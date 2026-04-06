Un espectáculo benéfico en Sarasota narra la vida de una artista que luchó contra el trastorno bipolar

El arte, la creatividad y la promoción de la salud mental se unirán este miércoles en el Museo de Arte de Sarasota.

Cathy Carter, de WUSF, conversó recientemente con Colleen Thayer, directora ejecutiva de Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (este link está en inglés) para los condados de Sarasota y Manatee, sobre el evento "Arts & Minds" (Artes y Mentes), el cual busca apoyar sus programas gratuitos de apoyo dirigidos por pares. El evento se llevará a cabo de 4 p.m. a 7:30 p.m.

La siguiente entrevista fue editada ligeramente para mayor claridad y brevedad.

NAMI está organizando una especie de simposio titulado Arts & Minds. ¿Podría hablarnos un poco sobre el objetivo de este evento?

NAMI se esfuerza por eliminar el estigma que rodea a las condiciones de salud mental y eventos como Arts & Minds, que también benefician a NAMI desde una perspectiva de recaudación de fondos, nos ayudan a lograrlo y a contar nuestra historia, así como la historia de las personas que viven con desafíos de salud mental.

Este evento se centra en el arte. Creamos este encuentro el año pasado y tuvimos una oportunidad increíble de compartir el arte de individuos que tienen su propia experiencia de vida. Este año estamos haciendo lo mismo.

Courtesy Of NAMI. El primo de la artista es el custodio de la obra titulada "40 autorretratos en 40 días".

Cuéntenos un poco sobre la artista que presentan este año.

Claro, el nombre de la artista es Joanna Barnett. Ella fue graduada del Ringling College of Art y falleció en la década de los 90.

Ella vivió con un trastorno bipolar severo y, para su propio cumpleaños número 40, decidió crear una serie de diferentes tipos de arte cada día sobre cómo se sentía; además, llevó un diario personal al respecto, lo cual narra su historia de manera muy vívida.

Algunos días fueron muy, muy difíciles, otros estuvieron bien y algunos cuantos fueron buenos. Realmente es una excelente manera de visualizar cómo se siente alguien que vive con un desafío de salud mental severo.

Hablemos un poco más sobre cómo la expresión creativa puede ser una herramienta útil para ayudar a las personas con problemas de salud mental.

Por supuesto, el arte es solo una de las vías que las personas que viven con desafíos de salud mental encuentran para trabajar en su bienestar.

Considero que esto funciona para estimular esa parte del cerebro que ayuda a alguien a entenderse mejor y a expresarse con mayor claridad.

Courtesy Of NAMI Barnett luchó contra el trastorno bipolar durante toda su vida.

Leí algo al respecto y me pregunto qué opina: que el trauma afecta los centros del habla del cerebro, y por eso el arte o la expresión creativa pueden ser tan efectivos para quienes han pasado por traumas.

Creo que tiene razón. El trauma puede impactar a las personas de maneras muy distintas, y es uno de esos temas sobre los que estamos aprendiendo mucho más.

Pienso que está en el núcleo de muchos de los desafíos que enfrenta la gente, ya sea un trastorno de ansiedad o depresión. Aprender más sobre esto y cómo impacta al cerebro es algo en lo que los investigadores continúan trabajando.

Considero muy importante decir que las personas que viven con condiciones de salud mental pueden, sin duda alguna, estar bien; pueden vivir con su condición y tener una vida muy productiva. Si usted está pasando por esto, la ayuda está disponible.

¿Cuáles son los desafíos de NAMI?

Uno de los ámbitos que realmente he visto crecer en los últimos cuatro o cinco años es el apoyo individual entre pares, que es uno a uno.

Y para lograrlo, necesitamos personas.

Eso puede ser un gran desafío, particularmente porque el financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro tiende a no ser a largo plazo.

Por lo tanto, eventos como este nos ayudan a ampliar nuestras conexiones con personas que, de otro modo, podrían no saber qué es NAMI. Alcanzar a todos los que necesitamos alcanzar es, probablemente, nuestro mayor reto.

Los boletos para el evento Arts & Minds (este link está en inglés) tienen un costo de $100 dólares. Incluyen 90 minutos de acceso al Museo de Arte de Sarasota antes del inicio del evento. También habrá entretenimiento en vivo y refrigerios.

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Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.