos en nuestra independencia".

En cuanto a lo que sucederá en esta sesión y cuándo concluirá, Pérez dijo estar tan inseguro como los reporteros y cabilderos que le han pedido claridad durante meses.

"Honestamente, no sé qué va a pasar. Eso está bien porque el camino es la mejor parte", señaló.

La sesión pasada se extendió un par de meses más de lo previsto debido a los debates presupuestarios entre ambas cámaras. En un momento dado, Pérez acusó a Albritton de "romper" su palabra en las negociaciones.

El gobernador Ron DeSantis no abordó su división con la Cámara durante su último Estado del Estado informe (este link está en inglés) el martes, ni realizó una conferencia de prensa posterior para responder preguntas al respecto.

Utilizó la mayor parte de su discurso para promocionar sus dos mandatos como gobernador.

"Hace siete años, me paré en las escaleras del antiguo edificio del Capitolio para articular una nueva visión, lanzar una agenda audaz y hacer la promesa de producir grandes resultados", dijo DeSantis. "Hoy, estoy aquí en esta cámara para informar que, juntos, hemos cumplido con esa agenda".

Varios temas se ciernen sobre la Legislatura al iniciar los próximos 60 días de creación de leyes. DeSantis afirmó que quiere seguir defendiendo proyectos de ley conservadores en su último año.

"Mi mensaje es sencillo: hagan llegar los proyectos de ley a mi escritorio", declaró.

A continuación, un resumen de los temas principales del primer día:

Tristan Wood / WFSU Legisladores aplaudiendo durante el discurso sobre el Estado del Estado del gobernador Ron DeSantis el martes 13 de enero de 2026.

Florida property tax considerations.mp3 Listen • 0:59

Impuestos sobre la propiedad

DeSantis dedicó tiempo en su discurso a promover su tema principal este año: la reducción de los impuestos sobre la propiedad en Florida para los dueños de viviendas.

"Deberían poder ser dueños de su casa sin pagar una renta perpetua al gobierno", afirmó. "La Legislatura tiene la capacidad de colocar una medida en la boleta electoral para proporcionar un alivio transformador a los contribuyentes. Resolvamos trabajar todos juntos, logremos algo y dejemos que la gente decida".

Recientemente, el gobernador sugirió (este link está en inglés) una sesión especial en primavera para crear una propuesta que aparezca en la boleta de noviembre. Sin embargo, la Cámara ya ha comenzado a trabajar en sus propias propuestas (este link está en inglés) durante esta sesión.

Pérez dijo que espera que se someta algo sobre el tema a una votación, pero aún no tiene certeza sobre el cronograma.

"Si será una parte de lo que la Cámara ha propuesto, todo lo que la Cámara ha propuesto o nada de lo que la Cámara ha propuesto, es algo que aún está a debate", mencionó.

Pero añadió que su cámara avanza "a toda máquina" en el tema de los impuestos sobre la propiedad. El presidente del comité de impuestos sobre la propiedad de la Cámara dijo a WUSF (este link está en inglés) la semana pasada que deseaba concretarlo durante los dos meses de la sesión.

Cualquiera que sea el paquete final que surja, el 60% de los votantes de Florida deberá aprobarlo en las elecciones de este otoño.

"Estamos absolutamente comprometidos a poner algo en la boleta que pueda ayudar a los propietarios de viviendas en Florida", dijo Albritton. "Pero estamos trabajando en ello".

Redistribución de distritos

Los líderes de Florida afirman que el mapa de distritos del Congreso del estado debe rediseñarse para las elecciones de otoño.

"Aún no hemos tenido esas conversaciones con el Senado, para ser totalmente transparentes con ustedes", dijo Pérez. La Cámara cuenta con un comité (este link está en inglés) que explora el tema. "Creo que la redistribución de distritos es algo que eventualmente ocurrirá en la Legislatura. Es solo cuestión de cuándo".

DeSantis ya ha convocado (este link está en inglés) a una sesión especial a finales de abril para la redistribución de distritos.

