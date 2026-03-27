¿Qué indican las victorias de los demócratas en las elecciones especiales de Florida para las elecciones intermedias?

Dos demócratas arrebataron escaños legislativos a los republicanos en las elecciones especiales del martes.

Emily Gregory ganó (este link está en inglés) el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que un republicano obtuvo por 19 puntos hace apenas dos años. Su distrito incluye Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump. Por su parte, Brian Nathan ganó (este link está en inglés) un escaño en el Senado estatal por Tampa, aunque es posible que se realice un recuento.

Ambos deberán postularse nuevamente en noviembre.

Douglas Soule, de WUSF, conversó con Aubrey Jewett, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Florida Central, sobre lo que estos resultados podrían significar para las elecciones intermedias de noviembre de 2026.

Los republicanos de Florida han dominado en años recientes. Algunos analistas políticos incluso han llegado a decir que el Partido Demócrata de Florida está muerto.

Entonces, profesora, ¿qué tan notables son estos resultados de las elecciones especiales?

Creo que es bastante importante para los demócratas de Florida, porque han tenido una larga racha de derrotas durante algunos años; esto demuestra que el Partido Demócrata todavía está vivo y activo en Florida.

Esto es parte de una gran tendencia que parece estar ocurriendo en todo el país y en Florida. En resumen, les da a los demócratas de Florida una razón para el optimismo por primera vez en mucho tiempo mientras se dirigen a estas elecciones.

Associated Press; Facebook Emily Gregory, a la izquierda, ganó el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que un republicano obtuvo por 19 puntos hace apenas dos años. Su distrito incluye Mar-a-Lago, del presidente Donald Trump. Brian Nathan ganó un escaño en el Senado estatal por Tampa, aunque es posible que se realice un recuento.

¿Cree entonces que los demócratas de Florida tienen impulso?

Sí creo que los demócratas tienen algo de impulso nuevamente. Para los demócratas de Florida, verán estas dos elecciones especiales y dirán: "Miren cuánto mejor nos fue, realmente ganamos estas dos contiendas". Simbólicamente, derrotar al candidato republicano que contaba con el respaldo de Donald Trump, en el distrito que contiene Mar-a-Lago —que es como la Casa Blanca de invierno o la Casa Blanca del sur—, debe sentirse especialmente bien para muchos demócratas.

¿Ve alguna indicación de una tendencia nacional más amplia?

Definitivamente, y no es que Florida está causando la tendencia nacional; creo que Florida es parte de ella. Estamos en una etapa del ciclo electoral en la que el partido del presidente casi siempre pierde escaños. Y los presidentes impopulares suelen perder aún más. Eso es lo que hemos visto desde que el presidente Trump asumió el cargo. Él ganó la reelección, pero si se observan sus niveles de aprobación, generalmente han ido disminuyendo en casi todas las encuestas. Debido a que el presidente Trump es tan impopular y está haciendo cosas que al estadounidense promedio ya no le gustan, se está produciendo una reacción defensiva.

Ahora bien, el Partido Republicano de Florida afirma (este link está en inglés) que las elecciones especiales no son indicativas de las elecciones generales. El partido señala el caso de Tom Keen. ¿Quién es Tom Keen y por qué es relevante?

Los científicos políticos coinciden, en promedio, en que cualquier elección especial en particular no es necesariamente un gran predictor de cómo resultará la próxima elección en ese distrito o a nivel general. Esto se debe a que, en una elección especial, la participación es anormalmente baja. En el caso de Tom Keen, sí, ganó una elección especial (este link está en inglés) aquí en Florida Central. Tocaron muchas puertas, él era demócrata y tomó un escaño republicano. Pero en el ciclo electoral siguiente, fue derrotado y los republicanos recuperaron el escaño. Dicho esto, desde la perspectiva de un analista político y ciertamente desde la perspectiva demócrata, es más que solo estas dos victorias. Es el hecho de que han ocurrido grandes giros en la votación y que muchas otras elecciones especiales en el país han sido muy favorables para los demócratas.

El gobernador Ron DeSantis ha convocado a una sesión especial (este link está en inglés) para modificar potencialmente el mapa de los distritos electorales de Florida. ¿Cree que las elecciones especiales harán que los republicanos reconsideren la redistribución de distritos?

Creo que seguirán analizándolo e incluso podrían hacerlo, pero apuesto a que no será tan agresivo como habría sido. He visto a personas decir: "Sí, los republicanos podrían obtener cinco escaños más si son muy agresivos, dejando sólo tres escaños demócratas". Pero para lograr eso, tienes que crear distritos de tendencia republicana que no son tan sólidos. Quizás tengan una ventaja de tres o cuatro puntos, pero no son seguros. Es posible que termines no con un "gerrymander" (manipulación de distritos), sino con lo que podríamos llamar un "dummymander" (manipulación fallida). Intentaste ayudarte, pero en cambio terminaste perjudicando a tu propio partido y perdiendo escaños.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.