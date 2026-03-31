Clientes de TECO instan a líderes locales a pronunciarse contra el aumento en las facturas de energía

La ciudad de Tampa utilizó un 9.3% menos de energía, pero solo ahorró un 1.2% en costos energéticos el año pasado.

Durante una presentación el 26 de marzo, los funcionarios de energía informaron a los miembros del concejo municipal que se proyectaba que Tampa ahorraría $1.8 millones de dólares por la reducción del consumo de energía, en comparación con el año fiscal 2024, tras invertir en energía solar para varios edificios gubernamentales.

En cambio, la ciudad ahorró solo una fracción de esa cifra, sumando $296,193 dólares.

El gerente de eficiencia energética de la ciudad, Carl Camis Rosado, señaló que la diferencia fue absorbida por las facturas más altas emitidas por Tampa Electric Company (TECO).

"Ahí es donde los aumentos de tarifas y las cuotas... y los recargos por tormentas y los costos de combustible... redujeron esos ahorros para nosotros", afirmó Camis Rosado.

Esta frustración también la comparten los clientes residenciales de TECO.

Durante el periodo de comentarios públicos, varios residentes y organizadores comunitarios dijeron a los miembros del Concejo Municipal de Tampa que están sintiendo la presión de los mayores costos de energía.

Gabriella Paul / WUSF Clientes de TECO y residentes de Tampa se organizaron el 10 de marzo en la Biblioteca Pública C. Blythe Andrews, Jr. para discutir los aumentos en las tarifas de electricidad y soluciones de energía asequible antes de la reunión del Concejo Municipal de Tampa.

"El impacto es muy real para los miembros de nuestra comunidad. Las familias se ven obligadas a tomar decisiones imposibles entre mantener las luces encendidas, comprar comida, pagar el alquiler o prepararse para las tormentas... en un estado donde el calor extremo y el clima severo son una realidad constante, sabemos que la electricidad no es un lujo", dijo Alyssa White, organizadora de justicia climática con Florida Student Power.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2026, las facturas residenciales de TECO aumentaron un 86%, o unos $980 dólares anuales, según la Coalición de Energía Asequible de Hillsborough.

Cherie Jacobs, portavoz de TECO, comentó que comparar las facturas actuales con las de 2020 puede exagerar el incremento, ya que TECO redujo temporalmente las facturas residenciales durante la pandemia.

Dijo que es mejor comparar diciembre de 2021, cuando las tarifas residenciales eran de $118 dólares por 1,000 kilovatios-hora, con la tarifa actual de $177 dólares, la cual bajará a $157 dólares en septiembre, cuando expiren los cargos por recuperación de tormentas.

En cinco años, eso significa que los clientes residenciales de TECO están pagando un 33% más por cada 1,000 kilovatios-hora de energía.

"Sabemos que las facturas más altas están presionando muchos presupuestos domésticos. Escuchamos a nuestros clientes, y el alivio está en camino", dijo Jacobs en un comunicado enviado por correo electrónico.

Durante la reunión del 26 de marzo, los residentes también instaron a los líderes locales a pronunciarse contra el organismo gubernamental designado que escucha y aprueba los aumentos de tarifas en Florida, llamado la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés).

"Se las arreglaron para... elevar su beneficio base del 9% al 10% aproximadamente, quiero decir, sin ninguna razón, solo pura codicia y corrupción en la PSC, y el concejo municipal realmente necesita declarar algo al respecto, porque acaban de robarle un 10% más de dinero a cada persona en esta ciudad", dijo el residente Gerald Dycus durante el comentario público.

Los legisladores de Florida consideraron dos proyectos (este link está en inglés) de ley que limitarían las ganancias de las empresas de servicios públicos, pero ninguno fue aprobado.

"Y esto solo muestra la naturaleza improductiva de la sesión legislativa pasada, mientras nuestras facturas de energía siguen aumentando y nuestros reguladores de servicios públicos simplemente van a seguir aprobando aumento tras aumento, mientras nosotros seguimos luchando con facturas que se disparan", dijo Isabella Moeller, organizadora de Food and Water Watch.

El Concejo Municipal de Tampa no tomó medidas para redactar una resolución dirigida a los líderes estatales con el fin de proteger a los usuarios de futuros aumentos.

Gabriella Paul cubre las historias de personas que viven el día a día en la región del Gran Tampa Bay para WUSF. Así es cómo puede compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.

