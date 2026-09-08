El condado de Hillsborough reporta un 'aumento inusual' de dengue adquirido localmente. Cómo protegerse

El condado de Hillsborough está registrando un “aumento inusual” de casos de fiebre del dengue adquiridos localmente, de acuerdo con el Departamento de Salud de Florida.

A nivel estatal, se han registrado 73 casos este año (todos a partir de julio), de los cuales 59 corresponden a Hillsborough.

El cirujano general de Florida, el Dr. Joseph Ladapo, declaró el viernes en una rueda de prensa que el departamento ha observado un incremento de casos adquiridos localmente en otras áreas del estado, pero que Hillsborough ha sido el “epicentro de la situación”.

Del 23 al 29 de agosto, el período correspondiente a los datos más recientes publicados (este link está en inglés), el estado reflejó un aumento de 29 casos en Hillsborough. Se habían registrado 30 en el informe previo del 16 al 22 de agosto.

Se reportaron otros tres casos durante la semana: dos en el condado de Pinellas, que acumula cinco en 2026, y el primero de este año en el condado de Pasco.

La vigilancia estatal detectó cuatro muestras adicionales de mosquitos con Aedes aegypti que dieron positivo a dengue en Hillsborough, recolectadas entre el 25 y el 27 de agosto. El Aedes aegypti es la especie capaz de transmitir el dengue a los seres humanos.

LEA TAMBIÉN: Se duplican los casos de dengue en Hillsborough a medida que aumentan las muestras de vigilancia de mosquitos infectados (este link está en inglés)

Las muestras son grupos de mosquitos recolectados y analizados en conjunto.

Hasta el 29 de agosto, los condados de Alachua, Duval, Leon, Orange, Palm Beach, Pasco y Walton se encuentran bajo aviso por enfermedad transmitida por mosquitos. Los condados de Hillsborough, Miami-Dade y Pinellas se encuentran bajo alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos.

A nivel estatal, se registraron 27 casos nuevos de dengue asociado a viajes durante la semana del informe, acumulando 136 en el año.

Rocíe, cubra y drene

El dengue (este link está en inglés) se manifiesta como una enfermedad similar a la gripe. Se caracteriza por dolores musculares intensos, dolor en las articulaciones, fiebre y, en ocasiones, erupciones en la piel. La fiebre no es contagiosa y por lo general no presenta complicaciones respiratorias. Los síntomas suelen manifestarse dentro de los 15 días posteriores a la picadura del mosquito.

“Es importante que los residentes de Florida sepan que existen medidas que podemos tomar para ayudar a reducir la propagación de estos terribles y molestos mosquitos”, afirmó Ladapo.

Las autoridades de salud destacan tres pasos: rocíe, cubra y drene.

El departamento de salud recomienda utilizar un repelente de insectos registrado a nivel federal y seguir las instrucciones de la etiqueta. Se aconseja buscar repelentes que contengan los siguientes ingredientes activos: DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón, para-mentano-diol o 2-undecanona.

También se sugiere usar camisas de manga larga holgadas y pantalones largos cuando se esté al aire libre.

Las autoridades sanitarias señalan que es fundamental que los residentes inspeccionen el entorno de sus viviendas para eliminar cualquier acumulación de agua estancada. Los mosquitos pueden reproducirse en cantidades mínimas de agua; incluso la cantidad contenida en la tapa de una botella puede ser suficiente.

Asimismo, se sugiere colocar mosquiteros en puertas y ventanas, además de utilizar aire acondicionado de ser posible.

Colaboración con el control de mosquitos y otros aliados

El departamento de salud trabaja en conjunto con aliados locales para monitorear la actividad en Hillsborough y respaldar los esfuerzos de control de mosquitos.

La administradora y jefa de salud del Departamento de Salud de Florida en Hillsborough, Carla Fry, indicó que el personal ha realizado labores de alcance comunitario, visitando a cerca de 4,000 residentes y 400 comercios para orientarlos sobre el tema. También han distribuido repelente y explicado los métodos para drenar y cubrir recipientes.

“Nuestro equipo de Salud Pública Ambiental está visitando las llanteras”, explicó Fry. “Ellos trabajan cerca del agua estancada. Por ello, debíamos asegurarnos de que estuvieran protegidos y, a la vez, proporcionarles pequeñas pastillas conocidas como dunks, las cuales se colocan en el agua para eliminar las larvas de mosquitos. De este modo, estamos distribuyendo estos insumos en los vecindarios”.

La agencia también mantiene una colaboración con los servicios locales de control de mosquitos.

“Son innovadores, creativos y rápidos”, señaló Fry. “Actualmente comparten datos e información en tiempo real desde el momento en que identificamos un caso y una ubicación”. Esto permite a los equipos de control de mosquitos aplicar tratamientos lo antes posible.

Entre otros aliados se encuentran la Universidad del Sur de Florida, que aporta experiencia técnica en la materia, y el Hospital General de Tampa.

“Ellos también están detectando aquellos casos que de otra forma podrían pasar desapercibidos. Cuando nos notifican, nuestro equipo activa de inmediato los protocolos de vigilancia e investigación. Determinan rápidamente dónde ha estado la persona, dónde trabaja y dónde pudo haber contraído la enfermedad”, agregó Fry.

WUSF informó anteriormente (este link está en inglés) que el control de mosquitos de Pinellas estaba ampliando su respuesta al enfocar las inspecciones terrestres y las fumigaciones al amanecer en las zonas de Palm Harbor y St. Petersburg.

Obtén información sobre la prevención de picaduras de mosquitos en el sitio web del Departamento de Salud de Florida (este link está en inglés).