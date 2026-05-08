Problemas con el entrenamiento para ir al baño inquietan a los líderes escolares de Pasco

Los líderes escolares del condado de Pasco están adoptando una postura firme respecto al entrenamiento para ir al baño.

Demasiados niños de kínder y primer grado llegan a la escuela sin las habilidades necesarias para ir al baño por sí mismos, señaló el superintendente John Legg durante la reunión de la junta del martes.

El problema es tan frecuente que está comenzando a generar una carga excesiva para los maestros, dijo Legg.

Por ello, es posible que deban comenzar a enviar a los niños a casa si no han recibido el entrenamiento adecuado para ir al baño.

"Queremos que nuestros estudiantes estén en la escuela", dijo Legg. "Sin embargo, no es responsabilidad de los maestros de kínder cambiar los pañales de los alumnos".

El superintendente añadió que no se refiere a estudiantes con discapacidades del desarrollo. En esos casos, la escuela trabajará para proporcionar las adaptaciones correspondientes.

Para los estudiantes con necesidades especiales, Legg dijo que el distrito también está buscando formas de identificar problemas de desarrollo a una edad más temprana para poder ubicarlos en los entornos adecuados.

Un portavoz de las Escuelas del Condado de Pasco dijo que su "objetivo no es asignar culpas, sino fomentar conversaciones honestas y alianzas sólidas que ayuden a garantizar el éxito de los estudiantes, manteniendo al mismo tiempo entornos de aprendizaje seguros, respetuosos y enfocados en la instrucción".

Pero Pasco no es el único distrito que enfrenta este problema, mencionó Legg.

"Es una tendencia alarmante, no solo en Pasco, sino en el estado de Florida y en los Estados Unidos desde el Covid: los estudiantes no son independientes cuando ingresan al kínder", dijo Legg.

Un portavoz de las Escuelas del Condado de Pinellas indicó que el distrito ha visto en años recientes un "número constante de estudiantes de kínder que no están entrenados para ir al baño", lo que requiere que los administradores y el personal escolar trabajen con las familias caso por caso.

El entrenamiento para ir al baño no es un problema generalizado en el Distrito Escolar del Condado de Hernando, según un portavoz del distrito.

En los condados de Hernando, Sarasota y Manatee, los programas voluntarios de pre kínder requieren que los padres firmen un formulario de reconocimiento confirmando que su hijo sabe usar el baño.

Los funcionarios escolares del condado de Hillsborough aún no han respondido a una solicitud de comentarios.

Los estándares de higiene personal de la División de Aprendizaje Temprano de Florida establecen que existe un punto de referencia para que los niños de 4 años hasta el nivel de kínder puedan "iniciar y completar rutinas de higiene familiares de forma independiente".

Esto puede incluir seguir "los procedimientos del aula para el uso del baño y el lavado de manos".

Durante la reunión del martes, la presidenta de la junta, Colleen Beaudoin, también comentó cómo el tema la tomó por sorpresa.

"He hablado con varios directores al respecto. Me quedé atónita por la cantidad de niños de kínder que entran sin estar entrenados para ir al baño", dijo Beaudoin. "Eso me dejó asombrada".

Si bien varios padres están colaborando con las escuelas, Legg dijo que otros no lo hacen.

"Algunos esperan que nuestros maestros de kínder actúen básicamente como padres. Nosotros no somos sus padres", afirmó.

Legg dijo que estarán "trabajando con políticas y procedimientos", así como con grupos nacionales, para ayudar a abordar el problema y evitar que se convierta en una distracción en el aula.

Eso podría significar requerir que los estudiantes regresen a casa por una semana "con el fin de recibir entrenamiento con apoyo, para prepararlos para regresar al salón de clases".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.