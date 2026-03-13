El aumento en las primas de seguros médicos impulsa el interés en los ministerios religiosos de costo compartido

La participación en los ministerios religiosos de costo compartido está en aumento.

Estos grupos, que suelen estar respaldados por pequeñas iglesias menonitas, reúnen sus fondos para cubrir los gastos médicos de sus miembros.

Joann Volk, profesora investigadora de la Universidad de Georgetown que estudia el mercado de seguros de salud, señaló que estos planes alternativos suelen ser populares entre los pacientes que buscan una opción más económica que el seguro médico tradicional.

Debido a que los residentes de Florida enfrentan primas más altas y la pérdida de coberturas en los planes de Obamacare, a raíz de la incertidumbre en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) (este link está en inglés), Volk afirmó que los planes de costo compartido podrían volverse más populares, aunque con consecuencias.

Investigaciones de Commonwealth Fund revelan que los planes religiosos de costo compartido poseen menos protecciones para el consumidor (este link está en inglés), ya que carecen de una regulación integral y no garantizan el pago de las reclamaciones.

Aquí esta una version traducida del anexo que se encuentra encima:

Comparación con los Ministerios de Intercambio de Salud (HCSM)

Protección al consumidor Planes de la ACA Cobertura de los HCSM ¿Incluye cobertura para condiciones preexistentes? Sí Por lo general, no. La mayoría de los HCSM compartirán los costos de condiciones preexistentes solo si la condición se curó y ha pasado un año o más sin síntomas ni tratamiento. ¿Prohíbe el cobro de tarifas más altas según el estado de salud? Sí No. Los HCSM pueden cobrar una tarifa más alta según el estado de salud y algunos negarán la membresía a quienes no pasen un examen médico. ¿Cubre beneficios de salud esenciales? Sí No. Los HCSM no tienen que cumplir con ningún requisito de beneficios de salud y generalmente excluyen el tratamiento de salud mental, trastornos por uso de sustancias y servicios preventivos. ¿Cubre beneficios sin límites de dólares en los servicios de salud? Sí Por lo general, no. Varios HCSM establecen límites mensuales, anuales y de por vida en la cobertura (por ejemplo, límites de $50,000 por año calendario). ¿Limita los gastos de bolsillo para los consumidores? Sí No. Los HCSM a menudo limitan la cantidad que los miembros pueden compartir y los miembros son responsables de las facturas que excedan ese límite.

Nota sobre los datos: Revisión de las directrices de cinco ministerios de intercambio de salud: Altrua HealthShare, Christian Healthcare Ministries, Medi-Share Christian Care Ministry, Samaritan Ministries y Sedera Health.Fuente: JoAnn Volk, Emily Curran y Justin Giovannelli, Health Care Sharing Ministries: What Are the Risks to Consumers and Insurance Markets? (Commonwealth Fund, agosto de 2018).

"Son muy diferentes porque ni siquiera son seguros. No hay garantía de que las reclamaciones de alguien lleguen a pagarse alguna vez", comentó Volk.

La investigadora añadió que se han presentado casos (este link está en inglés), como la atención materna por un embarazo fuera del matrimonio o un aborto por un embarazo no viable, en los que las reclamaciones son rechazadas por los grupos de costo compartido debido a que la atención médica contraviene las creencias religiosas de la organización.

Y las investigaciones muestran que existen otras deficiencias importantes.

Por ejemplo, los ministerios no están obligados a demostrar solvencia financiera ni cubrir beneficios esenciales.

Este año, los legisladores de Florida intentaron legalizar que los agentes de seguros vendan estos planes de costo compartido manteniéndolos exentos del código de seguros del estado; sin embargo, el proyecto de ley se estancó en la Cámara de Representantes (este link está en inglés). Se tiene previsto que la sesión legislativa concluya el día de hoy.

Gabriella Paul cubre para WUSF las historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa. Aquí puede encontrar información sobre cómo compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.