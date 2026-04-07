DeSantis firma proyecto de ley que permite a Florida designar grupos como 'terroristas domésticos'

El gobernador Ron DeSantis ha firmado un proyecto de ley que permitiría al estado designar a ciertos grupos como "organizaciones terroristas domésticas".

La propuesta (HB 1471 (este link está en inglés)) fue aprobada por la Cámara de Representantes con una votación de 80-25 a principios de marzo (este link está en inglés). El Senado aprobó el proyecto, 25-11, la semana anterior. Los senadores añadieron normas para expulsar a estudiantes de universidades estatales que promuevan el apoyo a dichas organizaciones.

DeSantis firmó el proyecto de ley el lunes durante una ceremonia en el campus de Tampa de la Universidad del Sur de Florida.

La legislación respalda una orden ejecutiva de diciembre (este link está en inglés) emitida por DeSantis que declaraba a dos grupos islámicos, los Hermanos Musulmanes y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), como organizaciones terroristas.

Dicha orden ejecutiva fue bloqueada (este link está en inglés) el mes pasado por un juez federal, quien dictaminó que era inconstitucional.

Los legisladores republicanos afirman que el proyecto de ley permite al estado garantizar la seguridad de las personas.

DeSantis señaló que la medida va más allá de eso.

"Esto ayudará al estado de Florida a protegerlos", afirmó. "Nos ayudará a proteger sus impuestos. Nos ayudará a proteger cosas que no deberían estar sucediendo en los Estados Unidos de América, y ciertamente no deberían estar sucediendo en el ‘Estado Libre de Florida’".

El vicegobernador Jay Collins declaró que se aplicarán sanciones severas a cualquier persona que se involucre con esos grupos.

"Designaremos, desfinanciaremos y disolveremos a las personas que no defiendan nuestros valores", dijo. "El apoyo material ahora es un delito grave. Entregar dinero, armas o entrenamiento militar a esos salvajes es un delito grave. Unirse a ellos con la intención de derramar sangre también es un delito grave. No estamos jugando. Los haremos responsables, porque eso es lo que hemos hecho en el ‘Estado Libre de Florida’".

El proyecto de ley también prohíbe que los tribunales impongan cualquier estipulación de una ley religiosa, con un enfoque específico en la ley Sharia.

Los críticos sostienen que la ley viola los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso.

Omar Saleh, abogado principal de CAIR Florida (este link está en inglés), condenó la legislación.

"Este es solo otro intento de eliminar nuestro debido proceso en la Constitución y utilizar el poder estatal como un arma", expresó. "Este proyecto de ley no se trata de seguridad ni de hacer que alguien esté más seguro. Se trata de darle al gobernador el poder de usar la palabra ‘terrorismo’ como una etiqueta para emplearla políticamente contra cualquier persona que no sea de su agrado".

Saleh mencionó que, debido al fallo del juez, el proyecto de ley no afectaría directamente a CAIR, pero al grupo le preocupa el futuro de otras organizaciones musulmanas en Florida.

"Afectará a otros, y cuando llegue ese momento, tendrán la opción de explorar el camino del litigio", añadió.

Saleh agregó que CAIR no está tomando acciones legales en este momento, pero explorará la opción en el futuro si se considera necesario.

CAIR tiene programado realizar conferencias de prensa el martes en Sunrise y en su sede estatal en Tampa, a cuatro millas de donde DeSantis firmó el proyecto de ley.

DeSantis dijo que espera que la ley enfrente desafíos legales.

La ley entra en vigor el 1 de julio.

Este informe incluyó información de News Service of Florida.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.