¿Qué motiva su voto en estas elecciones? Esto es lo que dicen algunos floridanos

El Día de las Elecciones es el martes. Y hasta el momento, 5.1 millones de personas han votado de manera anticipada o por correo.

Las elecciones de término medio suelen registrar una participación menor que los ciclos presidenciales. En la última, hace cuatro años, casi 7.8 millones de personas votaron, según la División de Elecciones de Florida (este link está en inglés).

Las cifras de este año están en camino de superar la elección de 2022.

Sean Freeder es profesor asociado en la Universidad del Norte de Florida y director docente del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública.

Meghan Bowman / WUSF Sean Freeder es profesor asociado en la Universidad del Norte de Florida y director docente del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL, por sus siglas en inglés).

Dijo que las cifras de votación anticipada pueden predecir números más altos más adelante, pero que la gente también podría estarse adaptando a tener múltiples semanas para votar. Aun así, anticipa una “alta participación electoral”, basándose en las tendencias que han rastreado durante la última década.

Y piensa que gran parte de la alta participación de este año está impulsada por el presidente Donald Trump.

“Sí creo que, en primer lugar, cuando se aumentan las apuestas, es más probable que la gente acuda a votar en las elecciones de término medio; y en segundo lugar, la gente acude en mayor proporción en las elecciones presidenciales porque el presidente está en la papeleta; eso es lo que a la gente realmente le suele importar”, dijo.

Por supuesto, Trump no está en esta papeleta. Pero muchas personas están votando como si lo estuviera. Y Freeder dijo que eso es típico en las elecciones de término medio.

“Hablamos de una maldición de término medio en la ciencia política en la que, como suele ser el caso en los últimos 40 o 50 años, su partido gana la presidencia y dos años después, como un péndulo que va de un lado a otro, se puede predecir prácticamente que ese partido la tendrá difícil en esa siguiente elección de término medio”, dijo.

Los principales temas varían según la edad

Your Florida preguntó a las personas qué impulsa sus votos este mes de noviembre. Para la mayoría de los demócratas, surgió al menos uno de tres temas: la asequibilidad, la guerra con Irán y la corrupción.

Para los republicanos, las respuestas variaron según la edad.

Michael Fusella, recién graduado de la Universidad del Sur de Florida y expresidente del club de los Colegiales Republicanos en USF, dijo que la asequibilidad y la inmigración son algunos de sus temas principales.

Meghan Bowman / Zoom Michael Fusella es un votante republicano de Tampa. Se graduó recientemente de la Universidad del Sur de Florida.

“Y luego la política exterior también, esa es otra muy importante para mí”, dijo. “Especialmente el estar involucrados en la guerra de Irán. No muy bueno. No me gusta ver eso para nada. No se nos prometió eso, y (me) siento bastante traicionado por ese error de política exterior que creó Trump”.

Pero Laura Casati, quien vive en Tallahassee y trabaja con caballos, dijo que pensaba que la guerra en Irán era necesaria y que los precios más altos del combustible no son un problema.

“He pasado por precios altos de la gasolina antes. Soy una persona trabajadora. Debo trabajar para ganarme la vida, ¿y qué? Dejen de quejarse. Esto va a cambiar”, dijo. “Va a cambiar. Va a ser increíble. Y Trump está muy al tanto de cómo restaurar nuestras reservas de petróleo. En última instancia, estoy al tanto de los mercados petroleros y de cómo pueden fluctuar”.

Freeder dijo que la desconexión entre los dos es algo que está viendo más a menudo.

“Realmente se ve esta ruptura basada en la edad”, dijo. “Los votantes mayores parecen mucho más dispuestos a quedarse con Trump, estar menos decepcionados, dar más excusas de por qué las cosas podrían estar saliendo mal, y sabe, esto no es realmente una ruptura con la historia. Los jóvenes simplemente están mucho más profundamente insatisfechos con el estado de las cosas, por lo que creo que lo sienten, no están acostumbrados a decepcionarse porque son muy jóvenes y están votando, así que a su primera decepción, están más dispuestos a romper con el partido”.

¿Qué impulsa su voto?

Freeder dijo que es similar para algunos demócratas también.

Como Lynn Miller, una demócrata que vive en una comunidad de jubilados en Ocala.

“Principalmente, es la corrupción desde arriba, demoler la Casa Blanca, iniciar una guerra en Irán”, dijo. “La gente aquí (está) pagando $5, $6 por la gasolina, están recortando Medicaid, Medicare se está viendo afectado, pero realmente se reduce a la corrupción, en mi opinión”.

