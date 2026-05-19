Por qué el sindicato de maestros de Florida demandó por los cupones escolares universales del estado

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Cientos de miles de familias de Florida han utilizado los cupones estatales para ayudar a pagar la matrícula en escuelas privadas o la educación en el hogar desde que el estado eliminó las restricciones de ingresos y de inscripción en 2023.

También ha habido cambios en las normas (este link está en inglés) que permitieron a las escuelas chárter mudarse a edificios de escuelas públicas subutilizados. Y las escuelas públicas tradicionales de Florida experimentaron una disminución en la inscripción y limitaciones presupuestarias (este link está en inglés), lo que provocó el despido de maestros.

Recientemente, la Asociación de Educación de Florida (FEA, por sus siglas en inglés) (este link está en inglés), el sindicato de maestros más grande del estado, junto con padres de familia, miembros de la junta escolar y organizaciones de derechos civiles, demandó al Departamento de Educación del estado. Afirman que la disparidad entre las escuelas públicas tradicionales y las escuelas privadas que reciben cupones de los contribuyentes viola la constitución estatal.

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La demanda alega que casi $4,500 millones del dinero de los contribuyentes se envían a escuelas privadas y escuelas chárter a través de la Beca de Empoderamiento Familiar (Family Empowerment Scholarship), y que estas no están sujetas a la misma supervisión que las escuelas tradicionales.

El presidente de la Asociación de Educación de Florida, Andrew Spar, dijo que la demanda fue un último recurso.

"No podemos esperar un año más. No podemos esperar a otros funcionarios electos. Nuestros estudiantes no pueden perder ni un día más de educación", afirmó.

Spar también señaló que el sindicato está solicitando "rendición de cuentas, transparencia y un conjunto básico de estándares educativos".

El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, dijo que el propósito de los cupones es garantizar que los niños reciban la mejor educación posible.

"Vamos a seguir apoyando a las familias y asegurando que puedan utilizar esas oportunidades para que sus hijos reciban la mejor educación para su éxito", declaró. "Nos mantendremos firmes y sin disculpas en la convicción de ese principio".

En "The Florida Roundup", con el presentador Tom Hudson, el reportero de Político Andrew Atterbury detalla el desafío constitucional, el debate sobre las regulaciones y por qué la educación en el hogar es un factor importante.

La entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

Hablemos de esta demanda presentada tres años después de que el programa de cupones se expandiera a cupones universales. ¿Por qué presentar la demanda ahora?

Creo que para mucha gente habría tenido sentido, tal vez, si esto se hubiera presentado hace un par de años, cuando ocurrió la elección escolar universal.

Pero, por otra parte, ahora hay más efectos que tal vez se puedan documentar y utilizar para sustentar el caso, lo cual estoy seguro de que la FEA hará en esto.

Sin embargo, es interesante porque esta es la primera vez que los cupones realmente han sido impugnados desde que se volvieron universales. Pienso en la postura del exgobernador Jeb Bush... Él es un gran defensor de los cupones. Es una de las personas que puso esto en marcha. Él fue quien tuvo que lidiar con la demanda original sobre esto hace años.

Básicamente, él dijo que este es un intento de la FEA por revivir el fallo de 2006 que revocó el primer cupón de la historia del estado, el cual eventualmente dio origen a los otros cupones en los que nos encontramos ahora.

Así que ahora, tal vez, dado que hemos tenido tres años para que las escuelas muestren cómo esto les está afectando, la FEA piense que es el momento de acudir ante un juez.

¿De cuánto dinero estamos hablando aquí en 2026? ¿Cuánto financiamiento estatal para la educación se está asignando a estos cupones?

Es una parte importante. El presupuesto que están analizando ahora asciende hasta los $4,500 millones para cupones. Y el año en curso es de $4,200 millones. Esos fondos corresponden únicamente a las becas provenientes del dinero estatal que se destinan a los estudiantes para que asistan a una escuela privada o incluso, a veces, para la educación en el hogar.

