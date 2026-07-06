Grupos de educación superior rechazan la prohibición de Florida a estudiantes indocumentados en universidades públicas

Los estudiantes deberán demostrar su estatus legal para poder inscribirse en el sistema de universidades públicas o en los programas de educación para adultos del estado.

La Junta de Educación del Estado de Florida aprobó los cambios (este link está en inglés) la semana pasada. Todos los miembros de la junta votaron a favor de las enmiendas, con excepción de Daniel Foghanoli.

Aún no está claro si los nuevos requisitos se aplicarán a los estudiantes actuales o únicamente a los nuevos aspirantes.

La Junta tampoco ha aclarado si la modificación afectará a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o a quienes tengan solicitudes de asilo en trámite; todos ellos cuentan con autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos mientras dichos programas sigan vigentes.

WUSF se comunicó con la Junta de Educación, pero aún no ha recibido respuesta.

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El sistema de universidades públicas de 12 miembros, el cual opera de forma independiente al sistema de 28 escuelas superiores (colleges) del estado, también evalúa implementar una restricción similar (este link está en inglés).

Cerca de 40 personas se pronunciaron en contra de los cambios regulatorios durante la reunión del martes pasado, incluidos legisladores demócratas. Estos sostienen que la Junta se está extralimitando en sus funciones al crear políticas ante la ausencia de una ley estatal correspondiente.

El senador demócrata por Orlando, Carlos Guillermo Smith, miembro del Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos (JAPC, por sus siglas en inglés), informó que dicho comité envió una carta a la Junta (este link está en inglés) para cuestionar la legalidad de la medida.

El JAPC es un comité bipartidista (este link está en inglés) encargado de garantizar que las agencias se mantengan dentro de los límites de su autoridad regulatoria.

"Esa autoridad consiste en implementar las leyes que la legislatura ha aprobado y que el gobernador ha firmado. No tienen la facultad de crear sus propias leyes, como intentan hacer aquí con esta propuesta", afirmó Smith.

La carta también señala que las normas violan la ley estatal de Florida (este link está en inglés), la cual prohíbe la discriminación por origen nacional contra los estudiantes en el sistema de educación pública desde el jardín de niños hasta la universidad (K-20).

"Realmente va en contra del propósito de la educación. Habrá jóvenes que dejen la preparatoria porque perderán sus aspiraciones, al sentir que no pueden ir a la universidad". Gaby Pacheco es presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US

Durante la sesión legislativa de 2026, los legisladores no lograron aprobar los proyectos de ley que habrían prohibido (este link está en inglés) el ingreso de estudiantes indocumentados a las universidades y escuelas superiores públicas.

Como resultado, Smith y otros críticos han acusado a la Junta de intentar eludir a la legislatura.

"Lo que el gobernador Ron DeSantis está haciendo ahora es utilizar a las personas que designó en la Junta de Educación del Estado para intentar crear nuevas leyes que la legislatura no aprobó", señaló Smith. "En realidad, las cosas no funcionan así".

Smith agregó que, en última instancia, corresponde al JAPC —el cual cuenta con una mayoría republicana— tomar medidas en contra de la junta.

El año pasado, el estado eliminó la matrícula estatal (in-state tuition) para estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, incluso si eran residentes de Florida. En algunos casos, dichos alumnos vieron duplicarse o casi triplicarse el costo de sus matrículas.

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Para poder costear la continuidad de sus estudios, algunos alumnos redujeron la cantidad de materias por semestre, lo que retrasó sus fechas de graduación (este link está en inglés).

Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US (este link está en inglés)—una organización que facilita el acceso a la universidad para estudiantes inmigrantes.

Señaló que el grupo ayudó a cientos de estudiantes a cambiarse a programas en línea o a instituciones privadas donde pudieran recibir becas tras el incremento de las colegiaturas.

Pacheco explicó que las nuevas restricciones en el nivel de escuelas superiores —y en el nivel universitario si se implementa la propuesta— prácticamente les cerrarían las puertas de la educación superior a estos jóvenes.

Esto también convertiría a Florida en uno de los estados más restrictivos del país en cuanto al acceso a la educación superior para estudiantes inmigrantes. Alabama, Georgia y Carolina del Sur cuentan con leyes o políticas similares (este link está en inglés).

"Realmente va en contra del propósito de la educación", afirmó Pacheco. "Habrá jóvenes que dejen la preparatoria porque perderán sus aspiraciones, al sentir que no pueden ir a la universidad".

Las instituciones privadas aún podrían ser una opción, comentó Pacheco. Sin embargo, los estudiantes indocumentados enfrentan barreras adicionales al no tener acceso a la ayuda financiera federal ni a las becas estatales.

Excluir a los estudiantes indocumentados podría costarle al sistema de universidades públicas cerca de $15 millones de dólares en concepto de matrículas, según un análisis del Florida Policy Institute (este link está en inglés).

El impacto en la fuerza laboral de Florida es otro factor importante a considerar, de acuerdo con Diego Sánchez, vicepresidente de políticas y estrategia de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration (este link está en inglés), una organización que aboga por los estudiantes inmigrantes.

"Florida se está disparando en el pie", expresó Sánchez. "El estado ha educado a estos estudiantes, se ha beneficiado de su esfuerzo y ahora quiere cerrarles la puerta justo cuando están listos para contribuir".

Cada año, alrededor de 8,000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas preparatorias de Florida, según datos del Higher Ed Immigration Portal (este link está en inglés).

Cerca de 49,000 estudiantes indocumentados se encuentran inscritos en instituciones de educación superior en Florida.

"Se trata de estudiantes que ya forman parte de las comunidades de Florida. Asistieron a nuestras escuelas preparatorias, estudiaron en colegios previos y pertenecen a familias que pagan impuestos", concluyó Sánchez.