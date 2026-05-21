La policía de Tampa revisa su política de persecución tras el choque mortal en Ybor

Tras el choque mortal en Ybor City el otoño pasado, el Departamento de Policía de Tampa (TPD, por sus siglas en inglés) revisó sus políticas sobre persecuciones de vehículos.

Una revisión interna determinó que la policía de Tampa no solicitó a la Patrulla de Autopistas de Florida, una agencia estatal, que persiguiera al conductor antes de que éste chocara contra un club nocturno en la Séptima Avenida, lo que causó la muerte de cuatro personas y dejó 13 heridos.

Después del choque, miembros de la comunidad cuestionaron (este link está en inglés) la política de persecución de la FHP, la cual difiere de la del TPD.

Las directrices de la FHP sobre persecuciones permiten los seguimientos por una amplia gama de delitos, mientras que el TPD restringe las persecuciones (este link está en inglés) únicamente a casos que involucren delitos graves con violencia o crímenes graves.

El memorando interno de la policía de Tampa establece que, si bien "no ocurrieron violaciones a la política" la noche del choque, la normativa se actualizó para aclarar formalmente que los oficiales tienen "prohibido solicitar a otra agencia que inicie una persecución cuando la política del TPD no nos lo permita".

El memorando también señaló que, como medida proactiva, el TPD retiró ocho radios portátiles que habían sido entregados previamente a la FHP.

Los radios permitían una "comunicación eficiente" en un canal de la ciudad entre los oficiales y otras agencias del orden público, además del Sistema de Radio para la Aplicación de la Ley a Nivel Estatal (SLERS, por sus siglas en inglés) (este link está en inglés), el cual requiere que los oficiales se enlacen de forma externa.

Un portavoz del departamento informó a WUSF que, aunque la FHP tenía los radios la noche del choque, estos no se utilizaron para comunicarse.

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En adelante, el memorando indica que "la comunicación con la FHP se coordinará a través de nuestra División de Comunicaciones con las frecuencias de radio principales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas".

El TPD añadió la siguiente línea en sus procedimientos: "A falta de una necesidad operativa urgente, ningún personal del TPD proporcionará un radio portátil del TPD a un oficial de la ley de otra agencia para operaciones conjuntas sin la autorización expresa de un capitán o una autoridad superior".

La FHP no ha respondido a las solicitudes de un informe posterior a la acción, el cual, según la política de la agencia (este link está en inglés), debe completarse 30 días después del incidente.

Tras el choque, la FHP emitió una declaración al Tampa Bay Times, en la que afirmó: "Esta tragedia es responsabilidad exclusiva de las acciones temerarias del sospechoso, no de las fuerzas del orden".

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Las imágenes del helicóptero de la policía difundidas por el TPD muestran los momentos anteriores y posteriores a que el conductor, Silas Sampson, se desviara hacia la acera y embistiera el establecimiento Bradley's on 7th.

El piloto del helicóptero del TPD localizó inicialmente el automóvil de Sampson en la autopista I-275, "corriendo carreras callejeras en la autopista".

El piloto comunicó la ubicación de Sampson al TPD y a la FHP a través del radio.

Eventualmente, un patrullero identificado en los documentos judiciales como A. Carrasco, persigue a Sampson hacia la Séptima Avenida, donde intenta realizar una parada de tráfico.

Cuando Sampson huye, Carrasco intenta detener el vehículo de Sampson mediante una maniobra PIT, impactando la parte trasera de su automóvil.

Sampson continúa conduciendo por la Séptima Avenida a alta velocidad. Las imágenes lo muestran pasando por debajo del arco de Ybor City mientras el patrullero desiste de la persecución a unas tres calles del lugar del choque.

En la grabación se escucha al piloto del helicóptero decir: "Lo mantendremos a la vista si quiere retirarse, ya que está en la Séptima Avenida".

Inmediatamente después, Sampson se desvía a la izquierda, esquivando por poco a un vehículo que cruzaba la intersección de la calle 15 y la Séptima Avenida.

A una velocidad de aproximadamente 77 mph (124 km/h), según los registros judiciales, se estrella contra la terraza de Bradley's on 7th.

Se escucha otra voz en la grabación de video que dice: "múltiples personas atropelladas por este vehículo".

Sampson enfrenta más de 30 cargos (este link está en inglés), incluidos cuatro cargos de homicidio por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias (DUI manslaughter). Permanece detenido sin derecho a fianza a la espera de su juicio.