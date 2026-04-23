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Candidatos al Senado de EE. UU. por Florida enfrentan fecha límite de calificación este viernes. ¿De qué se trata?

WUSF | By Douglas Soule
Published April 23, 2026 at 11:59 AM EDT
El candidato demócrata al Senado de EE. UU., Alex Vindman, entrega la documentación para calificar para la boleta electoral.
Alex Vindman For Florida Campaign
El candidato demócrata al Senado de EE. UU., Alex Vindman, entrega la documentación para calificar para la boleta electoral.

Es la semana de calificación para la contienda por el Senado de EE. UU. en Florida. Los candidatos tienen hasta el viernes al mediodía para presentar su solicitud. Pero, ¿qué es la semana de calificación?

Esta semana representa el periodo de calificación para los candidatos que compiten por el escaño disponible en el Senado de EE. UU. por Florida y para algunos cargos judiciales.

Los aspirantes deben presentar la documentación necesaria antes del mediodía del viernes para aparecer en la boleta electoral.

El demócrata Alex Vindman acudió a Tallahassee el miércoles para entregar sus documentos, pagar la cuota — es $10,440 para candidatos al Senado (este link está en inglés) con afiliación partidista y $6,960 para aquellos sin ella — y realizar las firmas correspondientes.

"Fue bastante especial", afirmó Vindman. "Lo que es increíble es el hecho de que, ya sabe, me estoy registrando para representar a 23 millones de floridanos".

El demócrata Alex Vindman ofreció una conferencia de prensa en Tallahassee tras presentar la documentación en la División de Elecciones para calificar para la boleta.
Douglas Soule
/
WUSF
El demócrata Alex Vindman ofreció una conferencia de prensa en Tallahassee tras presentar la documentación en la División de Elecciones para calificar para la boleta.

Vindman es un teniente coronel retirado del Ejército que anteriormente testificó (este link está en inglés) contra el presidente Donald Trump durante las audiencias de juicio político.

Él compite contra la senadora Ashley Moody, a quien el gobernador Ron DeSantis designó (este link está en inglés) después de que Marco Rubio se uniera a la administración de Trump.

El periodo de calificación para la Cámara de Representantes de EE. UU. también debería ser esta semana, pero el estado lo trasladó a la semana del 8 de junio (este link está en inglés) debido a que los legisladores podrían rediseñar los distritos electorales en una sesión especial (este link está en inglés).

Quienes se postulan para cargos estatales también deben presentar su solicitud en junio.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.
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Douglas Soule
Tallahassee can feel far away — especially for anyone who’s driven on a congested Florida interstate. But for me, it’s home.
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