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Eso es algo que mucha gente pasa por alto, que ahora existen cupones para la educación en el hogar, y son muy populares. Creo que son incluso más populares de lo que los legisladores pensaron que llegarían a ser.

Estábamos haciendo un programa en vivo en nuestra estación miembro en Orlando, Central Florida Public Media. Y tuvimos como invitada a la superintendente del condado de Orange (Marla Vázquez). Le preguntamos sobre la caída en la inscripción escolar en las escuelas públicas tradicionales. Y ella citó, ante todo, la educación en el hogar por encima de las escuelas privadas.

Especialmente ese es el aspecto del que se escucha hablar mucho en algunos de estos condados más rurales, porque en muchos casos no hay escuelas privadas, pero los padres aun así dicen: "Oye, puedo obtener un cupón para enseñarle a mi hijo en casa lo que yo quiera enseñarle". Y los cupones son de unos $8,000.

A algunas personas les desagradaba la idea de tener más regulación estatal sobre la educación en el hogar, ya que el punto central de esta es no tener regulaciones estatales, pero creo que ese cupón resultó muy atractivo para la gente. Y hace que la educación sea accesible de una manera que probablemente no lo era antes.

La demanda es por el dinero, pero en realidad me parece que cita reglas y regulaciones justas entre las escuelas públicas tradicionales, las escuelas privadas y la educación en el hogar. ¿Estoy en lo cierto?

Tiene razón. En ese punto, la demanda incluye un gráfico muy interesante. Básicamente detalla todo tipo de reglas diferentes y cómo se aplican de manera distinta a las escuelas chárter y a las becas.

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Por ejemplo, cada escuela debe contar con un oficial de seguridad escolar y un guardia armado. Eso se requiere en las escuelas chárter. Se requiere en las escuelas públicas tradicionales, pero no en el programa de becas.

Esa es una de las varias formas en que han desglosado lo que parecen ser 20 o 30 reglas distintas y cómo se aplican de manera diferente, lo cual es exactamente como usted dijo. Ese es su argumento central en esta demanda.

¿Qué pasa con la idea de los maestros certificados y las regulaciones en torno a los requisitos de un maestro certificado en las escuelas públicas tradicionales en comparación con lo que las escuelas chárter pueden hacer?

Lo que la FEA alega en la demanda para las escuelas públicas — las escuelas públicas tradicionales — es que, como sabe, las escuelas chárter son escuelas públicas.

Por lo tanto, se les exige. Los maestros deben tener un certificado de educador de Florida. Ahora bien, en el caso de las escuelas chárter, deben contratar maestros certificados, pero también pueden contratar a aquellos que son elegibles para obtener su certificación o que están trabajando para conseguirla.

Y ahora, en las escuelas privadas, no se les exige contar con una certificación de maestro certificado de Florida.

¿Existe alguna parte de la reclamación de la FEA sobre el desvío de fondos públicos de los contribuyentes desde una institución pública hacia manos privadas?

Sí, lo que piden en la demanda es que básicamente se declare inconstitucional la Beca de Empoderamiento Familiar, que es el principal programa de cupones, e incluso la ley de escuelas chárter.

Estamos hablando de 900,000 estudiantes que se verían afectados. Eso realmente demuestra por qué esto es un asunto tan importante. Eso también explica por qué el gobernador va a reaccionar con fuerza ante esto, el comisionado de educación reaccionó de manera muy enérgica, la fiscal general, el exgobernador Jeb Bush.

Así que cuando se presenta un desafío de este tipo en este estado, uno se enfrenta básicamente a todos los que están en el poder. Es decir, Florida se autodenomina "el estado de la elección escolar", donde tenemos más estudiantes en programas de elección escolar que nadie. Así que sí, cuando se presenta una demanda como esta, se les está confrontando directamente.

Esta historia fue recopilada a partir de entrevistas realizadas por Tom Hudson para "The Florida Roundup".