A instancias del presidente Donald Trump, Texas aprobó un mapa del Congreso que añade cinco escaños con tendencia republicana. Trump presionó a otros estados republicanos para que hicieran lo mismo, lo que encendió una batalla de redistribución entre estados demócratas y republicanos.

Inteligencia Artificial

DeSantis también mencionó su propuesta de una Declaración de Derechos de la IA. La tecnología emergente fue un tema candente en Tallahassee (este link está en inglés) durante las semanas de comités previas a la sesión. El gobernador afirmó que la legislación es necesaria para proteger a los floridanos de las perturbaciones económicas y las repercusiones sociales.

"También puede degradar aún más a nuestra sociedad hacia un enfoque que no sea la sustancia, sino la basura en línea", advirtió. "Quien controle la entrada de datos tendrá un poder inmenso para moldear la realidad de cientos de millones, tal vez billones de personas, de formas que podrían hacer de la verdad un concepto extraño".

Si los legisladores avanzan con la propuesta de DeSantis, esto podría poner al estado en conflicto con la administración de Trump. El presidente está impulsando actualmente una orden ejecutiva que busca evitar que los gobiernos estatales regulen la IA, aunque existen dudas sobre la legalidad de dicha anulación (este link está en inglés).

Tristan Wood / WFSU El presidente del Senado, Ben Albritton, responde a las preguntas de la prensa el primer día de la sesión legislativa de 2026, el martes 13 de enero de 2026.

Renacimiento Rural

Albritton impulsó un paquete de "Renacimiento Rural" la sesión pasada para enviar millones de dólares a los condados rurales del estado. Sin embargo, el proyecto se detuvo en la Cámara de Florida debido a desacuerdos con Pérez.

Este año, lo está impulsando nuevamente (este link está en inglés). En esta ocasión, afirmó contar con el apoyo de la administración de Trump.

"De hecho, he tenido la oportunidad de discutir con la secretaria del USDA, Brooke Rollins, planes para convertir nuestra legislación en un modelo nacional para crear un renacimiento rural en todo Estados Unidos", aseguró.

Pérez no quiso especular sobre el futuro del paquete.

"Sea importante para él o no, eso no cambia el rumbo del proyecto de ley en sí. Si los miembros quieren considerar el proyecto, se considerará. Si no quieren, no se hará; y si quieren votarlo en contra, pueden hacerlo. Si desean aprobarlo en el pleno de la Cámara por unanimidad, también pueden hacerlo. Pero por ahora, ese es un proceso que se llevará a cabo durante los próximos 60 días", puntualizó.

Este tema se perfila como una de las principales fichas políticas que los legisladores negociarán durante los próximos 60 días.

Respuesta de los demócratas

Los demócratas de Florida tienen una super minoría en la Legislatura, lo que limita enormemente su capacidad para frenar los deseos de sus colegas republicanos.

Sin embargo, en una respuesta en video al informe del Estado del Estado de DeSantis, la líder demócrata del Senado, Lori Berman, afirmó: "Los demócratas estamos enfocados intensamente en lo que realmente importa: construir una Florida más asequible para todos nosotros".

Tanto ella como la líder demócrata de la Cámara de Florida, Fentrice Driskell de Tampa, destacaron su agenda de "asequibilidad" (este link está en inglés), que incluye múltiples proyectos de ley destinados a los costos de vivienda y seguros, así como a prácticas de gasto estatal que denuncian como políticas.

"Nuestras ideas reducirían los costos, pondrían dinero de vuelta en los bolsillos de las familias trabajadoras y de los adultos mayores que más lo necesitan, y nos ayudarían a hacer crecer a Florida para el futuro", dijo Driskell.

Los líderes demócratas también criticaron el esfuerzo de redistribución de distritos, a pesar de que DeSantis no lo mencionó en su discurso: "Está impulsando un esfuerzo de redistribución ilegal y motivado políticamente para dar a los republicanos una ventaja injusta en las urnas y quitarle el poder a los votantes; una clara violación de la Ley de Distritos Justos (este link está en inglés) aprobada por los votantes", concluyó Berman.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WFSU y WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.