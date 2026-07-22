Estas son las fechas clave que debe conocer antes de las elecciones de Florida de 2026

La participación de los votantes durante las elecciones intermedias suele ser mucho menor en comparación con los años en que las candidaturas presidenciales están en la boleta. Sin embargo, el supervisor de Elecciones del condado de Pasco, Brian Corley, señaló que la ironía radica en que esta situación debería ser “al revés”.

“Todo el mundo se emociona cuando la presidencia está en la boleta”, afirmó Corley. “Pero considero que la verdadera acción ocurre en el ámbito local, francamente”.

Corley explicó que las elecciones intermedias se enfocan más en los cargos estatales y locales, donde las contiendas tienen un impacto más directo en las personas.

“Piense, por ejemplo, en el poder que le otorgamos a un comisionado del condado”, indicó. “Si observa todo el crecimiento, la infraestructura, las carreteras y el medio ambiente, todo eso se gestiona a nivel del condado”.

En estas elecciones, la ciudadanía de Florida tiene contiendas nacionales en la boleta: la Cámara de Representantes de EE. UU. y una elección especial para ocupar el cargo del exsenador Marco Rubio. No obstante, como señaló Corley, la acción fundamental se encuentra a nivel estatal y local, donde el electorado decidirá sobre una nueva gubernatura, escaños en la Cámara de Representantes y el Senado estatales, juntas escolares, entre otros cargos.

A continuación, los plazos clave (este link está en inglés) para garantizar que su voz sea escuchada.

Fechas clave

Elecciones primarias de 2026

Fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación partidista: 20 de julio

Fecha límite para solicitar la boleta de voto por correo: 6 de agosto

Periodo de votación anticipada (periodo obligatorio): Del 8 al 15 de agosto Comuníquese con el Supervisor de Elecciones (este link está en inglés) para conocer los días opcionales de votación anticipada

Día de la elección: 18 de agosto

Elecciones generales de 2026

Fecha límite para registrarse para votar: 5 de octubre

Fecha límite para solicitar la boleta de voto por correo: 22 de octubre

Periodo de votación anticipada (periodo obligatorio): Del 24 al 31 de octubre Comuníquese con el Supervisor de Elecciones (este link está en inglés) para conocer los días opcionales de votación anticipada

Día de la elección: 3 de noviembre

Cómo registrarse para votar

En línea en RegisterToVoteFlorida.gov (este link está en inglés)

En persona a través de cualquier oficina de recaudación de impuestos que expida licencias de conducir de Florida o tarjetas de identificación del estado. También puede enviar su información de registro electoral en línea (este link está en inglés) a través del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FDHSMV, por sus siglas en inglés) al renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación.

A través de agencias de registro de votantes (este link está en inglés).

Por correo o en persona. El formulario de solicitud de registro electoral a nivel estatal (DS-DE 39) está disponible en la sección de formularios (este link está en inglés) para prellenar e imprimir o descargar.



Para cualquier otra duda, llame o envíe un correo electrónico al Supervisor de Elecciones de su condado (este link está en inglés).

NOTA ESPECIAL: Si el FDHSMV le ha expedido un nuevo número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de Florida desde que se registró, comuníquese con su Supervisor de Elecciones para asegurarse de que su expediente electoral refleje el número más reciente.

Para ser elegible para votar, debe:

Ser ciudadano de los Estados Unidos de América;

Ser residente legal de Florida;

Ser residente legal del condado donde desea registrarse;

Tener al menos 18 años de edad (puede pre registrarse para votar si tiene 16 años);

No ser una persona declarada legalmente incapacitada mentalmente para votar en Florida o en cualquier otro estado sin que se le hayan restituido sus derechos de voto; y,

No haber sido condenado por un delito grave sin que se le hayan restituido sus derechos de voto.

También necesitará:

Su licencia de conducir de Florida o tarjeta de identificación de Florida expedida por el FDHSMV;

La fecha de expedición de su licencia de conducir de Florida o tarjeta de identificación de Florida; y

Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

La fecha límite para registrarse para votar en una próxima elección es 29 días antes de la contienda.

Voto por correo

Puede solicitar una boleta para votar por correo a través de la oficina del Supervisor de Elecciones de su condado. Las boletas deben ser recibidas en dichas oficinas a más tardar el 3 de noviembre a las 7:00 p.m.

LEA TAMBIÉN: ¿Desea votar por correo en estas elecciones? Aquí le explicamos cómo (este link está en inglés)

Haga click en su condado para obtener información sobre cómo solicitar una boleta por correo:

Votación anticipada

Si no desea enviar su boleta por correo ni esperar en fila el día de la elección, también puede votar de manera anticipada. A continuación, se presentan las fechas y horarios en la región de Tampa Bay para emitir su voto.

Elecciones primarias del 18 de agosto

Hillsborough (este link está en inglés): Del 3 al 16 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Pinellas (este link está en inglés): Del 8 al 16 de agosto, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábado y domingo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sarasota (este link está en inglés): Del 8 al 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Manatee (este link está en inglés): Del 8 al 16 de agosto, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Pasco (este link está en inglés): Del 8 al 15 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Polk (este link está en inglés): Del 8 al 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Hernando (este link está en inglés): Del 8 al 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Elecciones generales del 3 de noviembre

Hillsborough (este link está en inglés): Del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Pinellas (este link está en inglés): Del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Sarasota (este link está en inglés): Del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Manatee: Aún no disponible.

Pasco (este link está en inglés): Del 19 al 31 de octubre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Polk: Aún no disponible.

Hernando (este link está en inglés): Del 22 al 31 de octubre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Qué llevar consigo para votar

Ya sea que vote de manera anticipada o en persona el día de la elección, debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma. A continuación, se detallan los tipos de identificación válidos que se aceptarán:

Licencia de conducir de Florida o tarjeta de identificación expedida por el FDHSMV

Pasaporte de EE. UU.

Tarjeta de débito o crédito

Identificación militar

Identificación estudiantil

Identificación de un centro de retiro

Identificación de asociación de vecinos

Identificación de asistencia pública

Tarjeta de salud para veteranos expedida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE. UU.

Licencia para portar un arma oculta o de fuego (expedida conforme a la sección 790.09 (este link está en inglés))

Tarjeta de identificación de empleado expedida por cualquier rama, departamento, agencia o entidad del Gobierno Federal, del estado, de un condado o de un municipio

No se permite tomar fotografías en los centros de votación, con una sola excepción: la autofoto con la boleta (ballot selfie (este link está en inglés)). Aunque algunos estados prohíben esta práctica, a los residentes de Florida se les permite tomar una fotografía de su boleta dentro de la casilla electoral.

Lo que no puede llevar consigo

La ley de Florida (este link está en inglés) prohíbe que cualquier persona ingrese a un centro de votación con un arma corta o una arma oculta.

El Estado del Sol (Sunshine State) también prohíbe cualquier material de campaña política o proselitismo electoral a menos de 150 pies de los centros de votación. Sin embargo, se permite usar camisetas o gorras con temas políticos siempre y cuando acuda únicamente a votar. Una vez que emita su voto, deberá salir más allá de la línea de restricción de propaganda electoral.

“Nos encanta cuando los votantes vienen acompañados de sus hijos o nietos”, expresó el supervisor de elecciones de Pasco, Brian Corley. “Son los futuros votantes y esto significará un gran cambio. Queremos inculcar la importancia de la educación cívica”.

¿Desea unirse a la conversación o compartir su historia? Envíe un correo electrónico a Meghan a bowman4@wusf.org .

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí (este link está en inglés).

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.