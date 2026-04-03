Nuevas restricciones de agua comienzan el viernes en el área de Tampa Bay. Lo que los residentes deben saber

No es un secreto que Florida atraviesa una sequía extrema.

Como resultado, el Distrito de Manejo de Aguas del Suroeste de Florida (SWFWMD, por sus siglas en inglés) ha declarado una Escasez de Agua Extrema de Fase Tres (este link está en inglés), y los nuevos requisitos para el uso del agua comienzan este viernes.

Esto incluye límites en el riego de césped, el lavado de vehículos y el uso de fuentes estéticas. La medida abarca a los residentes con pozos privados. Asimismo, los restaurantes solo tienen permitido servir agua si el cliente lo solicita.

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Los residentes del área de Tampa Bay han comenzado a recibir mensajes de texto y correos electrónicos de las empresas de servicios públicos recordándoles las restricciones y alentándolos a "conservar el agua".

El SWFWMD detalla diversas formas de ahorrar agua (este link está en inglés) en su sitio web.

Funcionarios del distrito de agua señalan que la cantidad de lluvia por debajo del promedio durante el verano pasado representa un déficit de casi 14 pulgadas en comparación con un año promedio.

Las autoridades indican que los suministros públicos de agua se encuentran extremadamente bajos para esta época del año, y la temporada de lluvias no suele repuntar sino hasta junio.

El riego de césped se limitará a un solo día por semana. El uso de agua en exteriores representa más del 50% del consumo total.

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Las restricciones se aplican a los condados de Citrus, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota y Sumter; porciones de los condados de Charlotte, Highlands y Lake; la ciudad de Dunnellon y The Villages en el condado de Marion; y la porción de Gasparilla Island en el condado de Charlotte.

Las restricciones más específicas — y los días de riego de césped asignados — varían según el condado y la dirección de residencia.

Normalmente, los residentes reciben advertencias la primera vez que infringen las restricciones. A partir del 17 de abril, varios condados emitirán multas sin previo aviso, según las instrucciones del SWFWMD.

Haga click en el nombre del condado o ciudad para consultar la guía específica:

Hillsborough (este link está en inglés)

Tampa (este link está en inglés)

Plant City (este link está en inglés)

Temple Terrace (este link está en inglés)

Pinellas (este link está en inglés)

Pasco (este link está en inglés)

Sarasota (este link está en inglés)

Manatee (este link está en inglés)

Hernando (este link está en inglés)

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.