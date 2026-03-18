Conozca a su vecino musical: el contrabajista Lloyd Goldstein

Lloyd Goldstein es un alma bello. Posee una mente profunda y vasta; piensa no solo con el cerebro, sino con el corazón. Conocí a Lloyd por primera vez entre finales de 2018 y principios de 2019. Recientemente había comprado un contrabajo tras cuatro años sin tocar, ¡y estaba muy fuera de práctica! Creo que en ese entonces solo podía tocar una escala. Había contactado a todos los profesores de contrabajo para recibir lecciones, pero ninguno aceptaba estudiantes o simplemente no querían hacerse cargo de un principiante.

Tras encontrar la información de contacto de Lloyd en el sitio web de la Sociedad Internacional de Contrabajistas y explicarle mis metas e historia, Lloyd me recibió con entusiasmo como alumna. El es paciente, amable y atento, y me ha inspirado más que cualquier otro músico en el planeta. Es verdaderamente un honor trabajar con él.

Lloyd Goldstein es un contrabajista y conferencista de renombre mundial que tocó con la Orquesta de Florida durante 21 años y, posteriormente, pasó 18 años como practicante de música certificado y artista residente en el Moffitt Cancer Center. Tras sufrir un derrame cerebral, fue diagnosticado con glioblastoma, un cáncer cerebral agresivo, y ha estado documentando su día a día a través de Facebook.

Courtesy Of Lloyd Goldstein Contrabajista Lloyd Goldstein

Primero, quiero preguntarle, ¿cómo se encuentra el día de hoy?

Me encuentro bien, de verdad. Estoy muy sorprendido. Estoy a la mitad de la quimioterapia, radiación y lo que sea, y me siento bien. Hoy fuimos a caminar a la playa.

¿Cuál es su recuerdo más temprano en su camino musical?

Recuerdo estar recostado debajo del piano escuchando a mi madre tocar. Ella tocaba y cantaba de forma muy hermosa, y recuerdo estar ahí debajo escuchándola.

¿Proviene de una familia de músicos?

No, no realmente. Ella lo es. Mi padre era artista, un artista visual, y una persona muy creativa. Mi madre tenía un talento natural para la música, pero, honestamente, ¡no estoy seguro de qué tan creativa era!

¿Cuál fue el momento decisivo en el que supo que la música sería el camino de su vida?

Tenía 20 años. Vivía en una comunidad cooperativa, como una comuna, en Florida Central, cerca del río Suwannee. Tenía como $125 dólares a mi nombre, no tenía rumbo y, literalmente, tuve lo que llamo una experiencia de "zarza ardiente". Me corté el dedo con una sierra de mesa y, en ese momento, escuché una voz. Nunca antes ni después he vuelto a escuchar una voz así. La voz dijo simplemente: "Idiota, nunca volverás a tocar ese contrabajo". Y fue como un mensaje de que esa era la dirección que debía tomar.

Usted estudió música, ¿correcto?

Sí.

¿Qué tipo de estudiante era?

Sí. Cuando llegué a la escuela, fue la primera vez en mi vida que tuve que estudiar o trabajar. La escuela siempre fue fácil para mí. Pero cuando empecé a estudiar el contrabajo, literalmente, estaban construyendo un edificio nuevo en este pequeño colegio comunitario; estaba en el armario del conserje y usaba el bote de basura como atril. Nunca antes había hecho nada durante dos horas al día. Practicaba religiosamente dos horas diarias en el armario del conserje.

Bueno, usted es mi profesor, ¿y qué tipo de estudiante cree que soy yo?

Inteligente, sensible y siempre tratando de aprender. Haces el trabajo de manera regular, pero entiendes que se trata de que tú aprendas y no solo de hacer lo que yo te pido. Intento darte herramientas, eres un ser creativo y es maravilloso.

Gracias. Estoy aprendiendo del mejor. ¿Hubo algún profesor o profesores que hayan tenido una influencia particularmente fuerte en su vida?

Sí, cada uno de ellos. El primero fue un gran contrabajista. No era necesariamente un gran ser humano; era una persona muy inquieta, pero realmente era un artista y me dio una idea de lo que era ver a alguien tocar a un nivel muy alto. Mi siguiente profesor fue un ser humano más atento y generoso, además de un muy buen músico, y él me encomendó con Lucas Drew, un artista hermoso. Lucas me salvó la vida. El mundo me habría masticado y escupido si él no me hubiera mantenido un año más y hecho posible que consiguiera mi trabajo en la orquesta.

¿Puede contarme cómo llegó a trabajar en el Moffitt Cancer Center?

No lo sé. Supongo que quería una vía significativa para poder tocar para la gente, tal vez algunas melodías y canciones sencillas. Meditaba y hacía yoga con regularidad, y sentía como si recibiera este mensaje una y otra vez: "Deberías ir a tocar a un centro oncológico, o simplemente tocar para alguien, solo como voluntario, solo toca mis melodías, toca para alguien". Y el centro oncológico parecía una buena opción. Recibí este mensaje durante mucho tiempo... pudo haber sido un año. Mi meditación es un impulso interno, así que fui a Moffitt y me dijeron: "Claro, ven a tocar en los vestíbulos y salas de espera, pero si alguna vez quieres tocar a pie de cama, tienes que capacitarte". Y una cosa llevó a la otra.