Daniel Lack también vive en una comunidad de jubilados en Ocala. Dijo que el único tema que impulsa su voto “es la supervivencia de nuestra democracia”.

Meghan Bowman / Zoom Youshay Wasim es un demócrata de Brandon. Dice que quiere que Angie Nixon gane la contienda por el Senado para combatir la corrupción.

Randi Sathan es una demócrata en el Condado de Manatee. En una sesión de WUSF, dijo que los republicanos y los demócratas deben unirse “para salvar nuestra democracia y hacer de Florida el lugar donde todos los floridanos queramos vivir de nuevo”.

“Creo que el tema más grande que impulsa esta elección en noviembre es que tenemos que salvar nuestra democracia”, dijo.

Youshay Wasim es un demócrata en Brandon. Dijo que está atento a la contienda por el Senado “porque eso decidirá si queremos rendición de cuentas o simplemente queremos una corrupción continua”.

“Quiero ver que se maneje la corrupción y quiero ver que baje el costo de vida, y solo veo a un lado intentándolo en este momento”, dijo. “Realmente quiero que gane Angie Nixon porque ya sabe que el Senado (tiene) mucho poder sobre las investigaciones, y quiero que se hagan algunas cosas en ese sentido. Pero ella también tiene planes, y estoy entusiasmado con esos planes porque el otro lado no tiene planes”.

La división por la DSA

¿Recuerda a nuestro votante republicano de antes, Michael Fusella? Dijo que se abstuvo de votar en la contienda para gobernador, pero no pudo convencerse de votar por Angie Nixon para el Senado de los EE.UU. debido a su alineación con el movimiento Socialistas Demócratas. Otros republicanos han expresado preocupaciones similares.

Data courtesy of the Public Opinion Research Lab at the University of North Florida El Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL) de la Universidad del Norte de Florida encuestó a 1,471 votantes con probabilidad de votar en las elecciones de término medio sobre una serie de temas. Se preguntó a los encuestados por quién planeaban votar en la contienda por el Senado de los EE. UU. entre la candidata demócrata Angie Nixon y la titular republicana Ashley Moody.

Las encuestas de UNF muestran (este link está en inglés) a Nixon cuatro puntos por detrás de la senadora republicana titular Ashley Moody.

“Todavía está a una distancia alcanzable”, dijo Freeder. “Cuatro puntos no es mucho en elecciones que solían ser ganadas por 15 o 20 puntos por los republicanos en 2022 y 2020”.

Y dijo que no hay evidencia sólida de que la etiqueta de “socialismo” la esté perjudicando.

“El tipo de ataques principales dentro de la contienda al Senado: Nixon diciendo que Ashley Moody está envuelta en este escándalo de Hope Florida, Moody diciendo que Nixon es socialista, y preguntamos en nuestra encuesta, ¿cuál de esas cosas le preocupa?”, dijo Freeder. “Y encontramos que había un mayor nivel de preocupación (este link está en inglés) en torno a Hope Florida que el que realmente había sobre el socialismo”.

La controversia de Hope Florida se deriva de un pago de acuerdo de Medicaid de $10 millones a una organización benéfica vinculada a la primera dama Casey DeSantis. Un tribunal de apelaciones anuló la conclusión de un gran jurado de que el dinero fue malversado.

Al final del día, Freeder dijo que Florida sigue siendo un estado republicano. Incluso con mucho entusiasmo detrás de Nixon, eso podría no ser suficiente para darle el triunfo.

“Pero sí creo que el solo entusiasmo de tenerla en la papeleta podría hacer que un grupo de jóvenes salga a votar por Nixon. Sí, mientras estén allí, también marcarán la casilla por Jolly”, dijo Freeder.

David Jolly, el demócrata que se postula para gobernador contra el representante federal republicano Byron Donalds, es un exrepublicano y un candidato moderado. Freeder dijo que los dos se están ayudando mutuamente.

Si bien Jolly no entusiasma a los demócratas más jóvenes y de más izquierda como lo hace Nixon, está convenciendo a algunos republicanos de cruzar las líneas partidistas. Las encuestas de UNF lo muestran dos puntos por debajo de Donalds.

“Creo que Jolly está en una mejor posición para ser competitivo”, dijo Freeder. “Creo que, ya sabe, que él gane es una posibilidad muy real”.

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.