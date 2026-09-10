La USF inicia las obras del desarrollo Uptown Landing de $500 millones de dólares

La Universidad del Sur de Florida (USF) comenzó la construcción de un proyecto de redesarrollo cerca de Fletcher Avenue que se conocerá como Uptown Landing (este link está en inglés).

Autoridades de la USF y líderes locales se congregaron el martes justo al norte del campus de Tampa para dar inicio a la construcción del proyecto.

La primera fase de esta asociación público-privada de multi millones de dólares transformará la zona en un distrito de uso mixto con viviendas estudiantiles, espacios comerciales, un hotel, un centro de conferencias y un importante edificio de investigación académica, según un comunicado de prensa de la universidad.

1 of 2 — Uptown Landing early rendering 1.png Una representación gráfica muestra los edificios planificados para Uptown Landing de la USF, el cual se desarrolla en conjunto con los socios ACE Fletcher, LLC, Capstone Development Partners, Aureate Development y Ellison Development. Screenshot of a Hillsborough County Commission presentation 2 of 2 — USF Uptown lendering 1.png Una representación gráfica de Uptown Landing de la USF muestra uno de los varios edificios proyectados para el lugar. El complejo contará con 700 unidades de vivienda estudiantil, diversos restaurantes, locales comerciales, un hotel, un centro de conferencias y un nuevo edificio de investigación con capacidad para 1000 investigadores adicionales. Courtesy of University of South Florida

De un campo de golf en desuso a un desarrollo de uso mixto

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Directiva de la USF, Mike Griffin, señaló que este proyecto se estuvo preparando durante mucho tiempo.

De pie bajo una gran carpa blanca en el terreno de aproximadamente 30 acres, Griffin recordó lo que impulsó la idea de transformar el antiguo campo de golf (este link está en inglés) de la universidad, The Claw, en un activo de mayor valor.

“Miré a mi alrededor y me di cuenta de que este campo de golf ya no representaba la grandeza de la Universidad del Sur de Florida”, afirmó. “Nuestros estándares habían subido mucho, pero desafortunadamente esta increíble propiedad no se había mantenido a la par”.

Para replantear el espacio, la universidad está utilizando la asociación público-privada más grande en la historia del Sistema Universitario Estatal de Florida, de acuerdo con un comunicado de prensa de la USF.

Captura de pantalla de la presentación del condado de Hillsborough.

Se estima que la primera fase del desarrollo costará casi $500 millones de dólares. Cerca de $270 millones provendrán de socios públicos y privados, mientras que otros $225 millones estarán destinados a un nuevo edificio de investigación académica que se llamará Translation Research Institute.

A principios de este año, la Comisión del Condado de Hillsborough aprobó $24 millones (este link está en inglés) de dólares para infraestructura vial clave y mejoras de seguridad pública vinculadas al desarrollo de uso mixto.

A finales del año pasado, la Junta de Gobernadores de Florida aprobó el proyecto y asignó $8 millones de dólares en fondos estatales para el edificio de investigación, así como otros $31 millones para la infraestructura del campus este, según una presentación de la comisión del condado (este link está en inglés) realizada en febrero de 2026.

Las conversaciones iniciales sobre el desarrollo del terreno del campo de golf generaron preocupación entre grupos ambientalistas debido a la contaminación por escorrentía de aguas pluviales hacia la cercana Reserva Forestal de la USF.

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El proyecto se conocía como Fletcher District antes de que se revelara el nuevo nombre el martes.

El presidente de la USF, Moez Limayem, declaró que el inicio de las obras de Uptown Landing representó la culminación de los esfuerzos de varios presidentes universitarios que lo precedieron.

“Este proyecto no habría sido posible sin el increíble trabajo de la presidenta Judy Genshaft, concluido posteriormente por la presidenta Rhea Law. Estoy aquí para construir sobre sus bases y, con suerte, hacer esto realidad y llevarlo a cabo”, expresó Limayem.

Mirando hacia el futuro

Líderes locales también destacaron otros importantes desarrollos que coincidirán con la remodelación de Uptown Landing.

“Incluso imagínense, en menos de un año, el estadio dentro del campus de la USF (este link está en inglés)—que si no han volteado hacia allá, ya pueden verlo y se ve realmente genial— va a estar vibrando”, comentó Ken Hagan, comisionado del condado de Hillsborough. “El próximo verano abre el proyecto de redesarrollo de MOSI (este link está en inglés) del condado y, pocos meses después, Uptown Landing estará lleno de vida”.

Representaciones gráficas anteriores del distrito mostraban que el hotel del lugar tendrá vistas desde la calle y desde el último piso hacia el nuevo estadio, cuya apertura está programada a poca distancia a pie del desarrollo para el otoño de 2027.

Se espera que la primera fase de Uptown Landing abra sus puertas para el otoño de 2028.