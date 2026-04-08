Estas rampas de la I-275 en St. Petersburg cerrarán temporalmente a partir del jueves por la noche

Dos rampas del intercambio de la I-275 en St. Petersburg cerrarán temporalmente por un periodo prolongado a partir de la noche del jueves.

Según el Departamento de Transporte de Florida, las rampas son:

Rampa de salida 26 de la I-275 rumbo al sur hacia la 54th Avenue N.

Rampa de entrada de la 54th Avenue N rumbo al oeste hacia la I-275 rumbo al sur.

Las rampas estarán cerradas por trabajos de reconstrucción y permanecerán así al menos hasta el verano o el otoño de 2026.

Esto forma parte del proyecto de ampliación de la I-275 desde la 38th Avenue N hasta la 4th Street N. Habrá señalización para guiar a los conductores a través de los desvíos; sin embargo, se aconseja a los automovilistas planificar tiempo adicional para sus traslados.

Cómo desplazarse

Desvío para la rampa de salida hacia el sur hacia la 54th Avenue N:

Puede continuar hacia el sur por la I-275 pasando la Salida 26 y salir en la 38th Avenue N (Salida 25).

Al final de la rampa, gire a la derecha y avance hacia el oeste por la 38th Avenue N, luego gire a la derecha en la US 19 (34th Street N) y diríjase al norte hacia la 54th Avenue N.

Courtesy / Florida Department Of Transportation Mapa de desvío por el cierre de la rampa de salida 26 de la I-275 rumbo al sur hacia la 54th Avenue N.

Desvío para la 54th Avenue N rumbo al oeste hacia la I-275 rumbo al sur:

Continúe hacia el oeste por la 54th Avenue N pasando la rampa de entrada.

Luego, gire a la izquierda en la US 19 (34th Street N) y diríjase al sur. Gire a la izquierda en la 38th Avenue N y avance hacia el este hasta la rampa de entrada a la I-275 rumbo al sur.

Courtesy / Florida Department Of Transportation Mapa de desvío por el cierre de la rampa de entrada de la 54th Avenue N rumbo al oeste hacia la I-275 rumbo al sur.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.