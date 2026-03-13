Conozca a su vecino musical: Andrew Karr de la Orquesta de Florida

Erik Ali-Mohamed, pasante de la familia Garth en WSMR, entrevistó a Andrew Karr de la Orquesta de Florida para la sección "Conozca a su vecino musical" de WSMR. Erik cursa el último año de la licenciatura en Interpretación Musical con especialidad en Música Comercial Contemporánea.

Andrew Karr fue mi instructor de trompa en la Universidad del Sur de Florida (USF) desde que comencé mi carrera en música en 2021. Me enseñé a mí mismo a tocar el corno francés y solo tenía un año de experiencia antes de ingresar a la USF. A pesar de que me sentía sumamente inseguro y dudaba de mi capacidad debido a mi formación previa, Karr disfrutaba escucharme tocar y me permitió encontrar la confianza en mí mismo como trompista.

Fue muy gratificante sentirme como uno de los pocos estudiantes destacados en el estudio, donde los demás músicos de alto nivel han tocado su instrumento desde la secundaria. Decidí entrevistarlo porque es un músico sumamente sensato y racional que siempre se aseguraba de que yo saliera de la lección con una sonrisa y una carcajada, incluso si llegaba a la clase muy molesto.

Buenos días, Andrew Karr.

¡Muchas gracias por aceptar realizar esta entrevista conmigo! Estoy seguro de que los oyentes de WSMR agradecerán la oportunidad de escuchar al asistente de dirección y músico de apoyo de trompa de la Orquesta de Florida.

¿Cuál es su primer recuerdo musical?

Crecí en un hogar musical, así que estuve rodeado de música clásica. Mi madre era una excelente pianista y uno de mis primeros recuerdos es estar sentado debajo del piano escuchándola tocar el Vals de Chopin en do sostenido menor. No debí haber tenido más de tres años.

¿Puede contarme más sobre su formación musical antes de unirse a la Orquesta de Florida? ¿Cómo llegó a este ámbito laboral?

Debido a que mis padres valoraban tanto la música clásica, recibí lecciones de piano a partir de los cinco años y de trompa a los nueve. Al crecer en Boston, había muchos programas y oportunidades excelentes para los músicos jóvenes, por lo que pude desarrollar habilidades orquestales desde muy temprano. En cierto punto, simplemente me pareció natural seguir esforzándome lo más que pude. Asistí al Instituto de Música Curtis y continué con una formación profesional en la Sinfónica del Nuevo Mundo (en Miami). Mi primer trabajo de tiempo completo en una orquesta fue en el extranjero, con la Filarmónica de Shanghái; después regresé a los Estados Unidos y toqué en la Orquesta de Sarasota antes de unirme a la Orquesta de Florida.

¿Qué lecciones ha aprendido de su vida profesional?

Algunas cosas importantes que he aprendido han sido trabajar a un nivel que me satisfaga sin importar las circunstancias, ser flexible y saber qué puedo aportar al lugar de trabajo.

¿Disfrutaste la escuela?

Tuve una relación compleja con mi formación en el conservatorio, pero valoré mucho la oportunidad de trabajar con músicos sumamente talentosos como compañeros.

Como trompetista profesional, ¿tiene alguna historia o momento específico en una actuación que considere un recuerdo fundamental?

Los momentos que se quedan grabados en mi memoria son aquellos en los que siento que el trabajo en equipo musical fue especialmente bueno. Al principio de mi estancia en la TFO (Orquesta de Florida), recuerdo haber tocado la segunda trompa en el "Concierto para violín" de Beethoven. Las partes de la trompa son hermosas, pero no especialmente destacadas. Sin embargo, cuando terminamos, el director y yo nos miramos y lo supimos: sonamos realmente , realmente bien.

¿Tiene alguna actuación que espera con interés?

Tengo la fortuna de ser el director interino de la TFO este año, así que hay muchas partes interesantes de primera trompa que tocaré y que no pensé que volvería a interpretar en mi carrera. Tocaré un concierto este enero que será muy divertido y, en cuanto a obras orquestales importantes, espero con especial interés la "Cuarta Sinfonía" de Bruckner y el "Concierto para violonchelo núm. 1" de Shostakóvich, que destaca la trompa de manera muy prominente.

Usted fue profesor de trompa en la Universidad del Sur de Florida; ¿sigue enseñando a estudiantes cuando no está presentando?

Decidí que, al menos por unos años, no aceptaría alumnos particulares para centrarme en las presentaciones. No obstante, este año viajé a Bismarck, Dakota del Norte, para tocar con la banda y ofrecer algunas clases magistrales.

¿Qué le gustaría decirles a los músicos más jóvenes que ven la música como una carrera?

No es fácil. Las cifras son difíciles y la competencia por los pocos trabajos mal pagados que existen es muy intenso. Pero si realmente les apasiona: ¡obsesiónense! Aprendan todo lo que puedan sobre la música, busquen nuevos intérpretes y estilos, y aprendan a ser la mejor versión musical de sí mismos que puedan ser.

Fuera de la música, ¿qué le gusta hacer?

Disfruto viajar y hacer senderismo, con una pasión particular por las cimas de las montañas. El estado físico es importante para mí, tanto por mi afición a la escalada como para tocar la trompa, así que trato de realizar una actividad saludable todos los días, incluyendo levantamiento de pesas, correr o escalar. También disfruto estudiando idiomas extranjeros y comida interesante.

Karr se toma la conquista de las alturas mediante la escalada más en serio de lo que se podría pensar. Steve Hartman incluso le dedicó un perfil al respecto para el segmento "On the Road" de CBS Evening News (este link está en inglés) hace un par de años.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.