Autoridades de agua instan a residentes del área de Tampa Bay a conservar el recurso ante sequía severa

El agua es limitada tras un año especialmente seco, lo que sitúa a la región de la gran bahía de Tampa en una de las peores escasez de agua en cinco décadas.

"Le pedimos al público que intervenga y conserve agua", dijo Warren Hogg, director científico de Tampa Bay Water. "Ayúdenos a extender el almacenamiento de nuestro embalse hasta que lleguemos a la temporada de lluvias".

El martes, el Distrito de Administración del Agua del Suroeste de Florida anunció un nivel más estricto de "fase tres" en las restricciones de riego exterior, mientras la región continúa enfrentando la sequía (este link está en inglés).

Encuentre las restricciones y reglas: Se aproximan restricciones de riego exterior más estrictas debido a la sequía persistente. (este link está en inglés)

Los residentes que viven en el área de Tampa Bay, así como en algunos condados circundantes, estarán limitados a regar sus céspedes una vez por semana del 3 de abril al 1 de julio.

Es posible que algunos condados y ciudades ya tengan sus propias restricciones (este link está en inglés) vigentes.

Las lluvias vespertinas regulares que ayudan a reponer los ríos de la región suelen aumentar hacia finales de mayo o principios de junio.

Debido a la sequía actual, el agua de los ríos, que constituye el 40% del agua potable de la región, no es una fuente disponible en este momento. Esto según Tampa Bay Water (este link está en inglés), que brinda servicio a los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco.

Las ciudades de Tampa, St. Petersburg y New Port Richey también reciben agua del proveedor.

El caudal de los ríos ha disminuido drásticamente, según Hogg. El río Hillsborough tiene entre 18 y 19 millones de galones diarios menos de lo que debería.

En estas condiciones, Tampa Bay Water depende de lo que hay en nuestros embalses, la planta de desalinización y los pozos terrestres, señaló Hogg.

Chandler Balkcom / WUSF El Embalse Regional C.W. Bill Young en Lithia.

El Embalse Regional C.W. Bill Young almacena el exceso de agua de los ríos Hillsborough y Alafia durante la temporada de lluvias de verano y la reserva para la temporada seca de primavera.

"Esa es nuestra cuenta de ahorros de agua", dijo Hogg.

Pero esa cuenta de ahorros se está agotando. El embalse puede contener hasta 15,500 millones de galones. Actualmente tiene cerca de 6,000 millones.

Consulte los niveles actuales del embalse (este link está en inglés).

El promedio de lluvia tuvo un déficit de más de un pie durante el último año, lo que significó que la región estuviera extrayendo del suministro del embalse mucho antes de lo habitual.

En esta época del año, lo ideal sería tener alrededor de 10,000 millones de galones en el embalse, dijo Hogg.

Aunque todavía podemos recurrir a la planta de desalinización y a los pozos terrestres, Hogg mencionó que esto podría significar extraer por encima del límite permitido.

"No nos quedaremos sin agua, pero corremos el riesgo de tomar más del medio ambiente de lo que tenemos permitido", afirmó Hogg.

Los pozos terrestres extraen agua del acuífero (este link está en inglés), que son capas subterráneas de roca y arena que contienen agua. La mayor parte de la población obtiene su agua potable del acuífero, el cual se recarga con la lluvia.

El acuífero Floridano, que es el más grande del sureste, enfrenta amenazas (este link está en inglés) de sobre extracción, intrusión de agua salada y el aumento del nivel del mar.

"El medio ambiente sufre cuando se extrae demasiado de él por un largo periodo de tiempo", dijo Hogg. "Tenemos las bombas y las tuberías para asegurar que cubriremos la necesidad del público. Solo le pedimos a la ciudadanía que nos ayude y conserve agua esta primavera".

Eso puede significar tomar duchas más cortas, cerrar la llave al lavarse los dientes o apagar el sistema de rociadores cuando llueve, comentó Hogg.

Aproximadamente la mitad de toda el agua utilizada por los residentes se destina al cuidado del césped, según el Distrito de Administración del Agua del Suroeste de Florida.

Michele Hopkins, directora de la división de regulación del distrito, dijo que es demasiado pronto para saber si la sequía empeorará y activará un nivel de restricciones más severo, lo que podría derivar en recargos por el uso de agua aplicados por las empresas de servicios públicos.

Hopkins señaló que continuarán monitoreando los caudales de los ríos, las precipitaciones y el suministro general de agua. Mencionó que se espera que el próximo mes sea seco, pero podríamos empezar a ver algo de lluvia en mayo.

"Queremos estar en una buena posición al salir de la temporada de lluvias de este año y entrar en la temporada seca del próximo año", dijo Hopkins. "Queremos ser capaces de estar en una posición más sólida con los recursos que estén disponibles".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.