Courtesy Of Lloyd Goldstein Contrabajista Lloyd Goldstein

Publiqué algo en Instagram. Creo que subí una foto de nosotros dos juntos, y uno de los profesores de la USF, Tom Brantley, se me acercó y me dijo: "¿No sabía que conocías a Lloyd Goldstein?". Yo tenía un compañero de clase que estaba en el Moffitt Cancer Center y falleció, creo que el año pasado.

No me digas.

Cole Thompson.

Y Tom Brantley me contó que Cole te pidió que tocaras a Bach, y que te veías muy frustrado, pero cuando saliste de la habitación, Cole dijo: "¡Ha sido la mejor ejecución que he escuchado en mi vida!".

No lo sabes, pero esa experiencia con Cole fue invaluable. No solo toqué para él dos o tres veces, sino que básicamente, cuando supo que su viaje iba a terminar, estaba en la unidad de cuidados intensivos. Había dos trabajadores sociales y dos pacientes terminales. Cole no estaba muriendo activamente en ese momento. A dos pasos de distancia, había una familia rodeando a un paciente que sí estaba en proceso de muerte. Nunca, hasta el día de hoy, me había tocado lidiar al mismo tiempo y el mismo día con dos pacientes que se preparaban para morir, uno de forma más inminente que el otro. Toqué para Cole, luego fui a tocar para esta familia y la otra persona, y después hablé con Cole un rato en su habitación; fui parte de un grupo de personas que conversaban con él. Había mucho personal presentando sus respetos y despidiéndose. Él estaba de buen ánimo y me inspiré para preguntarle si había algo que quisiera comer. Quería charcutería, así que salí del hospital, fui a un restaurante italiano que conocía, pedí la tabla de charcutería más hermosa que pude conseguir y la traje de vuelta; compartimos la charcutería. En medio de eso, la otra persona que estaba muriendo y me llamaron una vez más para tocar para ella; toqué "Amazing Grace". Sí, fue uno de los encuentros más memorables y estoy muy agradecido por ello. Nunca antes había hecho algo así: irme del hospital y regresar. Fue una locura, pero fue un día memorable y escribí sobre ello.

Quiero preguntarle sobre su publicación en Facebook. Ya que hemos sido tan honestos y reflexivos, ¿qué le inspira a querer documentar su viaje y todo lo demás?

He estado pensando en que necesitamos inspirarnos los unos a los otros, y el trabajo que realice ha sido un privilegio. Parece inspirador – algo inspirador sobre las personas y su valentía, inspirador sobre la música y por qué la tocamos. Y no se trata solo del ego de la interpretación, sino de que puede lograr más. Sentí que he tenido la oportunidad de compartir ese mensaje, ¿y por qué dejaría de compartirlo? ¿Por qué ahora es difícil para mí? Eso no tiene sentido. Creo que debo vivir. Extraño publicar. He pasado días sin hacerlo y no es porque tenga problemas, sino porque los días han estado llenos. Me siento mal porque mi objetivo es hacerlo todos los días. Ha habido mucha gente – ¿por qué desaparecería de la faz de la tierra cuando tengo tantas relaciones en Facebook? Personas que tal vez ni siquiera he conocido pero que me han seguido durante años – ¿por qué debería de repente quedarme en silencio cuando hay algo de lo que vale la pena hablar?

¿Puedo hacerle una última pregunta? Si esta fuera nuestra última conversación, ¿hay algo que quisiera decirme a mí o al mundo?

Nos enredamos en el día a día. Hay tanta riqueza de experiencias disponible en cada momento. Hoy estuve en la playa. Tardamos más de una hora en llegar. ¿Cómo se llamaba la playa? Honeymoon (Island). ¿Cuántas veces he estado allí? Nunca. Y es la paz más impactante del mundo. Es muy inspirador. Hay una riqueza. Construimos todas estas cosas, sabes, pero no pueden competir con lo que está justo frente a nuestros ojos – el no verlas, o ver muy poco, y no darnos cuenta de las bendiciones que ya tenemos. He sabido esto antes. He conocido profundamente esta verdad. Cada momento contiene una belleza infinita, infinita, y todo depende de nuestra conciencia. Mi libro de yoga trata sobre eso. Se trata de esa experiencia. Y para mí, considero — gracias a Dios que pude experimentar eso con el yoga — que sé que eso está ahí, que es infinito. Siento pena por las personas que no lo perciben. Yo nunca dejaría de saber que está ahí.

Gracias. Sabe que lo aprecio y lo quiero. Lo quiero a usted, quiero a Mary Grace, quiero a Dora. Los quiero a todos. Se lo agradezco.

Te quiero. Gracias. Soy mucho, mucho más rico por tenerte en mi vida. Eres muy especial.

Sí, y gracias. Usted cambió mi vida, ¿sabe? Hizo que quisiera convertirme en contrabajista.

Eso es maravilloso. Reunámonos pronto, ¿de acuerdo?

Puede encontrar más información sobre Lloyd Goldstein en su sitio web homónimo (este link está en inglés).

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.