SNAP en Florida permitirá pronto menos artículos al pagar: lo que debe saber

La lista de alimentos que se pueden adquirir con SNAP en Florida se está reduciendo.

A partir del 20 de abril, "los refrescos, las bebidas energéticas, los caramelos y los postres preparados ultraprocesados de larga duración ya no estarán disponibles para su compra con los beneficios de SNAP en Florida", de acuerdo con la agencia estatal (este link está en inglés) que administra el programa.

Las exclusiones en las compras de SNAP para artículos como el alcohol y el tabaco ya estaban en vigor.

Florida Department Of Children And Families / Screenshot Grupos de alimentos restringidos para la compra mediante SNAP, definidos por el Departamento de Niños y Familias de Florida.

Florida es el estado más reciente, después de Texas, en implementar estas restricciones nutricionales.

Los cambios están diseñados para promover el "acceso a opciones saludables de alimentos y bebidas" y "resultados más saludables para las familias de Florida", según una exención enviada al Departamento de Agricultura (este link está en inglés) de Estados Unidos por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF).

Durante su participación en "Florida Matters Live & Local" esta semana, la oficial de asuntos externos de Feeding Tampa Bay, Lorena Hardwick, afirmó que esta será la nueva normalidad para las familias de la región que dependen de SNAP.

"Todos merecen una Coca-Cola y una dona... Pero es una de esas situaciones en las que... al ser un programa federal, el gobierno federal dice que no proporcionará fondos ni subsidiará lo que considera un alimento poco saludable", señaló Hardwick.

Escuche la conversación completa: SNAP se queda sin azúcar, cuestionan el despido de un policía, Semana de la Salud Materna Negra, sus comentarios (este link está en inglés)

Los críticos de las restricciones de compra de SNAP sostienen que, si bien promover el acceso a alimentos nutritivos es una causa valiosa, vigilar los carritos de supermercado de los beneficiarios no es la solución.

"Se culpa a los participantes por algo que no está bajo su control, que es contar con los beneficios adecuados para poder comprar comida saludable en cada comida; eso requiere un aumento en los beneficios, no buscar formas de dificultar las compras de la gente", comentó Cindy Huddleston, analista sénior del Florida Policy Institute.

Huddleston añadió que la realidad para muchos floridanos es que los alimentos no perecederos con un mayor valor calórico son la forma más económica de alimentar a sus familias.

Aun así, una investigación publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina encontró (este link está en inglés) que no existe una diferencia significativa en los patrones de compra de los hogares que reciben SNAP y los que no. No obstante, los datos muestran que los factores principales que determinan el acceso de un hogar a alimentos nutritivos fueron el transporte público y la proximidad a un supermercado.

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa para WUSF. Así es cómo puede compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.