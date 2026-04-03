Demandan a la administración de Trump por eliminar protecciones a especies en peligro en el Golfo

Diversos grupos ambientalistas demandaron (este link está en inglés) el jueves a la administración del presidente Donald Trump – días después de que eliminara las protecciones para especies en peligro de extinción en el Golfo. Temen que esto permita que las perforaciones de petróleo y gas mermen la amenazada vida marina.

El Comité de Especies en Peligro de Extinción (este link está en inglés) se reunió el lunes por primera vez en 34 años para tomar la decisión. A veces se les denomina irónicamente como el "Escuadrón de Dios" (God Squad), debido a que pueden decidir el destino de algunas especies. El comité eliminó las protecciones rápidamente ese mismo día.

La demanda sostiene que los reguladores desestimaron las leyes que exigen un proceso de revisión. Las decisiones anteriores del grupo incluyeron audiencias públicas que duraron meses.

La reunión del lunes tomó menos de media hora.

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La representante demócrata Kathy Castor, de Tampa, prometió ayudar a revocar el fallo.

"Mis colegas demócratas y yo estamos listos para luchar contra esto en los tribunales, en el Congreso y con el apoyo de nuestras comunidades alrededor del Golfo que desean una energía más limpia y asequible, así como un medio ambiente saludable", afirmó durante una conferencia de prensa.

U.S. House Of Representatives La representante estadounidense Kathy Castor, demócrata por Tampa

Los ambientalistas están particularmente preocupados por el futuro de la ballena de Rice. Se estima que solo quedan unos 50 ejemplares, principalmente en el noreste del Golfo.

El Comité de Especies en Peligro de Extinción fue convocado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Afirmó que existía una amenaza a la "seguridad nacional" debido a posibles interrupciones en las perforaciones de petróleo y gas.

La demanda (este link está en inglés) alega, en parte, que no hay evidencia de un conflicto irreconciliable entre las protecciones y las actividades petroleras y de gas en el Golfo.

"Por el contrario, bajo los requisitos actuales, la producción no se ha detenido ni siquiera ha disminuido su ritmo. Por ejemplo, la producción en aguas profundas en el Golfo ha aumentado más del 10% cada año, en promedio, desde 1985", establece la demanda.

"El propio hallazgo del secretario de Defensa admite que la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) actualmente 'permite que las agencias federales emitan permisos, aprueben planes y tomen otras acciones similares necesarias para el desarrollo de petróleo y gas en el Golfo'", continúa el documento.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Washington, D. C. por las organizaciones Healthy Gulf, Sierra Club, Friends of the Earth y Turtle Island Restoration Network.

"Podemos tener ballenas, tortugas marinas y perforaciones petroleras en el Golfo, de la misma manera que las hemos tenido durante décadas. Se trata de tomar algunas medidas de protección mínimas para que especies como la ballena de Rice no se extingan".

Drew Caputo de Earthjustice

Drew Caputo pertenece a Earthjustice, organización que litiga el caso. Señaló que el objetivo de la demanda no es detener las perforaciones de petróleo y gas.

"Podemos tener ballenas, tortugas marinas y perforaciones petroleras en el Golfo, de la misma manera que las hemos tenido durante décadas", dijo. "Se trata de tomar algunas medidas de protección mínimas para que especies como la ballena de Rice no se extingan".

Castor mencionó que es necesario reducir nuestra dependencia de la quema de combustibles fósiles debido a su efecto en el calentamiento del clima.

"Y la gente ya no cree este argumento de que las perforaciones de petróleo y gas van a bajar sus facturas", comentó. "Saben que hace un año y medio experimentamos huracanes consecutivos con Helene y Milton. Se intensificaron tan rápido porque las aguas del Golfo estaban muy calientes debido a la quema de combustibles fósiles, y todavía están tratando de reconstruir sus vidas después de eso".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.